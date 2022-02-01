Кардифф Сити - Дерби Каунти 01 Марта прямая трансляция
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
01 марта 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур
Главный судья: Энди Дэвис (Хэмпшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Дерби Каунти, которое состоится 01 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Дерби Каунти
Дерби
Главные тренеры
|Стив Морисон
|Уэйн Марк Руни
История личных встреч
|02.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 34
|4 : 0
|28.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 8
|1 : 1
|14.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 44
|2 : 1
|13.09.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 7
|1 : 1
|24.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 38
|3 : 1
|30.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 11
|0 : 0
|14.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 32
|3 : 4
|27.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 10
|0 : 2
|02.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 39
|2 : 1
|21.11.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 17
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|33
|70
| 2
Повышение
|Борнмут
|31
|61
| 3
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|35
|59
| 4
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|34
|57
| 5
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|34
|56
| 6
Плей-офф за повышение
|Лутон Таун
|33
|54
|7
|Шеффилд Юнайтед
|33
|53
|8
|Мидлсбро
|33
|52
|9
|Ноттингем Форест
|33
|51
|10
|Ковентри Сити
|33
|51
|11
|Миллуолл
|33
|49
|12
|Престон Норт Энд
|35
|47
|13
|Вест Бромвич Альбион
|33
|46
|14
|Блэкпул
|34
|45
|15
|Сток Сити
|33
|44
|16
|Бристоль Сити
|35
|40
|17
|Суонси Сити
|31
|38
|18
|Халл Сити
|35
|37
|19
|Бирмингем Сити
|35
|37
|20
|Кардифф Сити
|34
|36
|21
|Рединг
|34
|29
| 22
Зона вылета
|Барнсли
|33
|23
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|34
|21
| 24
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|33
|21