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ЦСКА - Локомотив 01 Марта прямая трансляция

Стадион: ЦСКА-Арена (Москва, Россия), вместимость: 12680
01 марта 2022, вторник. 19:30 МСК. КХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 1-й матч
ЦСКА Локомотив

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами ЦСКА - Локомотив, которое состоится 01 Марта 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: КХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: ЦСКА-Арена (Москва, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Локомотив
Ярославль
Главные тренеры
Россия Сергей Викторович Фёдоров
Россия Игорь Валерьевич Никитин
История личных встреч
12.12.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Локомотив3 : 2 ОТЦСКА
02.12.2021 КХЛ - регулярный чемпионат ЦСКА1 : 0 ОТЛокомотив
10.09.2021 КХЛ - регулярный чемпионат ЦСКА3 : 1Локомотив
29.03.2021 КХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад ЦСКА2 : 0Локомотив
27.03.2021 КХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад Локомотив2 : 1 ОТЦСКА
25.03.2021 КХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад ЦСКА3 : 2Локомотив
23.03.2021 КХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад Локомотив3 : 0ЦСКА
21.03.2021 КХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад Локомотив1 : 2 ОТЦСКА
19.03.2021 КХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад ЦСКА4 : 1Локомотив
17.03.2021 КХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад ЦСКА0 : 2Локомотив
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: ЦСКА — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFW2
 Йокерит
Спартак
Йокерит
Спартак
- : + Т
Йокерит
Спартак
- : + Т
Спартак
Йокерит
+ : - Т
Спартак
Йокерит
+ : - Т
0
4
0
0
QFW3
 ЦСКА
Локомотив
ЦСКА
Локомотив
01.03
ЦСКА
Локомотив
03.03
Локомотив
ЦСКА
05.03
Локомотив
ЦСКА
07.03
ЦСКА
Локомотив
09.03
Локомотив
ЦСКА
11.03
ЦСКА
Локомотив
13.03
0
0
0
0
QFW4
 Динамо М
Северсталь
Динамо М
Северсталь
02.03
Динамо М
Северсталь
04.03
Северсталь
Динамо М
06.03
Северсталь
Динамо М
08.03
Динамо М
Северсталь
10.03
Северсталь
Динамо М
12.03
Динамо М
Северсталь
14.03
0
0
0
0
QFW1
 СКА
Динамо Мн
СКА
Динамо Мн
02.03
СКА
Динамо Мн
04.03
Динамо Мн
СКА
06.03
Динамо Мн
СКА
08.03
СКА
Динамо Мн
10.03
Динамо Мн
СКА
12.03
СКА
Динамо Мн
14.03
0
0
0
0
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFE2
 Трактор
Нефтехимик
Трактор
Нефтехимик
01.03
Трактор
Нефтехимик
03.03
Нефтехимик
Трактор
05.03
Нефтехимик
Трактор
07.03
Трактор
Нефтехимик
09.03
Нефтехимик
Трактор
11.03
Трактор
Нефтехимик
13.03
0
0
0
0
QFE1
 Металлург Мг
Барыс
Металлург Мг
Барыс
01.03
Металлург Мг
Барыс
03.03
Барыс
Металлург Мг
05.03
Барыс
Металлург Мг
07.03
Металлург Мг
Барыс
09.03
Барыс
Металлург Мг
11.03
Металлург Мг
Барыс
13.03
0
0
0
0
QFE3
 Салават Юлаев
Сибирь
Салават Юлаев
Сибирь
02.03
Салават Юлаев
Сибирь
04.03
Сибирь
Салават Юлаев
06.03
Сибирь
Салават Юлаев
08.03
Салават Юлаев
Сибирь
10.03
Сибирь
Салават Юлаев
12.03
Салават Юлаев
Сибирь
14.03
0
0
0
0
QFE4
 Ак Барс
Авангард
Ак Барс
Авангард
02.03
Ак Барс
Авангард
04.03
Авангард
Ак Барс
06.03
Авангард
Ак Барс
08.03
Ак Барс
Авангард
10.03
Авангард
Ак Барс
12.03
Ак Барс
Авангард
14.03
0
0
0
0
1/2 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFW1
 
 
16.03
 
 
18.03
 
 
20.03
 
 
22.03
 
 
24.03
 
 
26.03
 
 
28.03
0
0
0
0
SFW2
 
 
17.03
 
 
19.03
 
 
21.03
 
 
23.03
 
 
25.03
 
 
27.03
 
 
29.03
0
0
0
0
1/2 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFE1
 
 
16.03
 
 
18.03
 
 
20.03
 
 
22.03
 
 
24.03
 
 
26.03
 
 
28.03
0
0
0
0
SFE2
 
 
17.03
 
 
19.03
 
 
21.03
 
 
23.03
 
 
25.03
 
 
27.03
 
 
29.03
0
0
0
0
Финал - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FW
 
 
01.04
 
 
03.04
 
 
05.04
 
 
07.04
 
 
09.04
 
 
11.04
 
 
13.04
0
0
0
0
Финал - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FE
 
 
02.04
 
 
04.04
 
 
06.04
 
 
08.04
 
 
10.04
 
 
12.04
 
 
14.04
0
0
0
0
Финал Чемпионата
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
F1
 
 
17.04
 
 
19.04
 
 
21.04
 
 
23.04
 
 
25.04
 
 
27.04
 
 
29.04
0
0
0
0

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