Динамо М - Нижний Новгород 01 Марта прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
01 марта 2022, вторник. 20:00 МСК. Кубок России, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Нижний Новгород, которое состоится 01 Марта 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Сандро Шварц
|Александр Анатольевич Кержаков
История личных встреч
|12.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|1 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: «Динамо» — «Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
A08
| Динамо М
Нижний Новгород
|01.03
A06
| Алания
Арсенал
|02.03
A04
| Сочи
ЦСКА
|02.03
A01
| Спартак М
Кубань
|02.03
A03
| Локомотив М
Енисей
|03.03
A02
| Рубин
Ротор
|03.03
A07
| Балтика
Чайка
|03.03
A05
| Зенит
КАМАЗ
|03.03
Финал
|Метка
|29.05