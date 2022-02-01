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Бёрнли - Лестер Сити 01 Марта прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
01 марта 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Бёрнли Лестер Сити

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Лестер Сити, которое состоится 01 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Северная Ирландия Брендан Роджерс
История личных встреч
25.09.2021 Англия - Премьер-лига Тур 6 Лестер Сити2 : 2Бёрнли
03.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 29 Бёрнли1 : 1Лестер Сити
20.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 2 Лестер Сити4 : 2Бёрнли
19.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 23 Бёрнли2 : 1Лестер Сити
19.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 9 Лестер Сити2 : 1Бёрнли
16.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 31 Бёрнли1 : 2Лестер Сити
10.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 12 Лестер Сити0 : 0Бёрнли
14.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 34 Бёрнли2 : 1Лестер Сити
02.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 15 Лестер Сити1 : 0Бёрнли
31.01.2017 Англия - Премьер-лига Тур 23 Бёрнли1 : 0Лестер Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити27213364-176681,5
2
Лига чемпионов
Ливерпуль26186270-206076,9
3
Лига чемпионов
Челси25148349-185066,7
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед27138644-344758,0
5
Лига Европы
Вест Хэм Юнайтед27136846-344555,6
6 Арсенал24143738-274562,5
7 Тоттенхэм Хотспур25133935-324256,0
8 Вулверхэмптон261241024-214051,3
9 Саутгемптон26811734-373544,9
10 Брайтон энд Хоув Альбион26712725-303342,3
11 Кристал Пэлас27612937-383037,0
12 Астон Вилла25931333-373040,0
13 Лестер Сити23761037-432739,1
14 Ньюкасл Юнайтед255101028-452533,3
15 Брентфорд27661527-442429,6
16 Лидс Юнайтед26581329-602329,5
17 Эвертон24641428-412230,6
18
Зона вылета
Бёрнли24312922-302129,2
19
Зона вылета
Уотфорд26541725-471924,4
20
Зона вылета
Норвич Сити26451715-551721,8

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