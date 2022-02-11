Хьюстон Рокетс - Лос-Анджелес Клипперс прямая трансляция 28.02.2022
Стадион: Тойота-центр (Хьюстон, США), вместимость: 18462
28 февраля 2022, понедельник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Хьюстон Рокетс - Лос-Анджелес Клипперс, которое состоится 28 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Тойота-центр (Хьюстон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Стивен Сайлас
|Тайрон Лю
История личных встреч
|18.02.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|142 : 111
|15.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 115
|24.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 109
|10.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 109
|06.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 120
|20.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 122
|23.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 119
|14.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 93
|04.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 135
|27.10.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 133
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|60
|49
|11
|6818-6341
|109
|0,817
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|60
|43
|17
|6658-6213
|103
|0,717
|6,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|62
|42
|20
|7058-6766
|104
|0,677
|8,0
|4
|Майами Хит
|61
|40
|21
|6674-6391
|101
|0,656
|9,5
|5
|Чикаго Буллз
|61
|39
|22
|6867-6736
|100
|0,639
|10,5
|6
|Юта Джаз
|59
|37
|22
|6711-6308
|96
|0,627
|11,5
|7
|Филадельфия Сиксерс
|59
|36
|23
|6369-6248
|95
|0,610
|12,5
|8
|Кливленд Кавальерс
|60
|36
|24
|6381-6138
|96
|0,600
|13,0
|9
|Милуоки Бакс
|61
|36
|25
|6913-6715
|97
|0,590
|13,5
|10
|Даллас Маверикс
|60
|35
|25
|6401-6208
|95
|0,583
|14,0
|11
|Денвер Наггетс
|60
|35
|25
|6616-6472
|95
|0,583
|14,0
|12
|Бостон Селтикс
|62
|36
|26
|6773-6417
|98
|0,581
|14,0
|13
|Торонто Рэпторс
|59
|32
|27
|6387-6345
|91
|0,542
|16,5
|14
|Бруклин Нетс
|61
|32
|29
|6768-6788
|93
|0,525
|17,5
|15
|Миннесота Тимбервулвз
|61
|32
|29
|6898-6838
|93
|0,525
|17,5
|16
|Лос-Анджелес Клипперс
|62
|31
|31
|6623-6671
|93
|0,500
|19,0
|17
|Шарлотт Хорнетс
|61
|30
|31
|6954-6976
|91
|0,492
|19,5
|18
|Атланта Хоукс
|60
|29
|31
|6745-6694
|89
|0,483
|20,0
|19
|Лос-Анджелес Лейкерс
|59
|27
|32
|6535-6623
|86
|0,458
|21,5
|20
|Вашингтон Уизардс
|60
|27
|33
|6448-6620
|87
|0,450
|22,0
|21
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|60
|25
|35
|6477-6742
|85
|0,417
|24,0
|22
|Нью-Йорк Никс
|60
|25
|35
|6298-6402
|85
|0,417
|24,0
|23
|Нью-Орлеан Пеликанс
|60
|24
|36
|6391-6565
|84
|0,400
|25,0
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|61
|24
|37
|6882-6874
|85
|0,393
|25,5
|25
|Сакраменто Кингз
|62
|22
|40
|6812-7135
|84
|0,355
|28,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|61
|20
|41
|6683-6846
|81
|0,328
|29,5
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|60
|19
|41
|6103-6504
|79
|0,317
|30,0
|28
|Хьюстон Рокетс
|59
|15
|44
|6403-6971
|74
|0,254
|33,5
|29
|Детройт Пистонс
|60
|14
|46
|6158-6747
|74
|0,233
|35,0
|30
|Орландо Мэджик
|61
|14
|47
|6318-6828
|75
|0,230
|35,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|61
|40
|21
|6674-6391
|101
|0,656
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|61
|39
|22
|6867-6736
|100
|0,639
|1,0
|3
|Филадельфия Сиксерс
|59
|36
|23
|6369-6248
|95
|0,610
|3,0
|4
|Кливленд Кавальерс
|60
|36
|24
|6381-6138
|96
|0,600
|3,5
|5
|Милуоки Бакс
|61
|36
|25
|6913-6715
|97
|0,590
|4,0
|6
|Бостон Селтикс
|62
|36
|26
|6773-6417
|98
|0,581
|4,5
|7
|Торонто Рэпторс
|59
|32
|27
|6387-6345
|91
|0,542
|7,0
|8
|Бруклин Нетс
|61
|32
|29
|6768-6788
|93
|0,525
|8,0
|9
|Шарлотт Хорнетс
|61
|30
|31
|6954-6976
|91
|0,492
|10,0
|10
|Атланта Хоукс
|60
|29
|31
|6745-6694
|89
|0,483
|10,5
|11
|Вашингтон Уизардс
|60
|27
|33
|6448-6620
|87
|0,450
|12,5
|12
|Нью-Йорк Никс
|60
|25
|35
|6298-6402
|85
|0,417
|14,5
|13
|Индиана Пэйсерс
|61
|20
|41
|6683-6846
|81
|0,328
|20,0
|14
|Детройт Пистонс
|60
|14
|46
|6158-6747
|74
|0,233
|25,5
|15
|Орландо Мэджик
|61
|14
|47
|6318-6828
|75
|0,230
|26,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|60
|49
|11
|6818-6341
|109
|0,817
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|60
|43
|17
|6658-6213
|103
|0,717
|6,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|62
|42
|20
|7058-6766
|104
|0,677
|8,0
|4
|Юта Джаз
|59
|37
|22
|6711-6308
|96
|0,627
|11,5
|5
|Даллас Маверикс
|60
|35
|25
|6401-6208
|95
|0,583
|14,0
|6
|Денвер Наггетс
|60
|35
|25
|6616-6472
|95
|0,583
|14,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|61
|32
|29
|6898-6838
|93
|0,525
|17,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|62
|31
|31
|6623-6671
|93
|0,500
|19,0
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|59
|27
|32
|6535-6623
|86
|0,458
|21,5
|10
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|60
|25
|35
|6477-6742
|85
|0,417
|24,0
|11
|Нью-Орлеан Пеликанс
|60
|24
|36
|6391-6565
|84
|0,400
|25,0
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|61
|24
|37
|6882-6874
|85
|0,393
|25,5
|13
|Сакраменто Кингз
|62
|22
|40
|6812-7135
|84
|0,355
|28,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|60
|19
|41
|6103-6504
|79
|0,317
|30,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|59
|15
|44
|6403-6971
|74
|0,254
|33,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|59
|36
|23
|6369-6248
|95
|0,610
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|62
|36
|26
|6773-6417
|98
|0,581
|1,5
|3
|Торонто Рэпторс
|59
|32
|27
|6387-6345
|91
|0,542
|4,0
|4
|Бруклин Нетс
|61
|32
|29
|6768-6788
|93
|0,525
|5,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|60
|25
|35
|6298-6402
|85
|0,417
|11,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|61
|39
|22
|6867-6736
|100
|0,639
|0,0
|2
|Кливленд Кавальерс
|60
|36
|24
|6381-6138
|96
|0,600
|2,5
|3
|Милуоки Бакс
|61
|36
|25
|6913-6715
|97
|0,590
|3,0
|4
|Индиана Пэйсерс
|61
|20
|41
|6683-6846
|81
|0,328
|19,0
|5
|Детройт Пистонс
|60
|14
|46
|6158-6747
|74
|0,233
|24,5
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|61
|40
|21
|6674-6391
|101
|0,656
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|61
|30
|31
|6954-6976
|91
|0,492
|10,0
|3
|Атланта Хоукс
|60
|29
|31
|6745-6694
|89
|0,483
|10,5
|4
|Вашингтон Уизардс
|60
|27
|33
|6448-6620
|87
|0,450
|12,5
|5
|Орландо Мэджик
|61
|14
|47
|6318-6828
|75
|0,230
|26,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|59
|37
|22
|6711-6308
|96
|0,627
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|60
|35
|25
|6616-6472
|95
|0,583
|2,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|61
|32
|29
|6898-6838
|93
|0,525
|6,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|60
|25
|35
|6477-6742
|85
|0,417
|12,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|60
|19
|41
|6103-6504
|79
|0,317
|18,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|60
|49
|11
|6818-6341
|109
|0,817
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|60
|43
|17
|6658-6213
|103
|0,717
|6,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|62
|31
|31
|6623-6671
|93
|0,500
|19,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|59
|27
|32
|6535-6623
|86
|0,458
|21,5
|5
|Сакраменто Кингз
|62
|22
|40
|6812-7135
|84
|0,355
|28,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|62
|42
|20
|7058-6766
|104
|0,677
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|60
|35
|25
|6401-6208
|95
|0,583
|6,0
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|60
|24
|36
|6391-6565
|84
|0,400
|17,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|61
|24
|37
|6882-6874
|85
|0,393
|17,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|59
|15
|44
|6403-6971
|74
|0,254
|25,5