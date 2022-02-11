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Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс прямая трансляция 28.02.2022

Стадион: Спектрум-центр (Шарлотт, США), вместимость: 20200
28 февраля 2022, понедельник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Шарлотт Хорнетс Детройт Пистонс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс, которое состоится 28 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Спектрум-центр (Шарлотт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Детройт Пистонс
Детройт
Главные тренеры
СШАДжеймс Боррего
СШАДуэйн Кейси
История личных встреч
12.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс119 : 141Шарлотт Хорнетс
06.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс140 : 111Детройт Пистонс
05.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс99 : 102Шарлотт Хорнетс
02.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс107 : 94Детройт Пистонс
12.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс105 : 102Детройт Пистонс
11.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс76 : 87Шарлотт Хорнетс
30.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс107 : 110Шарлотт Хорнетс
28.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс102 : 101Детройт Пистонс
16.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс109 : 106Детройт Пистонс
07.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс91 : 104Шарлотт Хорнетс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6049116818-63411090,8170,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6043176658-62131030,7176,0
3 Мемфис Гриззлиз6242207058-67661040,6778,0
4 Майами Хит6140216674-63911010,6569,5
5 Чикаго Буллз6139226867-67361000,63910,5
6 Юта Джаз5937226711-6308960,62711,5
7 Филадельфия Сиксерс5936236369-6248950,61012,5
8 Кливленд Кавальерс6036246381-6138960,60013,0
9 Милуоки Бакс6136256913-6715970,59013,5
10 Даллас Маверикс6035256401-6208950,58314,0
11 Денвер Наггетс6035256616-6472950,58314,0
12 Бостон Селтикс6236266773-6417980,58114,0
13 Торонто Рэпторс5932276387-6345910,54216,5
14 Бруклин Нетс6132296768-6788930,52517,5
15 Миннесота Тимбервулвз6132296898-6838930,52517,5
16 Лос-Анджелес Клипперс6231316623-6671930,50019,0
17 Шарлотт Хорнетс6130316954-6976910,49219,5
18 Атланта Хоукс6029316745-6694890,48320,0
19 Лос-Анджелес Лейкерс5927326535-6623860,45821,5
20 Вашингтон Уизардс6027336448-6620870,45022,0
21 Портленд Трэйл Блэйзерс6025356477-6742850,41724,0
22 Нью-Йорк Никс6025356298-6402850,41724,0
23 Нью-Орлеан Пеликанс6024366391-6565840,40025,0
24 Сан-Антонио Спёрс6124376882-6874850,39325,5
25 Сакраменто Кингз6222406812-7135840,35528,0
26 Индиана Пэйсерс6120416683-6846810,32829,5
27 Оклахома-Сити Тандер6019416103-6504790,31730,0
28 Хьюстон Рокетс5915446403-6971740,25433,5
29 Детройт Пистонс6014466158-6747740,23335,0
30 Орландо Мэджик6114476318-6828750,23035,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6140216674-63911010,6560,0
2 Чикаго Буллз6139226867-67361000,6391,0
3 Филадельфия Сиксерс5936236369-6248950,6103,0
4 Кливленд Кавальерс6036246381-6138960,6003,5
5 Милуоки Бакс6136256913-6715970,5904,0
6 Бостон Селтикс6236266773-6417980,5814,5
7 Торонто Рэпторс5932276387-6345910,5427,0
8 Бруклин Нетс6132296768-6788930,5258,0
9 Шарлотт Хорнетс6130316954-6976910,49210,0
10 Атланта Хоукс6029316745-6694890,48310,5
11 Вашингтон Уизардс6027336448-6620870,45012,5
12 Нью-Йорк Никс6025356298-6402850,41714,5
13 Индиана Пэйсерс6120416683-6846810,32820,0
14 Детройт Пистонс6014466158-6747740,23325,5
15 Орландо Мэджик6114476318-6828750,23026,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6049116818-63411090,8170,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6043176658-62131030,7176,0
3 Мемфис Гриззлиз6242207058-67661040,6778,0
4 Юта Джаз5937226711-6308960,62711,5
5 Даллас Маверикс6035256401-6208950,58314,0
6 Денвер Наггетс6035256616-6472950,58314,0
7 Миннесота Тимбервулвз6132296898-6838930,52517,5
8 Лос-Анджелес Клипперс6231316623-6671930,50019,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс5927326535-6623860,45821,5
10 Портленд Трэйл Блэйзерс6025356477-6742850,41724,0
11 Нью-Орлеан Пеликанс6024366391-6565840,40025,0
12 Сан-Антонио Спёрс6124376882-6874850,39325,5
13 Сакраменто Кингз6222406812-7135840,35528,0
14 Оклахома-Сити Тандер6019416103-6504790,31730,0
15 Хьюстон Рокетс5915446403-6971740,25433,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс5936236369-6248950,6100,0
2 Бостон Селтикс6236266773-6417980,5811,5
3 Торонто Рэпторс5932276387-6345910,5424,0
4 Бруклин Нетс6132296768-6788930,5255,0
5 Нью-Йорк Никс6025356298-6402850,41711,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз6139226867-67361000,6390,0
2 Кливленд Кавальерс6036246381-6138960,6002,5
3 Милуоки Бакс6136256913-6715970,5903,0
4 Индиана Пэйсерс6120416683-6846810,32819,0
5 Детройт Пистонс6014466158-6747740,23324,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6140216674-63911010,6560,0
2 Шарлотт Хорнетс6130316954-6976910,49210,0
3 Атланта Хоукс6029316745-6694890,48310,5
4 Вашингтон Уизардс6027336448-6620870,45012,5
5 Орландо Мэджик6114476318-6828750,23026,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5937226711-6308960,6270,0
2 Денвер Наггетс6035256616-6472950,5832,5
3 Миннесота Тимбервулвз6132296898-6838930,5256,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс6025356477-6742850,41712,5
5 Оклахома-Сити Тандер6019416103-6504790,31718,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6049116818-63411090,8170,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6043176658-62131030,7176,0
3 Лос-Анджелес Клипперс6231316623-6671930,50019,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс5927326535-6623860,45821,5
5 Сакраменто Кингз6222406812-7135840,35528,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз6242207058-67661040,6770,0
2 Даллас Маверикс6035256401-6208950,5836,0
3 Нью-Орлеан Пеликанс6024366391-6565840,40017,0
4 Сан-Антонио Спёрс6124376882-6874850,39317,5
5 Хьюстон Рокетс5915446403-6971740,25425,5

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