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Спарта - ПСВ Эйндховен 27 Февраля прямая трансляция

Стадион: Спарта (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
27 февраля 2022, воскресенье. 16:30 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 24-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Спарта ПСВ Эйндховен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - ПСВ Эйндховен, которое состоится 27 Февраля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта
Роттердам
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Главные тренеры
Нидерланды Хенк Фразер
Германия Роджер Шмидт
История личных встреч
03.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 8 ПСВ Эйндховен2 : 1Спарта
16.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 17 Спарта3 : 5ПСВ Эйндховен
29.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 ПСВ Эйндховен1 : 0Спарта
02.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 Спарта2 : 2ПСВ Эйндховен
10.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 23 Спарта1 : 2ПСВ Эйндховен
03.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 14 ПСВ Эйндховен1 : 0Спарта
01.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 28 Спарта0 : 2ПСВ Эйндховен
25.10.2016 Кубок Нидерландов 2-й раунд Спарта3 : 1ПСВ Эйндховен
22.10.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 ПСВ Эйндховен1 : 0Спарта
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Лига чемпионов
Аякс23 57
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен23 52
3
Квалификация Лиги конференций
Фейеноорд23 51
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар23 45
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте24 45
6
Плей-офф Лиги конференций
Витесс23 37
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт23 36
8 НЕК Неймеген23 31
9 Камбюр23 30
10 Гронинген23 26
11 Херенвен23 25
12 Хераклес23 23
13 Гоу Эхед Иглс23 23
14 Валвейк24 23
15 Виллем II23 21
16
Стыковая зона
Фортуна22 19
17
Зона вылета
Спарта22 17
18
Зона вылета
ПЕК Зволле23 17

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