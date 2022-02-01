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Кардифф Сити - Дерби Каунти 01 Марта прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
01 марта 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур
Главный судья: Энди Дэвис (Хэмпшир, Англия);
Кардифф Сити Дерби Каунти

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Дерби Каунти, которое состоится 01 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 23-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Дерби Каунти
Дерби
Главные тренеры
Уэльс Стив Морисон
Англия Уэйн Марк Руни
История личных встреч
02.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 34 Кардифф Сити4 : 0Дерби Каунти
28.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Дерби Каунти1 : 1Кардифф Сити
14.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 44 Кардифф Сити2 : 1Дерби Каунти
13.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 7 Дерби Каунти1 : 1Кардифф Сити
24.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 38 Дерби Каунти3 : 1Кардифф Сити
30.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 11 Кардифф Сити0 : 0Дерби Каунти
14.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 32 Дерби Каунти3 : 4Кардифф Сити
27.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 10 Кардифф Сити0 : 2Дерби Каунти
02.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 39 Кардифф Сити2 : 1Дерби Каунти
21.11.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Дерби Каунти2 : 0Кардифф Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм33 70
2
Повышение
Борнмут31 61
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун35 59
4
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс34 57
5
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс34 56
6
Плей-офф за повышение
Лутон Таун33 54
7 Шеффилд Юнайтед33 53
8 Мидлсбро33 52
9 Ноттингем Форест33 51
10 Ковентри Сити33 51
11 Миллуолл33 49
12 Престон Норт Энд35 47
13 Вест Бромвич Альбион33 46
14 Блэкпул34 45
15 Сток Сити33 44
16 Бристоль Сити35 40
17 Суонси Сити31 38
18 Халл Сити35 37
19 Бирмингем Сити35 37
20 Кардифф Сити34 36
21 Рединг34 29
22
Зона вылета
Барнсли33 23
23
Зона вылета
Дерби Каунти34 21
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед33 21

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