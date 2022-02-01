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Бенфика - Витория Гимарайнш 27 Февраля прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
27 февраля 2022, воскресенье. 21:00 МСК. Португалия - Примейра, 24-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Бенфика Витория Гимарайнш

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Витория Гимарайнш, которое состоится 27 Февраля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Главные тренеры
Португалия Нелсон Александр Вериссимо
Португалия Маркес Пепа
История личных встреч
27.10.2021 Португалия - Кубок лиги Группа A. Тур 2 Витория Гимарайнш3 : 3Бенфика
25.09.2021 Португалия - Примейра Тур 7 Витория Гимарайнш1 : 3Бенфика
19.05.2021 Португалия - Примейра Тур 34 Витория Гимарайнш1 : 3Бенфика
05.02.2021 Португалия - Примейра Тур 17 Бенфика0 : 0Витория Гимарайнш
17.12.2020 Португалия - Кубок лиги 1/4 финала Бенфика1 : 1 4 : 1Витория Гимарайнш
14.07.2020 Португалия - Примейра Тур 32 Бенфика2 : 0Витория Гимарайнш
04.01.2020 Португалия - Примейра Тур 15 Витория Гимарайнш0 : 1Бенфика
25.09.2019 Португалия - Кубок лиги Группа B. Тур 1 Бенфика0 : 0Витория Гимарайнш
19.01.2019 Португалия - Примейра Тур 18 Витория Гимарайнш0 : 1Бенфика
15.01.2019 Кубок Португалии 1/4 финала Витория Гимарайнш0 : 1Бенфика
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Порту23203058-166391,3
2
Лига чемпионов
Спортинг23183246-155782,6
3
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика23163460-225173,9
4
Квалификация Лиги конференций
Брага23135540-234463,8
5
Квалификация Лиги конференций
Жил Висенте23117535-244058,0
6 Витория Гимарайнш2386933-303043,5
7 Эшторил2379726-273043,5
8 Маритиму2377928-312840,6
9 Портимоненсе2377923-252840,6
10 Пасуш де Феррейра2469920-272737,5
11 Санта-Клара23671027-422536,2
12 Фамаликан23581029-372333,3
13 Визела23581025-392333,3
14 Боавишта23313727-362231,9
15 Арока23561222-422130,4
16
Стыковая зона
Тондела23621529-452029,0
17
Зона вылета
Морейренсе23471222-381927,5
18
Зона вылета
Белененсеш24361514-451520,8

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