Металлург Мг - Барыс 01 Марта прямая трансляция
Стадион: Арена-Металлург (Магнитогорск, Россия), вместимость: 7700
01 марта 2022, вторник. 17:00 МСК. КХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 1-й матч
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Металлург Мг - Барыс, которое состоится 01 Марта 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: КХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Арена-Металлург (Магнитогорск, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Металлург Мг
Магнитогорск
Барыс
Нур-Султан
Главные тренеры
|Илья Петрович Воробьёв
|Юрий Владимирович Михайлис
История личных встреч
|09.01.2022
|КХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|05.01.2022
|КХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|29.09.2021
|КХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|05.09.2021
|КХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|12.03.2021
|КХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|3 : 5
|10.03.2021
|КХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|5 : 1
|08.03.2021
|КХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|4 : 2
|06.03.2021
|КХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|1 : 2
|04.03.2021
|КХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|1 : 2 ОТ
|02.03.2021
|КХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|7 : 4
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Металлург» — «Барыс». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFW2
| Йокерит
Спартак
Йокерит- : + Т
Спартак
Йокерит- : + Т
Спартак
Спартак+ : - Т
Йокерит
Спартак+ : - Т
Йокерит
0
4
0
0
QFW3
| ЦСКА
Локомотив
ЦСКА01.03
Локомотив
ЦСКА03.03
Локомотив
Локомотив05.03
ЦСКА
Локомотив07.03
ЦСКА
ЦСКА09.03
Локомотив
Локомотив11.03
ЦСКА
ЦСКА13.03
Локомотив
0
0
0
0
QFW4
| Динамо М
Северсталь
Динамо М02.03
Северсталь
Динамо М04.03
Северсталь
Северсталь06.03
Динамо М
Северсталь08.03
Динамо М
Динамо М10.03
Северсталь
Северсталь12.03
Динамо М
Динамо М14.03
Северсталь
0
0
0
0
QFW1
| СКА
Динамо Мн
СКА02.03
Динамо Мн
СКА04.03
Динамо Мн
Динамо Мн06.03
СКА
Динамо Мн08.03
СКА
СКА10.03
Динамо Мн
Динамо Мн12.03
СКА
СКА14.03
Динамо Мн
0
0
0
0
1/4 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFE2
| Трактор
Нефтехимик
Трактор01.03
Нефтехимик
Трактор03.03
Нефтехимик
Нефтехимик05.03
Трактор
Нефтехимик07.03
Трактор
Трактор09.03
Нефтехимик
Нефтехимик11.03
Трактор
Трактор13.03
Нефтехимик
0
0
0
0
QFE1
| Металлург Мг
Барыс
Металлург Мг01.03
Барыс
Металлург Мг03.03
Барыс
Барыс05.03
Металлург Мг
Барыс07.03
Металлург Мг
Металлург Мг09.03
Барыс
Барыс11.03
Металлург Мг
Металлург Мг13.03
Барыс
0
0
0
0
QFE3
| Салават Юлаев
Сибирь
Салават Юлаев02.03
Сибирь
Салават Юлаев04.03
Сибирь
Сибирь06.03
Салават Юлаев
Сибирь08.03
Салават Юлаев
Салават Юлаев10.03
Сибирь
Сибирь12.03
Салават Юлаев
Салават Юлаев14.03
Сибирь
0
0
0
0
QFE4
| Ак Барс
Авангард
Ак Барс02.03
Авангард
Ак Барс04.03
Авангард
Авангард06.03
Ак Барс
Авангард08.03
Ак Барс
Ак Барс10.03
Авангард
Авангард12.03
Ак Барс
Ак Барс14.03
Авангард
0
0
0
0
1/2 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFW1
0
0
0
0
SFW2
0
0
0
0
1/2 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFE1
0
0
0
0
SFE2
0
0
0
0
Финал - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FW
0
0
0
0
Финал - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FE
0
0
0
0
Финал Чемпионата
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
F1
0
0
0
0