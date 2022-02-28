Зенит - Рубин 28 Февраля прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
28 февраля 2022, понедельник. 19:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 19-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Рубин, которое состоится 28 Февраля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Леонид Викторович Слуцкий
История личных встреч
|20.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|1 : 3
|08.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|2 : 1
|24.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|1 : 2
|23.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|1 : 2
|21.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|5 : 0
|09.12.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|1 : 2
|13.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|0 : 1
|05.11.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|0 : 0
|22.07.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|2 : 1
|02.04.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Зенит» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Динамо М
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|68,4
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|70,4
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|59,6
| 4
Квалификация Лиги конференций
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|57,9
|5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|53,7
|6
|Локомотив М
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|51,9
|7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|50,0
|8
|Крылья Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|50,0
|9
|Спартак М
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|40,4
|10
|Нижний Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|38,6
|11
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|40,7
|12
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|33,3
| 13
Стыковая зона
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|33,3
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|33,3
| 15
Зона вылета
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|29,6
| 16
Зона вылета
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|24,6