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Мидлсбро - Тоттенхэм 01 Марта прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
01 марта 2022, вторник. 22:55 МСК. Кубок Англии, 1/8 финала
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Мидлсбро Тоттенхэм Хотспур

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 01 Марта 2022 года в 22:55 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
Англия Крис Уилдер
Италия Антонио Конте
История личных встреч
14.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала, переигровки Тоттенхэм Хотспур2 : 1Мидлсбро
05.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Мидлсбро1 : 1Тоттенхэм Хотспур
04.02.2017 Англия - Премьер-лига Тур 24 Тоттенхэм Хотспур1 : 0Мидлсбро
24.09.2016 Англия - Премьер-лига Тур 6 Мидлсбро1 : 2Тоттенхэм Хотспур
04.03.2009 Англия - Премьер-лига Тур 28 Тоттенхэм Хотспур4 : 0Мидлсбро
16.08.2008 Англия - Премьер-лига Тур 1 Мидлсбро2 : 1Тоттенхэм Хотспур
12.04.2008 Англия - Премьер-лига Тур 34 Тоттенхэм Хотспур1 : 1Мидлсбро
03.11.2007 Англия - Премьер-лига Тур 12 Мидлсбро1 : 1Тоттенхэм Хотспур
28.04.2007 Англия - Премьер-лига Тур 36 Мидлсбро2 : 3Тоттенхэм Хотспур
05.12.2006 Англия - Премьер-лига Тур 15 Тоттенхэм Хотспур2 : 1Мидлсбро
Турнирная таблица
1/32 финала
Метка
Суиндон Таун
Манчестер Сити
1 : 4
Мэнсфилд Таун
Мидлсбро
2 : 3
Бристоль Сити
Фулхэм
0 : 1 ДВ
Хартлпул Юнайтед
Блэкпул
2 : 1
Бёрнли
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
Ковентри Сити
Дерби Каунти
1 : 0
Миллуолл
Кристал Пэлас
1 : 2
Вест Бромвич Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 : 2 ДВ
Барнсли
Барроу
5 : 4 ДВ
Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм Юнайтед
1 : 1 8 : 7
Борхэм Вуд
Уимблдон
2 : 0
Уиган Атлетик
Блэкберн Роверс
3 : 2
Питерборо Юнайтед
Бристоль Роверс
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Кембридж Юнайтед
0 : 1
Лестер Сити
Уотфорд
4 : 1
Киддерминстер Харриерс
Рединг
2 : 1
Порт Вейл
Брентфорд
1 : 4
Челси
Честерфилд
5 : 1
Суонси Сити
Саутгемптон
2 : 3 ДВ
Халл Сити
Эвертон
2 : 3 ДВ
Бирмингем Сити
Плимут Аргайл
0 : 1 ДВ
Йовил Таун
Борнмут
1 : 3
Лутон Таун
Харрогейт Таун
4 : 0
Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лидс Юнайтед
2 : 0
Чарльтон Атлетик
Норвич Сити
0 : 1
Сток Сити
Лейтон Ориент
2 : 0
Ливерпуль
Шрусбери Таун
4 : 1
Кардифф Сити
Престон Норт Энд
2 : 1 ДВ
Тоттенхэм Хотспур
Моркам
3 : 1
Ноттингем Форест
Арсенал
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
1 : 0
1/16 финала
Метка
A15
 Манчестер Юнайтед
Мидлсбро
1 : 1 7 : 8
A09
 Киддерминстер Харриерс
Вест Хэм Юнайтед
1 : 2 ДВ
A07
 Челси
Плимут Аргайл
2 : 1 ДВ
A10
 Манчестер Сити
Фулхэм
4 : 1
A13
 Сток Сити
Уиган Атлетик
2 : 0
A03
 Хаддерсфилд Таун
Барнсли
1 : 0
A01
 Кристал Пэлас
Хартлпул Юнайтед
2 : 0
A16
 Вулверхэмптон
Норвич Сити
0 : 1
A08
 Эвертон
Брентфорд
4 : 1
A06
 Саутгемптон
Ковентри Сити
2 : 1 ДВ
A04
 Питерборо Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
A05
 Кембридж Юнайтед
Лутон Таун
0 : 3
A11
 Тоттенхэм Хотспур
Брайтон энд Хоув Альбион
3 : 1
A12
 Ливерпуль
Кардифф Сити
3 : 1
A14
 Ноттингем Форест
Лестер Сити
4 : 1
A02
 Борнмут
Борхэм Вуд
0 : 1
1/8 финала
Метка
Питерборо Юнайтед
Манчестер Сити
01.03
Кристал Пэлас
Сток Сити
01.03
Мидлсбро
Тоттенхэм Хотспур
01.03
Лутон Таун
Челси
02.03
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
02.03
Ливерпуль
Норвич Сити
02.03
Эвертон
Борхэм Вуд
03.03
Ноттингем Форест
Хаддерсфилд Таун
07.03

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