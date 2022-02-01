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Брага - Санта-Клара 28 Февраля прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
28 февраля 2022, понедельник. 23:15 МСК. Португалия - Примейра, 24-й тур
Главный судья: Витор Феррейра (Португалия);
Брага Санта-Клара

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Санта-Клара, которое состоится 28 Февраля 2022 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Санта-Клара
Понта-Делгада
Главные тренеры
Португалия Карлуш Карвальял
Португалия Мариу Фернанду Силва
История личных встреч
20.11.2021 Кубок Португалии 4-й раунд Брага6 : 0Санта-Клара
26.09.2021 Португалия - Примейра Тур 7 Санта-Клара1 : 1Брага
14.02.2021 Португалия - Примейра Тур 19 Санта-Клара0 : 1Брага
29.01.2021 Кубок Португалии 1/4 финала Брага2 : 1Санта-Клара
25.09.2020 Португалия - Примейра Тур 2 Брага0 : 1Санта-Клара
05.06.2020 Португалия - Примейра Тур 25 Санта-Клара3 : 2Брага
28.10.2019 Португалия - Примейра Тур 8 Брага2 : 0Санта-Клара
30.01.2019 Португалия - Примейра Тур 19 Брага1 : 0Санта-Клара
19.08.2018 Португалия - Примейра Тур 2 Санта-Клара3 : 3Брага
20.11.2016 Кубок Португалии 4-й раунд Брага2 : 1Санта-Клара
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Порту23203058-166391,3
2
Лига чемпионов
Спортинг24184247-165880,6
3
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика23163460-225173,9
4
Квалификация Лиги конференций
Брага23135540-234463,8
5
Квалификация Лиги конференций
Жил Висенте23117535-244058,0
6 Витория Гимарайнш2386933-303043,5
7 Эшторил2379726-273043,5
8 Маритиму2478929-322940,3
9 Портимоненсе2377923-252840,6
10 Пасуш де Феррейра2469920-272737,5
11 Фамаликан24681031-382636,1
12 Санта-Клара23671027-422536,2
13 Визела23581025-392333,3
14 Арока24571223-432230,6
15 Боавишта23313727-362231,9
16
Стыковая зона
Тондела24621630-472027,8
17
Зона вылета
Морейренсе24481223-392027,8
18
Зона вылета
Белененсеш24361514-451520,8

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