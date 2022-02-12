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Кливленд Кавальерс - Миннесота Тимбервулвз прямая трансляция 01.03.2022

Стадион: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США), вместимость: 20562
01 марта 2022, вторник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Кливленд Кавальерс Миннесота Тимбервулвз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Кливленд Кавальерс - Миннесота Тимбервулвз, которое состоится 01 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Главные тренеры
СШАДжей Би Бикерстафф
История личных встреч
11.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз106 : 123Кливленд Кавальерс
02.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс100 : 98Миннесота Тимбервулвз
01.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз109 : 104Кливленд Кавальерс
06.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс103 : 118Миннесота Тимбервулвз
29.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз88 : 94Кливленд Кавальерс
27.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс95 : 102Миннесота Тимбервулвз
20.10.2018 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз131 : 123Кливленд Кавальерс
08.02.2018 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс140 : 138 ОТМиннесота Тимбервулвз
09.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз127 : 99Кливленд Кавальерс
15.02.2017 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз108 : 116Кливленд Кавальерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6149126932-64591100,8030,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6143186759-63201040,7056,0
3 Мемфис Гриззлиз6242207058-67661040,6777,5
4 Майами Хит6140216674-63911010,6569,0
5 Чикаго Буллз6139226867-67361000,63910,0
6 Юта Джаз6038226829-6422980,63310,5
7 Филадельфия Сиксерс6037236494-6357970,61711,5
8 Кливленд Кавальерс6036246381-6138960,60012,5
9 Милуоки Бакс6136256913-6715970,59013,0
10 Даллас Маверикс6136256508-6309970,59013,0
11 Денвер Наггетс6136256740-6564970,59013,0
12 Бостон Селтикс6336276880-6545990,57114,0
13 Торонто Рэпторс5932276387-6345910,54216,0
14 Бруклин Нетс6132296768-6788930,52517,0
15 Миннесота Тимбервулвз6132296898-6838930,52517,0
16 Лос-Анджелес Клипперс6332316722-6769950,50818,0
17 Шарлотт Хорнетс6230327080-7103920,48419,5
18 Атланта Хоукс6029316745-6694890,48319,5
19 Вашингтон Уизардс6027336448-6620870,45021,5
20 Лос-Анджелес Лейкерс6027336630-6746870,45021,5
21 Нью-Орлеан Пеликанс6125366514-6660860,41024,0
22 Портленд Трэйл Блэйзерс6125366569-6866860,41024,0
23 Нью-Йорк Никс6125366407-6527860,41024,0
24 Сан-Антонио Спёрс6124376882-6874850,39325,0
25 Сакраменто Кингз6222406812-7135840,35527,5
26 Индиана Пэйсерс6221416811-6953830,33928,5
27 Оклахома-Сити Тандер6019416103-6504790,31729,5
28 Хьюстон Рокетс6015456501-7070750,25033,5
29 Детройт Пистонс6115466285-6873760,24634,0
30 Орландо Мэджик6114476318-6828750,23035,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6140216674-63911010,6560,0
2 Чикаго Буллз6139226867-67361000,6391,0
3 Филадельфия Сиксерс6037236494-6357970,6172,5
4 Кливленд Кавальерс6036246381-6138960,6003,5
5 Милуоки Бакс6136256913-6715970,5904,0
6 Бостон Селтикс6336276880-6545990,5715,0
7 Торонто Рэпторс5932276387-6345910,5427,0
8 Бруклин Нетс6132296768-6788930,5258,0
9 Шарлотт Хорнетс6230327080-7103920,48410,5
10 Атланта Хоукс6029316745-6694890,48310,5
11 Вашингтон Уизардс6027336448-6620870,45012,5
12 Нью-Йорк Никс6125366407-6527860,41015,0
13 Индиана Пэйсерс6221416811-6953830,33919,5
14 Детройт Пистонс6115466285-6873760,24625,0
15 Орландо Мэджик6114476318-6828750,23026,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6149126932-64591100,8030,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6143186759-63201040,7056,0
3 Мемфис Гриззлиз6242207058-67661040,6777,5
4 Юта Джаз6038226829-6422980,63310,5
5 Даллас Маверикс6136256508-6309970,59013,0
6 Денвер Наггетс6136256740-6564970,59013,0
7 Миннесота Тимбервулвз6132296898-6838930,52517,0
8 Лос-Анджелес Клипперс6332316722-6769950,50818,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс6027336630-6746870,45021,5
10 Нью-Орлеан Пеликанс6125366514-6660860,41024,0
11 Портленд Трэйл Блэйзерс6125366569-6866860,41024,0
12 Сан-Антонио Спёрс6124376882-6874850,39325,0
13 Сакраменто Кингз6222406812-7135840,35527,5
14 Оклахома-Сити Тандер6019416103-6504790,31729,5
15 Хьюстон Рокетс6015456501-7070750,25033,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс6037236494-6357970,6170,0
2 Бостон Селтикс6336276880-6545990,5712,5
3 Торонто Рэпторс5932276387-6345910,5424,5
4 Бруклин Нетс6132296768-6788930,5255,5
5 Нью-Йорк Никс6125366407-6527860,41012,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз6139226867-67361000,6390,0
2 Кливленд Кавальерс6036246381-6138960,6002,5
3 Милуоки Бакс6136256913-6715970,5903,0
4 Индиана Пэйсерс6221416811-6953830,33918,5
5 Детройт Пистонс6115466285-6873760,24624,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6140216674-63911010,6560,0
2 Шарлотт Хорнетс6230327080-7103920,48410,5
3 Атланта Хоукс6029316745-6694890,48310,5
4 Вашингтон Уизардс6027336448-6620870,45012,5
5 Орландо Мэджик6114476318-6828750,23026,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз6038226829-6422980,6330,0
2 Денвер Наггетс6136256740-6564970,5902,5
3 Миннесота Тимбервулвз6132296898-6838930,5256,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс6125366569-6866860,41013,5
5 Оклахома-Сити Тандер6019416103-6504790,31719,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6149126932-64591100,8030,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6143186759-63201040,7056,0
3 Лос-Анджелес Клипперс6332316722-6769950,50818,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс6027336630-6746870,45021,5
5 Сакраменто Кингз6222406812-7135840,35527,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз6242207058-67661040,6770,0
2 Даллас Маверикс6136256508-6309970,5905,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс6125366514-6660860,41016,5
4 Сан-Антонио Спёрс6124376882-6874850,39317,5
5 Хьюстон Рокетс6015456501-7070750,25026,0

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