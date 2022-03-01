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ПСЖ U19 - Севилья U19 01 Марта прямая трансляция

Стадион: Жорж Лефевр (Сен-Жермен-ан-Ле, Франция), вместимость: 1500
01 марта 2022, вторник. 20:00 МСК. Юношеская лига УЕФА, 1/8 финала
ПСЖ U19 Севилья U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ U19 - Севилья U19, которое состоится 01 Марта 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Жорж Лефевр (Сен-Жермен-ан-Ле, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ U19
Париж, Франция
Севилья U19
Севилья, Испания
Турнирная таблица
1/8 финала
ПСЖ U19
Севилья U19
01.03
Манчестер Юнайтед U19
Боруссия Д U19
01.03
Мидтьюлланн U19
Бенфика U19
02.03
АЗ Алкмар U19
Ювентус U19
02.03
Ливерпуль U19
Генк U19
02.03
Жилина U19
Ред Булл Зальцбург U19
02.03
Реал Мадрид U19
Атлетико М U19
02.03
Динамо К U19
Спортинг Л U19
09.03
1/4 финала
15.03
15.03
15.03
15.03

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