Порту - Жил Висенте 27 Февраля прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
27 февраля 2022, воскресенье. 23:30 МСК. Португалия - Примейра, 24-й тур
Главный судья: Мануэл Мота (Вила-Верде, Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Жил Висенте, которое состоится 27 Февраля 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Жил Висенте
Барселуш
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Рикарду Соареш
История личных встреч
|24.09.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|1 : 2
|06.03.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|0 : 2
|29.01.2021
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|0 : 2
|24.10.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|1 : 0
|28.01.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|2 : 1
|10.08.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|2 : 1
|03.03.2016
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|2 : 0
|03.02.2016
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|0 : 3
|10.05.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|2 : 0
|03.01.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|1 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|23
|20
|3
|0
|58-16
|63
|91,3
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|23
|18
|3
|2
|46-15
|57
|82,6
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|23
|16
|3
|4
|60-22
|51
|73,9
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|23
|13
|5
|5
|40-23
|44
|63,8
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Жил Висенте
|23
|11
|7
|5
|35-24
|40
|58,0
|6
|Витория Гимарайнш
|23
|8
|6
|9
|33-30
|30
|43,5
|7
|Эшторил
|23
|7
|9
|7
|26-27
|30
|43,5
|8
|Маритиму
|23
|7
|7
|9
|28-31
|28
|40,6
|9
|Портимоненсе
|23
|7
|7
|9
|23-25
|28
|40,6
|10
|Пасуш де Феррейра
|24
|6
|9
|9
|20-27
|27
|37,5
|11
|Санта-Клара
|23
|6
|7
|10
|27-42
|25
|36,2
|12
|Фамаликан
|23
|5
|8
|10
|29-37
|23
|33,3
|13
|Визела
|23
|5
|8
|10
|25-39
|23
|33,3
|14
|Боавишта
|23
|3
|13
|7
|27-36
|22
|31,9
|15
|Арока
|23
|5
|6
|12
|22-42
|21
|30,4
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|23
|6
|2
|15
|29-45
|20
|29,0
| 17
Зона вылета
|Морейренсе
|23
|4
|7
|12
|22-38
|19
|27,5
| 18
Зона вылета
|Белененсеш
|24
|3
|6
|15
|14-45
|15
|20,8