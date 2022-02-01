Гоу Эхед Иглс - Аякс 27 Февраля прямая трансляция
Стадион: Де Аделаарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10000
27 февраля 2022, воскресенье. 18:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 24-й тур
Главный судья: Йохем Камфус (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Аякс, которое состоится 27 Февраля 2022 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделаарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Аякс
Амстердам
Главные тренеры
|Кеес ван Вондерен
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|07.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 12
|0 : 0
|31.10.2018
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|3 : 0
|07.05.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 33
|4 : 0
|28.08.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 4
|0 : 3
|08.02.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 22
|1 : 2
|25.10.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|3 : 1
|26.01.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 20
|0 : 1
|28.09.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 8
|6 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|23
|57
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|23
|52
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Фейеноорд
|23
|51
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|23
|45
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|24
|45
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|23
|37
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|23
|36
|8
|НЕК Неймеген
|23
|31
|9
|Камбюр
|23
|30
|10
|Гронинген
|23
|26
|11
|Херенвен
|23
|25
|12
|Хераклес
|23
|23
|13
|Гоу Эхед Иглс
|23
|23
|14
|Валвейк
|24
|23
|15
|Виллем II
|23
|21
| 16
Стыковая зона
|Фортуна
|22
|19
| 17
Зона вылета
|Спарта
|22
|17
| 18
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|23
|17