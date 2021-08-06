Свернуть список

Унион - Санкт-Паули 01 Марта прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
01 марта 2022, вторник. 22:45 МСК. Кубок Германии, 1/4 финала
Унион Санкт-Паули

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Санкт-Паули, которое состоится 01 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Санкт-Паули
Гамбург
Главные тренеры
Швейцария Урс Фишер
Германия Тимо Шульц
История личных встреч
04.02.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 20 Санкт-Паули3 : 2Унион
26.08.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 3 Унион4 : 1Санкт-Паули
14.04.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 30 Санкт-Паули0 : 1Унион
04.11.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 13 Унион1 : 0Санкт-Паули
10.03.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 24 Санкт-Паули1 : 2Унион
26.09.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 7 Унион2 : 0Санкт-Паули
01.04.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 28 Санкт-Паули0 : 0Унион
17.10.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 11 Унион3 : 3Санкт-Паули
20.03.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 26 Унион1 : 0Санкт-Паули
04.10.2014 Германия - Вторая Бундеслига Тур 9 Санкт-Паули3 : 0Унион
Турнирная таблица
1-й раунд
Метка
Динамо Др
Падерборн 07
2 : 1
Мюнхен-1860
Дармштадт 98
1 : 1 5 : 4
Локомотив Лейпциг
Байер
0 : 3
Зандхаузен
РБ Лейпциг
0 : 4
Грайфсвальдер
Аугсбург
2 : 4
Байройт
Арминия
3 : 6
Оснабрюк
Вердер
2 : 0
Айнтрахт Н
Ганновер-96
0 : 4
Вупперталер
Бохум
1 : 2 ДВ
Динамо Б
Штутгарт
0 : 6
Вайхе Фленсбург
Хольштайн
2 : 4 ДВ
Ульм 1846
Нюрнберг
0 : 1
Магдебург
Санкт-Паули
2 : 3
Бабельсберг
Гройтер Фюрт
2 : 2 5 : 4
Веен
Боруссия Д
0 : 3
Вальдхоф
Айнтрахт Ф
2 : 0
Пройссен Мюнстер
Вольфсбург
2 : 0 Т
Ольденбург
Фортуна
0 : 5
Рот-Вайсс К
Ян
0 : 3
Меппен
Герта
0 : 1
Карл Цейсс
Кёльн
1 : 1 2 : 4
Эльверсберг
Майнц
2 : 2 7 : 8
Филлинген
Шальке-04
1 : 4
Тюркгюджю Мюнхен
Унион
0 : 1
Вюрцбургер Киккерс
Фрайбург
0 : 1
Айнтрахт Б
Гамбург
1 : 2
Ганза Р
Хайденхайм
3 : 2 ДВ
Ингольштадт 04
Эрцгебирге
2 : 1
Виктория 1904
Хоффенхайм
2 : 3 ДВ
Шпортфройнде
Карлсруэ
1 : 4
Кайзерслаутерн
Боруссия М
0 : 1
Бремер
Бавария
0 : 12
2-й раунд
Метка
A01
 Хоффенхайм
Хольштайн
5 : 1
A05
 Мюнхен-1860
Шальке-04
1 : 0
A13
 Бабельсберг
РБ Лейпциг
0 : 1
A09
 Пройссен Мюнстер
Герта
1 : 3
A04
 Боруссия Д
Ингольштадт 04
2 : 0
A16
 Майнц
Арминия
3 : 2 ДВ
A12
 Нюрнберг
Гамбург
1 : 1 2 : 4
A02
 Оснабрюк
Фрайбург
2 : 2 2 : 3
A06
 Байер
Карлсруэ
1 : 2
A03
 Динамо Др
Санкт-Паули
2 : 3 ДВ
A15
 Бохум
Аугсбург
2 : 2 5 : 4
A10
 Вальдхоф
Унион
1 : 3 ДВ
A11
 Штутгарт
Кёльн
0 : 2
A14
 Ян
Ганза Р
3 : 3 2 : 4
A08
 Боруссия М
Бавария
5 : 0
A07
 Ганновер-96
Фортуна
3 : 0
1/8 финала
Метка
B06
 Кёльн
Гамбург
1 : 1 3 : 4
B03
 Мюнхен-1860
Карлсруэ
0 : 1
B08
 Бохум
Майнц
3 : 1
B02
 Санкт-Паули
Боруссия Д
2 : 1
B07
 РБ Лейпциг
Ганза Р
2 : 0
B04
 Ганновер-96
Боруссия М
3 : 0
B05
 Герта
Унион
2 : 3
B01
 Хоффенхайм
Фрайбург
1 : 4
1/4 финала
Метка
Унион
Санкт-Паули
01.03
Ганновер-96
РБ Лейпциг
02.03
Гамбург
Карлсруэ
02.03
Бохум
Фрайбург
02.03
Финал
Метка
21.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close