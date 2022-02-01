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Аталанта - Сампдория 28 Февраля прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
28 февраля 2022, понедельник. 22:50 МСК. Италия - Серия А, 27-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Аталанта Сампдория

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Сампдория, которое состоится 28 Февраля 2022 года в 22:50 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Марко Джампаоло
История личных встреч
27.10.2021 Италия - Серия А Тур 10 Сампдория1 : 3Аталанта
28.02.2021 Италия - Серия А Тур 24 Сампдория0 : 2Аталанта
24.10.2020 Италия - Серия А Тур 5 Аталанта1 : 3Сампдория
08.07.2020 Италия - Серия А Тур 31 Аталанта2 : 0Сампдория
10.11.2019 Италия - Серия А Тур 12 Сампдория0 : 0Аталанта
10.03.2019 Италия - Серия А Тур 27 Сампдория1 : 2Аталанта
07.10.2018 Италия - Серия А Тур 8 Аталанта0 : 1Сампдория
03.04.2018 Италия - Серия А Тур 27 Аталанта1 : 2Сампдория
15.10.2017 Италия - Серия А Тур 8 Сампдория3 : 1Аталанта
22.01.2017 Италия - Серия А Тур 21 Аталанта1 : 0Сампдория
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан27176453-295770,4
2
Лига чемпионов
Интер М26167355-225570,5
3
Лига чемпионов
Наполи26166447-185469,2
4
Лига чемпионов
Ювентус27148541-255061,7
5
Лига Европы
Аталанта25128546-304458,7
6
Лига Европы
Лацио26127753-404355,1
7
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина261331045-364253,8
8 Рома26125944-344152,6
9 Верона26107949-423747,4
10 Сассуоло2799945-453644,4
11 Торино25961032-263344,0
12 Болонья26951232-423241,0
13 Эмполи27871240-533138,3
14 Удинезе25511932-422634,7
15 Сампдория26751435-422633,3
16 Специя26751428-482633,3
17 Венеция25571323-442229,3
18
Зона вылета
Кальяри264101226-472228,2
19
Зона вылета
Дженоа271141222-471721,0
20
Зона вылета
Салернитана25361620-561520,0

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