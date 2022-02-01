Брага - Санта-Клара 28 Февраля прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
28 февраля 2022, понедельник. 23:15 МСК. Португалия - Примейра, 24-й тур
Главный судья: Витор Феррейра (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Санта-Клара, которое состоится 28 Февраля 2022 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Санта-Клара
Понта-Делгада
Главные тренеры
|Карлуш Карвальял
|Мариу Фернанду Силва
История личных встреч
|20.11.2021
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|6 : 0
|26.09.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|1 : 1
|14.02.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|0 : 1
|29.01.2021
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|2 : 1
|25.09.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|0 : 1
|05.06.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|3 : 2
|28.10.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|2 : 0
|30.01.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|1 : 0
|19.08.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|3 : 3
|20.11.2016
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|23
|20
|3
|0
|58-16
|63
|91,3
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|24
|18
|4
|2
|47-16
|58
|80,6
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|23
|16
|3
|4
|60-22
|51
|73,9
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|23
|13
|5
|5
|40-23
|44
|63,8
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Жил Висенте
|23
|11
|7
|5
|35-24
|40
|58,0
|6
|Витория Гимарайнш
|23
|8
|6
|9
|33-30
|30
|43,5
|7
|Эшторил
|23
|7
|9
|7
|26-27
|30
|43,5
|8
|Маритиму
|24
|7
|8
|9
|29-32
|29
|40,3
|9
|Портимоненсе
|23
|7
|7
|9
|23-25
|28
|40,6
|10
|Пасуш де Феррейра
|24
|6
|9
|9
|20-27
|27
|37,5
|11
|Фамаликан
|24
|6
|8
|10
|31-38
|26
|36,1
|12
|Санта-Клара
|23
|6
|7
|10
|27-42
|25
|36,2
|13
|Визела
|23
|5
|8
|10
|25-39
|23
|33,3
|14
|Арока
|24
|5
|7
|12
|23-43
|22
|30,6
|15
|Боавишта
|23
|3
|13
|7
|27-36
|22
|31,9
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|24
|6
|2
|16
|30-47
|20
|27,8
| 17
Зона вылета
|Морейренсе
|24
|4
|8
|12
|23-39
|20
|27,8
| 18
Зона вылета
|Белененсеш
|24
|3
|6
|15
|14-45
|15
|20,8