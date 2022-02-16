Аризона Койотс - Виннипег Джетс 28 Февраля прямая трансляция
Стадион: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США), вместимость: 17799
28 февраля 2022, понедельник. 00:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Виннипег Джетс, которое состоится 28 Февраля 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Дэйв Лоури (и.о.)
История личных встреч
|05.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|30.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|10.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|16.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|07.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|25.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|20.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|07.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|15.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|12.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|53
|32
|4
|3
|1
|3
|10
|213-150
|82
|77,4
|2
|Каролина Харрикейнз
|51
|31
|4
|1
|0
|4
|11
|180-121
|76
|74,5
|3
|Флорида Пантерз
|53
|26
|7
|2
|3
|2
|13
|218-161
|75
|70,8
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|51
|25
|7
|2
|4
|2
|11
|177-144
|74
|72,5
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|52
|28
|4
|2
|1
|3
|14
|192-149
|72
|69,2
|6
|Питтсбург Пингвинз
|54
|26
|4
|2
|5
|3
|14
|175-146
|72
|66,7
|7
|Нью-Йорк Рейнджерс
|52
|28
|1
|4
|2
|3
|14
|155-129
|71
|68,3
|8
|Сент-Луис Блюз
|51
|28
|1
|2
|2
|4
|14
|184-141
|68
|66,7
|9
|Калгари Флэймз
|51
|27
|2
|2
|0
|6
|14
|177-124
|68
|66,7
|10
|Бостон Брюинз
|52
|26
|4
|1
|2
|2
|17
|151-142
|66
|63,5
|11
|Миннесота Уайлд
|50
|23
|4
|4
|3
|0
|16
|190-157
|65
|65,0
|12
|Лос-Анджелес Кингз
|53
|24
|3
|2
|2
|5
|17
|159-146
|65
|61,3
|13
|Вашингтон Кэпиталз
|54
|23
|3
|2
|2
|7
|17
|173-151
|65
|60,2
|14
|Нэшвилл Предаторз
|53
|23
|5
|2
|2
|2
|19
|163-151
|64
|60,4
|15
|Вегас Голден Найтс
|53
|23
|2
|4
|1
|3
|20
|172-156
|62
|58,5
|16
|Эдмонтон Ойлерз
|52
|24
|2
|3
|0
|3
|20
|175-169
|61
|58,7
|17
|Даллас Старз
|51
|18
|7
|3
|2
|1
|20
|147-149
|59
|57,8
|18
|Анахайм Дакс
|54
|17
|4
|4
|4
|5
|20
|161-165
|59
|54,6
|19
|Ванкувер Кэнакс
|53
|19
|3
|3
|3
|3
|22
|147-149
|56
|52,8
|20
|Коламбус Блю Джекетс
|52
|18
|6
|3
|1
|0
|24
|173-190
|55
|52,9
|21
|Виннипег Джетс
|52
|19
|2
|1
|4
|5
|21
|150-159
|53
|51,0
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|52
|15
|6
|2
|2
|4
|23
|139-164
|52
|50,0
|23
|Детройт Ред Уингз
|53
|13
|7
|3
|1
|5
|24
|156-191
|52
|49,1
|24
|Нью-Йорк Айлендерс
|48
|17
|1
|1
|5
|3
|21
|121-137
|46
|47,9
|25
|Чикаго Блэкхоукс
|53
|12
|4
|3
|2
|6
|26
|134-181
|46
|43,4
|26
|Оттава Сенаторз
|51
|16
|2
|1
|1
|4
|27
|135-161
|43
|42,2
|27
|Филадельфия Флайерз
|52
|12
|4
|0
|4
|6
|26
|131-181
|42
|40,4
|28
|Нью-Джерси Дэвилз
|52
|13
|4
|1
|4
|1
|29
|157-191
|41
|39,4
|29
|Баффало Сэйбрз
|53
|13
|1
|2
|1
|7
|29
|141-191
|40
|37,7
|30
|Сиэтл Кракен
|54
|14
|1
|1
|1
|4
|33
|139-193
|37
|34,3
|31
|Монреаль Канадиенс
|53
|10
|1
|2
|0
|7
|33
|123-198
|33
|31,1
|32
|Аризона Койотс
|52
|10
|3
|1
|4
|0
|34
|119-190
|32
|30,8
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|51
|31
|4
|1
|0
|4
|11
|180-121
|76
|74,5
|2
|Флорида Пантерз
|53
|26
|7
|2
|3
|2
|13
|218-161
|75
|70,8
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|51
|25
|7
|2
|4
|2
|11
|177-144
|74
|72,5
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|52
|28
|4
|2
|1
|3
|14
|192-149
|72
|69,2
|5
|Питтсбург Пингвинз
|54
|26
|4
|2
|5
|3
|14
|175-146
|72
|66,7
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|52
|28
|1
|4
|2
|3
|14
|155-129
|71
|68,3
|7
|Бостон Брюинз
|52
|26
|4
|1
|2
|2
|17
|151-142
|66
|63,5
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|54
|23
|3
|2
|2
|7
|17
|173-151
|65
|60,2
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|52
|18
|6
|3
|1
|0
|24
|173-190
|55
|52,9
|10
|Детройт Ред Уингз
|53
|13
|7
|3
|1
|5
|24
|156-191
|52
|49,1
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|48
|17
|1
|1
|5
|3
|21
|121-137
|46
|47,9
|12
|Оттава Сенаторз
|51
|16
|2
|1
|1
|4
|27
|135-161
|43
|42,2
|13
|Филадельфия Флайерз
|52
|12
|4
|0
|4
|6
|26
|131-181
|42
|40,4
|14
|Нью-Джерси Дэвилз
|52
|13
|4
|1
|4
|1
|29
|157-191
|41
|39,4
|15
|Баффало Сэйбрз
|53
|13
|1
|2
|1
|7
|29
|141-191
|40
|37,7
|16
|Монреаль Канадиенс
|53
|10
|1
|2
|0
|7
|33
|123-198
|33
|31,1
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|53
|32
|4
|3
|1
|3
|10
|213-150
|82
|77,4
|2
|Сент-Луис Блюз
|51
|28
|1
|2
|2
|4
|14
|184-141
|68
|66,7
|3
|Калгари Флэймз
|51
|27
|2
|2
|0
|6
|14
|177-124
|68
|66,7
|4
|Миннесота Уайлд
|50
|23
|4
|4
|3
|0
|16
|190-157
|65
|65,0
|5
|Лос-Анджелес Кингз
|53
|24
|3
|2
|2
|5
|17
|159-146
|65
|61,3
|6
|Нэшвилл Предаторз
|53
|23
|5
|2
|2
|2
|19
|163-151
|64
|60,4
|7
|Вегас Голден Найтс
|53
|23
|2
|4
|1
|3
|20
|172-156
|62
|58,5
|8
|Эдмонтон Ойлерз
|52
|24
|2
|3
|0
|3
|20
|175-169
|61
|58,7
|9
|Даллас Старз
|51
|18
|7
|3
|2
|1
|20
|147-149
|59
|57,8
|10
|Анахайм Дакс
|54
|17
|4
|4
|4
|5
|20
|161-165
|59
|54,6
|11
|Ванкувер Кэнакс
|53
|19
|3
|3
|3
|3
|22
|147-149
|56
|52,8
|12
|Виннипег Джетс
|52
|19
|2
|1
|4
|5
|21
|150-159
|53
|51,0
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|52
|15
|6
|2
|2
|4
|23
|139-164
|52
|50,0
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|53
|12
|4
|3
|2
|6
|26
|134-181
|46
|43,4
|15
|Сиэтл Кракен
|54
|14
|1
|1
|1
|4
|33
|139-193
|37
|34,3
|16
|Аризона Койотс
|52
|10
|3
|1
|4
|0
|34
|119-190
|32
|30,8
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|51
|31
|4
|1
|0
|4
|11
|180-121
|76
|74,5
|2
|Питтсбург Пингвинз
|54
|26
|4
|2
|5
|3
|14
|175-146
|72
|66,7
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|52
|28
|1
|4
|2
|3
|14
|155-129
|71
|68,3
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|54
|23
|3
|2
|2
|7
|17
|173-151
|65
|60,2
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|52
|18
|6
|3
|1
|0
|24
|173-190
|55
|52,9
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|48
|17
|1
|1
|5
|3
|21
|121-137
|46
|47,9
|7
|Филадельфия Флайерз
|52
|12
|4
|0
|4
|6
|26
|131-181
|42
|40,4
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|52
|13
|4
|1
|4
|1
|29
|157-191
|41
|39,4
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|53
|26
|7
|2
|3
|2
|13
|218-161
|75
|70,8
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|51
|25
|7
|2
|4
|2
|11
|177-144
|74
|72,5
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|52
|28
|4
|2
|1
|3
|14
|192-149
|72
|69,2
|4
|Бостон Брюинз
|52
|26
|4
|1
|2
|2
|17
|151-142
|66
|63,5
|5
|Детройт Ред Уингз
|53
|13
|7
|3
|1
|5
|24
|156-191
|52
|49,1
|6
|Оттава Сенаторз
|51
|16
|2
|1
|1
|4
|27
|135-161
|43
|42,2
|7
|Баффало Сэйбрз
|53
|13
|1
|2
|1
|7
|29
|141-191
|40
|37,7
|8
|Монреаль Канадиенс
|53
|10
|1
|2
|0
|7
|33
|123-198
|33
|31,1
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|53
|32
|4
|3
|1
|3
|10
|213-150
|82
|77,4
|2
|Сент-Луис Блюз
|51
|28
|1
|2
|2
|4
|14
|184-141
|68
|66,7
|3
|Миннесота Уайлд
|50
|23
|4
|4
|3
|0
|16
|190-157
|65
|65,0
|4
|Нэшвилл Предаторз
|53
|23
|5
|2
|2
|2
|19
|163-151
|64
|60,4
|5
|Даллас Старз
|51
|18
|7
|3
|2
|1
|20
|147-149
|59
|57,8
|6
|Виннипег Джетс
|52
|19
|2
|1
|4
|5
|21
|150-159
|53
|51,0
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|53
|12
|4
|3
|2
|6
|26
|134-181
|46
|43,4
|8
|Аризона Койотс
|52
|10
|3
|1
|4
|0
|34
|119-190
|32
|30,8
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|51
|27
|2
|2
|0
|6
|14
|177-124
|68
|66,7
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|53
|24
|3
|2
|2
|5
|17
|159-146
|65
|61,3
|3
|Вегас Голден Найтс
|53
|23
|2
|4
|1
|3
|20
|172-156
|62
|58,5
|4
|Эдмонтон Ойлерз
|52
|24
|2
|3
|0
|3
|20
|175-169
|61
|58,7
|5
|Анахайм Дакс
|54
|17
|4
|4
|4
|5
|20
|161-165
|59
|54,6
|6
|Ванкувер Кэнакс
|53
|19
|3
|3
|3
|3
|22
|147-149
|56
|52,8
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|52
|15
|6
|2
|2
|4
|23
|139-164
|52
|50,0
|8
|Сиэтл Кракен
|54
|14
|1
|1
|1
|4
|33
|139-193
|37
|34,3