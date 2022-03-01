Свернуть список

Динамо М - Нижний Новгород 01 Марта прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
01 марта 2022, вторник. 20:00 МСК. Кубок России, 1/8 финала
Динамо М Нижний Новгород

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Нижний Новгород, которое состоится 01 Марта 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Германия Сандро Шварц
Россия Александр Анатольевич Кержаков
История личных встреч
12.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Динамо М1 : 2Нижний Новгород
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: «Динамо» — «Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка
A08
 Динамо М
Нижний Новгород
01.03
A06
 Алания
Арсенал
02.03
A04
 Сочи
ЦСКА
02.03
A01
 Спартак М
Кубань
02.03
A03
 Локомотив М
Енисей
03.03
A02
 Рубин
Ротор
03.03
A07
 Балтика
Чайка
03.03
A05
 Зенит
КАМАЗ
03.03
Финал
Метка
29.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close