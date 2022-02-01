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Гоу Эхед Иглс - Аякс 27 Февраля прямая трансляция

Стадион: Де Аделаарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10000
27 февраля 2022, воскресенье. 18:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 24-й тур
Главный судья: Йохем Камфус (Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс Аякс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Аякс, которое состоится 27 Февраля 2022 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделаарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Аякс
Амстердам
Главные тренеры
Нидерланды Кеес ван Вондерен
Нидерланды Эрик тен Хаг
История личных встреч
07.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 Аякс0 : 0Гоу Эхед Иглс
31.10.2018 Кубок Нидерландов 2-й раунд Аякс3 : 0Гоу Эхед Иглс
07.05.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 33 Аякс4 : 0Гоу Эхед Иглс
28.08.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 4 Гоу Эхед Иглс0 : 3Аякс
08.02.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 22 Гоу Эхед Иглс1 : 2Аякс
25.10.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Аякс3 : 1Гоу Эхед Иглс
26.01.2014 Нидерланды - Эредивизия Тур 20 Гоу Эхед Иглс0 : 1Аякс
28.09.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 8 Аякс6 : 0Гоу Эхед Иглс
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Лига чемпионов
Аякс23 57
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен23 52
3
Квалификация Лиги конференций
Фейеноорд23 51
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар23 45
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте24 45
6
Плей-офф Лиги конференций
Витесс23 37
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт23 36
8 НЕК Неймеген23 31
9 Камбюр23 30
10 Гронинген23 26
11 Херенвен23 25
12 Хераклес23 23
13 Гоу Эхед Иглс23 23
14 Валвейк24 23
15 Виллем II23 21
16
Стыковая зона
Фортуна22 19
17
Зона вылета
Спарта22 17
18
Зона вылета
ПЕК Зволле23 17

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