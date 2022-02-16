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Аризона Койотс - Виннипег Джетс 28 Февраля прямая трансляция

Стадион: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США), вместимость: 17799
28 февраля 2022, понедельник. 00:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс Виннипег Джетс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Виннипег Джетс, которое состоится 28 Февраля 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
КанадаАндре Туриньи
КанадаДэйв Лоури (и.о.)
История личных встреч
05.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 3Виннипег Джетс
30.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс0 : 1Аризона Койотс
10.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 2Аризона Койотс
16.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 4Аризона Койотс
07.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 4Виннипег Джетс
25.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 1Виннипег Джетс
20.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 3Аризона Койотс
07.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3Аризона Койотс
15.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 1Аризона Койотс
12.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 4Виннипег Джетс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5332431310213-1508277,4
2 Каролина Харрикейнз5131410411180-1217674,5
3 Флорида Пантерз5326723213218-1617570,8
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5125724211177-1447472,5
5 Торонто Мэйпл Лифс5228421314192-1497269,2
6 Питтсбург Пингвинз5426425314175-1467266,7
7 Нью-Йорк Рейнджерс5228142314155-1297168,3
8 Сент-Луис Блюз5128122414184-1416866,7
9 Калгари Флэймз5127220614177-1246866,7
10 Бостон Брюинз5226412217151-1426663,5
11 Миннесота Уайлд5023443016190-1576565,0
12 Лос-Анджелес Кингз5324322517159-1466561,3
13 Вашингтон Кэпиталз5423322717173-1516560,2
14 Нэшвилл Предаторз5323522219163-1516460,4
15 Вегас Голден Найтс5323241320172-1566258,5
16 Эдмонтон Ойлерз5224230320175-1696158,7
17 Даллас Старз5118732120147-1495957,8
18 Анахайм Дакс5417444520161-1655954,6
19 Ванкувер Кэнакс5319333322147-1495652,8
20 Коламбус Блю Джекетс5218631024173-1905552,9
21 Виннипег Джетс5219214521150-1595351,0
22 Сан-Хосе Шаркс5215622423139-1645250,0
23 Детройт Ред Уингз5313731524156-1915249,1
24 Нью-Йорк Айлендерс4817115321121-1374647,9
25 Чикаго Блэкхоукс5312432626134-1814643,4
26 Оттава Сенаторз5116211427135-1614342,2
27 Филадельфия Флайерз5212404626131-1814240,4
28 Нью-Джерси Дэвилз5213414129157-1914139,4
29 Баффало Сэйбрз5313121729141-1914037,7
30 Сиэтл Кракен5414111433139-1933734,3
31 Монреаль Канадиенс5310120733123-1983331,1
32 Аризона Койотс5210314034119-1903230,8
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5131410411180-1217674,5
2 Флорида Пантерз5326723213218-1617570,8
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5125724211177-1447472,5
4 Торонто Мэйпл Лифс5228421314192-1497269,2
5 Питтсбург Пингвинз5426425314175-1467266,7
6 Нью-Йорк Рейнджерс5228142314155-1297168,3
7 Бостон Брюинз5226412217151-1426663,5
8 Вашингтон Кэпиталз5423322717173-1516560,2
9 Коламбус Блю Джекетс5218631024173-1905552,9
10 Детройт Ред Уингз5313731524156-1915249,1
11 Нью-Йорк Айлендерс4817115321121-1374647,9
12 Оттава Сенаторз5116211427135-1614342,2
13 Филадельфия Флайерз5212404626131-1814240,4
14 Нью-Джерси Дэвилз5213414129157-1914139,4
15 Баффало Сэйбрз5313121729141-1914037,7
16 Монреаль Канадиенс5310120733123-1983331,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5332431310213-1508277,4
2 Сент-Луис Блюз5128122414184-1416866,7
3 Калгари Флэймз5127220614177-1246866,7
4 Миннесота Уайлд5023443016190-1576565,0
5 Лос-Анджелес Кингз5324322517159-1466561,3
6 Нэшвилл Предаторз5323522219163-1516460,4
7 Вегас Голден Найтс5323241320172-1566258,5
8 Эдмонтон Ойлерз5224230320175-1696158,7
9 Даллас Старз5118732120147-1495957,8
10 Анахайм Дакс5417444520161-1655954,6
11 Ванкувер Кэнакс5319333322147-1495652,8
12 Виннипег Джетс5219214521150-1595351,0
13 Сан-Хосе Шаркс5215622423139-1645250,0
14 Чикаго Блэкхоукс5312432626134-1814643,4
15 Сиэтл Кракен5414111433139-1933734,3
16 Аризона Койотс5210314034119-1903230,8
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5131410411180-1217674,5
2 Питтсбург Пингвинз5426425314175-1467266,7
3 Нью-Йорк Рейнджерс5228142314155-1297168,3
4 Вашингтон Кэпиталз5423322717173-1516560,2
5 Коламбус Блю Джекетс5218631024173-1905552,9
6 Нью-Йорк Айлендерс4817115321121-1374647,9
7 Филадельфия Флайерз5212404626131-1814240,4
8 Нью-Джерси Дэвилз5213414129157-1914139,4
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5326723213218-1617570,8
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5125724211177-1447472,5
3 Торонто Мэйпл Лифс5228421314192-1497269,2
4 Бостон Брюинз5226412217151-1426663,5
5 Детройт Ред Уингз5313731524156-1915249,1
6 Оттава Сенаторз5116211427135-1614342,2
7 Баффало Сэйбрз5313121729141-1914037,7
8 Монреаль Канадиенс5310120733123-1983331,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5332431310213-1508277,4
2 Сент-Луис Блюз5128122414184-1416866,7
3 Миннесота Уайлд5023443016190-1576565,0
4 Нэшвилл Предаторз5323522219163-1516460,4
5 Даллас Старз5118732120147-1495957,8
6 Виннипег Джетс5219214521150-1595351,0
7 Чикаго Блэкхоукс5312432626134-1814643,4
8 Аризона Койотс5210314034119-1903230,8
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5127220614177-1246866,7
2 Лос-Анджелес Кингз5324322517159-1466561,3
3 Вегас Голден Найтс5323241320172-1566258,5
4 Эдмонтон Ойлерз5224230320175-1696158,7
5 Анахайм Дакс5417444520161-1655954,6
6 Ванкувер Кэнакс5319333322147-1495652,8
7 Сан-Хосе Шаркс5215622423139-1645250,0
8 Сиэтл Кракен5414111433139-1933734,3

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