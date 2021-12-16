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Ницца - Версаль 01 Марта прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
01 марта 2022, вторник. 23:00 МСК. Кубок Франции, 1/2 финала
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Ницца Версаль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Версаль, которое состоится 01 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Версаль
Версаль
Главные тренеры
Франция Кристоф Галтье
Франция Юсеф Чиби
Турнирная таблица
1/32 финала
Метка
Валансьен
Страсбург
0 : 1
Париж
Лион
17.12
Труа
Нанси
1 : 1 2 : 4
Сарр-Юнион
Версаль
0 : 1
Паназоль
Витре
1 : 1 3 : 4
Тулуза
Ним
4 : 1
О Лион
Бастия
1 : 3
Юра Суд
Сен-Дени
5 : 2
Кретей
Венисьё
3 : 0
Генгам
Амьен
2 : 3
Чемин бас Давиньон
Клермон
0 : 4
Сошо
Нант
0 : 0 4 : 5
Кевийи-Руэн
Лаваль
1 : 1 4 : 2
Канн
Дижон
1 : 1 3 : 2
Таон
Бове
3 : 3 4 : 2
Лилль
Осер
3 : 1
Ренн
Лорьян
1 : 0
Марсель
Канне Рошвилль
4 : 1
Стад Пуатьевен
Ланс
0 : 1
Бержерак
Метц
0 : 0 5 : 4
Ред Стар
Монако
0 : 2
Лион-Дюшер
Сент-Этьен
0 : 1
Андрезьё
Монпелье
0 : 1
Реймс Сент-Анне
Реймс
0 : 1
Линас-Монлери
Анже
2 : 0
Васкеаль
Ванн
0 : 4
Динан-Леон
Брест
0 : 0 12 : 13
Бордо
Ле-Жюмо
10 : 0
Монтобан
Ла Рош
1 : 2
Шовиньи
Шартр
2 : 1
Шоле
Ницца
0 : 1
Феньи Ольнуа
ПСЖ
0 : 3
1/16 финала
Метка
A08
 Ницца
01.01
A15
 Нант
Витре
2 : 0
A01
 Версаль
Ла Рош
4 : 0
A02
 Канн
Тулуза
0 : 1
A16
 Брест
Бордо
3 : 0
A06
 Монпелье
Страсбург
1 : 0
A03
 Бержерак
Кретей
0 : 0 5 : 4
A14
 Бастия
Клермон
2 : 0
A09
 Нанси
Ренн
1 : 1 4 : 3
A12
 Кевийи-Руэн
Монако
1 : 3
A13
 Таон
Реймс
0 : 1
A04
 Юра Суд
Сент-Этьен
1 : 4
A10
 Линас-Монлери
Амьен
3 : 3 3 : 4
A05
 Шовиньи
Марсель
0 : 3
A07
 Ванн
ПСЖ
0 : 4
A11
 Ланс
Лилль
2 : 2 4 : 3
1/8 финала
Метка
B08
 Нант
Брест
2 : 0
B05
 Нанси
Амьен
0 : 2
B01
 Тулуза
Версаль
0 : 1
B07
 Реймс
Бастия
1 : 1 3 : 5
B03
 Марсель
Монпелье
1 : 1 5 : 4
B02
 Бержерак
Сент-Этьен
1 : 0
B06
 Ланс
Монако
2 : 4
B04
 ПСЖ
Ницца
0 : 0 5 : 6
1/4 финала
Метка
QF4
 Монако
Амьен
2 : 0
QF2
 Бержерак
Версаль
1 : 1 4 : 5
QF1
 Ницца
Марсель
4 : 1
QF3
 Нант
Бастия
2 : 0
1/2 финала
Метка
Ницца
Версаль
01.03
Нант
Монако
02.03

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