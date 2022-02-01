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Вест Бромвич Альбион - Суонси Сити 28 Февраля прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
28 февраля 2022, понедельник. 23:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 35-й тур
Главный судья: Дин Уайтстоун (Нортгемптон, Англия);
Вест Бромвич Альбион Суонси Сити

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Суонси Сити, которое состоится 28 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 35-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Суонси Сити
Суонси
Главные тренеры
Франция Валерьен Исмаэль
Англия Стив Брюс
Шотландия Расселл Мартин
История личных встреч
20.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 13 Суонси Сити2 : 1Вест Бромвич Альбион
07.03.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 37 Суонси Сити0 : 0Вест Бромвич Альбион
08.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Вест Бромвич Альбион5 : 1Суонси Сити
13.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 37 Вест Бромвич Альбион3 : 0Суонси Сити
28.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Суонси Сити1 : 2Вест Бромвич Альбион
07.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 33 Вест Бромвич Альбион1 : 1Суонси Сити
09.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 16 Суонси Сити1 : 0Вест Бромвич Альбион
21.05.2017 Англия - Премьер-лига Тур 38 Суонси Сити2 : 1Вест Бромвич Альбион
14.12.2016 Англия - Премьер-лига Тур 16 Вест Бромвич Альбион3 : 1Суонси Сити
02.02.2016 Англия - Премьер-лига Тур 24 Вест Бромвич Альбион1 : 1Суонси Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм33 70
2
Повышение
Борнмут31 61
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун35 59
4
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс34 57
5
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс34 56
6
Плей-офф за повышение
Лутон Таун33 54
7 Шеффилд Юнайтед33 53
8 Мидлсбро33 52
9 Ноттингем Форест33 51
10 Ковентри Сити33 51
11 Миллуолл33 49
12 Престон Норт Энд35 47
13 Вест Бромвич Альбион33 46
14 Блэкпул34 45
15 Сток Сити33 44
16 Бристоль Сити35 40
17 Суонси Сити31 38
18 Халл Сити35 37
19 Бирмингем Сити35 37
20 Кардифф Сити34 36
21 Рединг34 29
22
Зона вылета
Барнсли33 23
23
Зона вылета
Дерби Каунти34 21
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед33 21

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