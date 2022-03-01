Манчестер Юнайтед U19 - Боруссия Д U19 01 Марта прямая трансляция
Стадион: Ли Спортс Вилладж (Ли, Англия), вместимость: 11000
01 марта 2022, вторник. 23:00 МСК. Юношеская лига УЕФА, 1/8 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед U19 - Боруссия Д U19, которое состоится 01 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Ли Спортс Вилладж (Ли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед U19
Манчестер, Англия
Боруссия Д U19
Дортмунд, Германия
Главные тренеры
|Майк Туллберг
Турнирная таблица
1/8 финала
| ПСЖ U19
Севилья U19
|01.03
| Манчестер Юнайтед U19
Боруссия Д U19
|01.03
| Мидтьюлланн U19
Бенфика U19
|02.03
| АЗ Алкмар U19
Ювентус U19
|02.03
| Ливерпуль U19
Генк U19
|02.03
| Жилина U19
Ред Булл Зальцбург U19
|02.03
| Реал Мадрид U19
Атлетико М U19
|02.03
| Динамо К U19
Спортинг Л U19
|09.03
1/4 финала
|15.03
|15.03
|15.03
|15.03