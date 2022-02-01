Гранада - Кадис 28 Февраля прямая трансляция
Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
28 февраля 2022, понедельник. 23:00 МСК. Испания - Примера, 26-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Кадис, которое состоится 28 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гранада
Гранада
Кадис
Кадис
Главные тренеры
|Роберт Морено Гонсалес
|Серхио Гонсалес
История личных встреч
|13.12.2021
|Испания - Примера
|Тур 17
|1 : 1
|02.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 34
|0 : 1
|04.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 5
|1 : 1
|26.05.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 40
|1 : 1
|11.01.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 21
|0 : 0
|02.06.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 42
|2 : 1
|06.01.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 21
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|26
|18
|6
|2
|52-20
|60
|76,9
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|25
|14
|9
|2
|37-17
|51
|68,0
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|25
|14
|4
|7
|47-30
|46
|61,3
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|26
|13
|6
|7
|47-34
|45
|57,7
| 5
Лига Европы
|Барселона
|24
|11
|9
|4
|42-28
|42
|58,3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|25
|10
|9
|6
|42-24
|39
|52,0
|7
|Реал Сосьедад
|24
|10
|8
|6
|24-25
|38
|52,8
|8
|Атлетик Б
|25
|9
|10
|6
|29-21
|37
|49,3
|9
|Валенсия
|26
|8
|9
|9
|38-42
|33
|42,3
|10
|Сельта
|26
|8
|8
|10
|29-28
|32
|41,0
|11
|Осасуна
|25
|8
|8
|9
|25-30
|32
|42,7
|12
|Райо Вальекано
|25
|9
|4
|12
|28-30
|31
|41,3
|13
|Эльче
|26
|7
|8
|11
|28-37
|29
|37,2
|14
|Эспаньол
|25
|7
|8
|10
|30-35
|29
|38,7
|15
|Хетафе
|26
|6
|9
|11
|26-30
|27
|34,6
|16
|Мальорка
|25
|6
|8
|11
|23-39
|26
|34,7
|17
|Гранада
|25
|5
|9
|11
|27-40
|24
|32,0
| 18
Зона вылета
|Алавес
|26
|5
|6
|15
|21-44
|21
|26,9
| 19
Зона вылета
|Кадис
|25
|3
|11
|11
|21-39
|20
|26,7
| 20
Зона вылета
|Леванте
|26
|3
|9
|14
|28-51
|18
|23,1