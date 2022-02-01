Спарта - ПСВ Эйндховен 27 Февраля прямая трансляция
Стадион: Спарта (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
27 февраля 2022, воскресенье. 16:30 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 24-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - ПСВ Эйндховен, которое состоится 27 Февраля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта
Роттердам
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Главные тренеры
|Хенк Фразер
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|03.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 8
|2 : 1
|16.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 17
|3 : 5
|29.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|1 : 0
|02.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 12
|2 : 2
|10.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 23
|1 : 2
|03.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 14
|1 : 0
|01.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 28
|0 : 2
|25.10.2016
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|3 : 1
|22.10.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|23
|57
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|23
|52
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Фейеноорд
|23
|51
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|23
|45
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|24
|45
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|23
|37
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|23
|36
|8
|НЕК Неймеген
|23
|31
|9
|Камбюр
|23
|30
|10
|Гронинген
|23
|26
|11
|Херенвен
|23
|25
|12
|Хераклес
|23
|23
|13
|Гоу Эхед Иглс
|23
|23
|14
|Валвейк
|24
|23
|15
|Виллем II
|23
|21
| 16
Стыковая зона
|Фортуна
|22
|19
| 17
Зона вылета
|Спарта
|22
|17
| 18
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|23
|17