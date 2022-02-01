Аталанта - Сампдория 28 Февраля прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
28 февраля 2022, понедельник. 22:50 МСК. Италия - Серия А, 27-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Сампдория, которое состоится 28 Февраля 2022 года в 22:50 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Марко Джампаоло
История личных встреч
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 3
|28.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 24
|0 : 2
|24.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 5
|1 : 3
|08.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 31
|2 : 0
|10.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 12
|0 : 0
|10.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 2
|07.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 8
|0 : 1
|03.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 2
|15.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 8
|3 : 1
|22.01.2017
|Италия - Серия А
|Тур 21
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|27
|17
|6
|4
|53-29
|57
|70,4
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|26
|16
|7
|3
|55-22
|55
|70,5
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|26
|16
|6
|4
|47-18
|54
|69,2
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|27
|14
|8
|5
|41-25
|50
|61,7
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|25
|12
|8
|5
|46-30
|44
|58,7
| 6
Лига Европы
|Лацио
|26
|12
|7
|7
|53-40
|43
|55,1
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|26
|13
|3
|10
|45-36
|42
|53,8
|8
|Рома
|26
|12
|5
|9
|44-34
|41
|52,6
|9
|Верона
|26
|10
|7
|9
|49-42
|37
|47,4
|10
|Сассуоло
|27
|9
|9
|9
|45-45
|36
|44,4
|11
|Торино
|25
|9
|6
|10
|32-26
|33
|44,0
|12
|Болонья
|26
|9
|5
|12
|32-42
|32
|41,0
|13
|Эмполи
|27
|8
|7
|12
|40-53
|31
|38,3
|14
|Удинезе
|25
|5
|11
|9
|32-42
|26
|34,7
|15
|Сампдория
|26
|7
|5
|14
|35-42
|26
|33,3
|16
|Специя
|26
|7
|5
|14
|28-48
|26
|33,3
|17
|Венеция
|25
|5
|7
|13
|23-44
|22
|29,3
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|26
|4
|10
|12
|26-47
|22
|28,2
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|27
|1
|14
|12
|22-47
|17
|21,0
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|25
|3
|6
|16
|20-56
|15
|20,0