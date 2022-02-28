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Зенит - Рубин 28 Февраля прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
28 февраля 2022, понедельник. 19:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 19-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Зенит Рубин

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Рубин, которое состоится 28 Февраля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Рубин
Казань
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Леонид Викторович Слуцкий
История личных встреч
20.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Рубин1 : 3Зенит
08.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Рубин2 : 1Зенит
24.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Зенит1 : 2Рубин
23.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Рубин1 : 2Зенит
21.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Зенит5 : 0Рубин
09.12.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Зенит1 : 2Рубин
13.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Рубин0 : 1Зенит
05.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Рубин0 : 0Зенит
22.07.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Зенит2 : 1Рубин
02.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Рубин0 : 2Зенит
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Зенит» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Динамо М19123436-203968,4
2
Квалификация Лиги чемпионов
Зенит18115244-203870,4
3
Квалификация Лиги конференций
Сочи19111732-213459,6
4
Квалификация Лиги конференций
ЦСКА19103623-163357,9
5 Краснодар1885529-182953,7
6 Локомотив М1877424-192851,9
7 Ахмат1890924-242750,0
8 Крылья Советов1883722-182750,0
9 Спартак М1965820-282340,4
10 Нижний Новгород1964919-302238,6
11 Рубин1864823-272240,7
12 Урал1947812-191933,3
13
Стыковая зона
Арсенал19541021-371933,3
14
Стыковая зона
Ростов1846830-351833,3
15
Зона вылета
Уфа1837817-261629,6
16
Зона вылета
Химки1928916-341424,6

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