Вест Бромвич Альбион - Суонси Сити 28 Февраля прямая трансляция
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
28 февраля 2022, понедельник. 23:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 35-й тур
Главный судья: Дин Уайтстоун (Нортгемптон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Суонси Сити, которое состоится 28 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 35-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Суонси Сити
Суонси
Главные тренеры
|Валерьен Исмаэль
|Стив Брюс
|Расселл Мартин
История личных встреч
|20.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 13
|2 : 1
|07.03.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 37
|0 : 0
|08.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 20
|5 : 1
|13.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 37
|3 : 0
|28.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 19
|1 : 2
|07.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|1 : 1
|09.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 0
|21.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|2 : 1
|14.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|3 : 1
|02.02.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|33
|70
| 2
Повышение
|Борнмут
|31
|61
| 3
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|35
|59
| 4
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|34
|57
| 5
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|34
|56
| 6
Плей-офф за повышение
|Лутон Таун
|33
|54
|7
|Шеффилд Юнайтед
|33
|53
|8
|Мидлсбро
|33
|52
|9
|Ноттингем Форест
|33
|51
|10
|Ковентри Сити
|33
|51
|11
|Миллуолл
|33
|49
|12
|Престон Норт Энд
|35
|47
|13
|Вест Бромвич Альбион
|33
|46
|14
|Блэкпул
|34
|45
|15
|Сток Сити
|33
|44
|16
|Бристоль Сити
|35
|40
|17
|Суонси Сити
|31
|38
|18
|Халл Сити
|35
|37
|19
|Бирмингем Сити
|35
|37
|20
|Кардифф Сити
|34
|36
|21
|Рединг
|34
|29
| 22
Зона вылета
|Барнсли
|33
|23
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|34
|21
| 24
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|33
|21