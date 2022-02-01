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Гранада - Кадис 28 Февраля прямая трансляция

Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
28 февраля 2022, понедельник. 23:00 МСК. Испания - Примера, 26-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Гранада Кадис

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Кадис, которое состоится 28 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гранада
Гранада
Кадис
Кадис
Главные тренеры
Испания Роберт Морено Гонсалес
Испания Серхио Гонсалес
История личных встреч
13.12.2021 Испания - Примера Тур 17 Кадис1 : 1Гранада
02.05.2021 Испания - Примера Тур 34 Гранада0 : 1Кадис
04.10.2020 Испания - Примера Тур 5 Кадис1 : 1Гранада
26.05.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 40 Гранада1 : 1Кадис
11.01.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 21 Кадис0 : 0Гранада
02.06.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 42 Гранада2 : 1Кадис
06.01.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 21 Кадис1 : 0Гранада
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид26186252-206076,9
2
Лига чемпионов
Севилья25149237-175168,0
3
Лига чемпионов
Бетис25144747-304661,3
4
Лига чемпионов
Атлетико М26136747-344557,7
5
Лига Европы
Барселона24119442-284258,3
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал25109642-243952,0
7 Реал Сосьедад24108624-253852,8
8 Атлетик Б25910629-213749,3
9 Валенсия2689938-423342,3
10 Сельта26881029-283241,0
11 Осасуна2588925-303242,7
12 Райо Вальекано25941228-303141,3
13 Эльче26781128-372937,2
14 Эспаньол25781030-352938,7
15 Хетафе26691126-302734,6
16 Мальорка25681123-392634,7
17 Гранада25591127-402432,0
18
Зона вылета
Алавес26561521-442126,9
19
Зона вылета
Кадис253111121-392026,7
20
Зона вылета
Леванте26391428-511823,1

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