Милуоки Бакс - Шарлотт Хорнетс прямая трансляция 01.03.2022
Стадион: Файсерв-форум (Милуоки, США), вместимость: 17500
01 марта 2022, вторник. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Милуоки Бакс - Шарлотт Хорнетс, которое состоится 01 Марта 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Файсерв-форум (Милуоки, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милуоки Бакс
Милуоки
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Главные тренеры
|Майк Буденхольцер
|Джеймс Боррего
История личных встреч
|11.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 99
|09.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 106
|02.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 125
|28.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 114
|10.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 127
|31.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 114
|01.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|85 : 93
|24.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 116
|01.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|137 : 96
|10.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|131 : 114
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|61
|49
|12
|6932-6459
|110
|0,803
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|61
|43
|18
|6759-6320
|104
|0,705
|6,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|62
|42
|20
|7058-6766
|104
|0,677
|7,5
|4
|Майами Хит
|61
|40
|21
|6674-6391
|101
|0,656
|9,0
|5
|Чикаго Буллз
|61
|39
|22
|6867-6736
|100
|0,639
|10,0
|6
|Юта Джаз
|60
|38
|22
|6829-6422
|98
|0,633
|10,5
|7
|Филадельфия Сиксерс
|60
|37
|23
|6494-6357
|97
|0,617
|11,5
|8
|Кливленд Кавальерс
|60
|36
|24
|6381-6138
|96
|0,600
|12,5
|9
|Милуоки Бакс
|61
|36
|25
|6913-6715
|97
|0,590
|13,0
|10
|Даллас Маверикс
|61
|36
|25
|6508-6309
|97
|0,590
|13,0
|11
|Денвер Наггетс
|61
|36
|25
|6740-6564
|97
|0,590
|13,0
|12
|Бостон Селтикс
|63
|36
|27
|6880-6545
|99
|0,571
|14,0
|13
|Торонто Рэпторс
|59
|32
|27
|6387-6345
|91
|0,542
|16,0
|14
|Бруклин Нетс
|61
|32
|29
|6768-6788
|93
|0,525
|17,0
|15
|Миннесота Тимбервулвз
|61
|32
|29
|6898-6838
|93
|0,525
|17,0
|16
|Лос-Анджелес Клипперс
|63
|32
|31
|6722-6769
|95
|0,508
|18,0
|17
|Шарлотт Хорнетс
|62
|30
|32
|7080-7103
|92
|0,484
|19,5
|18
|Атланта Хоукс
|60
|29
|31
|6745-6694
|89
|0,483
|19,5
|19
|Вашингтон Уизардс
|60
|27
|33
|6448-6620
|87
|0,450
|21,5
|20
|Лос-Анджелес Лейкерс
|60
|27
|33
|6630-6746
|87
|0,450
|21,5
|21
|Нью-Орлеан Пеликанс
|61
|25
|36
|6514-6660
|86
|0,410
|24,0
|22
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|61
|25
|36
|6569-6866
|86
|0,410
|24,0
|23
|Нью-Йорк Никс
|61
|25
|36
|6407-6527
|86
|0,410
|24,0
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|61
|24
|37
|6882-6874
|85
|0,393
|25,0
|25
|Сакраменто Кингз
|62
|22
|40
|6812-7135
|84
|0,355
|27,5
|26
|Индиана Пэйсерс
|62
|21
|41
|6811-6953
|83
|0,339
|28,5
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|60
|19
|41
|6103-6504
|79
|0,317
|29,5
|28
|Хьюстон Рокетс
|60
|15
|45
|6501-7070
|75
|0,250
|33,5
|29
|Детройт Пистонс
|61
|15
|46
|6285-6873
|76
|0,246
|34,0
|30
|Орландо Мэджик
|61
|14
|47
|6318-6828
|75
|0,230
|35,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|61
|40
|21
|6674-6391
|101
|0,656
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|61
|39
|22
|6867-6736
|100
|0,639
|1,0
|3
|Филадельфия Сиксерс
|60
|37
|23
|6494-6357
|97
|0,617
|2,5
|4
|Кливленд Кавальерс
|60
|36
|24
|6381-6138
|96
|0,600
|3,5
|5
|Милуоки Бакс
|61
|36
|25
|6913-6715
|97
|0,590
|4,0
|6
|Бостон Селтикс
|63
|36
|27
|6880-6545
|99
|0,571
|5,0
|7
|Торонто Рэпторс
|59
|32
|27
|6387-6345
|91
|0,542
|7,0
|8
|Бруклин Нетс
|61
|32
|29
|6768-6788
|93
|0,525
|8,0
|9
|Шарлотт Хорнетс
|62
|30
|32
|7080-7103
|92
|0,484
|10,5
|10
|Атланта Хоукс
|60
|29
|31
|6745-6694
|89
|0,483
|10,5
|11
|Вашингтон Уизардс
|60
|27
|33
|6448-6620
|87
|0,450
|12,5
|12
|Нью-Йорк Никс
|61
|25
|36
|6407-6527
|86
|0,410
|15,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|62
|21
|41
|6811-6953
|83
|0,339
|19,5
|14
|Детройт Пистонс
|61
|15
|46
|6285-6873
|76
|0,246
|25,0
|15
|Орландо Мэджик
|61
|14
|47
|6318-6828
|75
|0,230
|26,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|61
|49
|12
|6932-6459
|110
|0,803
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|61
|43
|18
|6759-6320
|104
|0,705
|6,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|62
|42
|20
|7058-6766
|104
|0,677
|7,5
|4
|Юта Джаз
|60
|38
|22
|6829-6422
|98
|0,633
|10,5
|5
|Даллас Маверикс
|61
|36
|25
|6508-6309
|97
|0,590
|13,0
|6
|Денвер Наггетс
|61
|36
|25
|6740-6564
|97
|0,590
|13,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|61
|32
|29
|6898-6838
|93
|0,525
|17,0
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|63
|32
|31
|6722-6769
|95
|0,508
|18,0
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|60
|27
|33
|6630-6746
|87
|0,450
|21,5
|10
|Нью-Орлеан Пеликанс
|61
|25
|36
|6514-6660
|86
|0,410
|24,0
|11
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|61
|25
|36
|6569-6866
|86
|0,410
|24,0
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|61
|24
|37
|6882-6874
|85
|0,393
|25,0
|13
|Сакраменто Кингз
|62
|22
|40
|6812-7135
|84
|0,355
|27,5
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|60
|19
|41
|6103-6504
|79
|0,317
|29,5
|15
|Хьюстон Рокетс
|60
|15
|45
|6501-7070
|75
|0,250
|33,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|60
|37
|23
|6494-6357
|97
|0,617
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|63
|36
|27
|6880-6545
|99
|0,571
|2,5
|3
|Торонто Рэпторс
|59
|32
|27
|6387-6345
|91
|0,542
|4,5
|4
|Бруклин Нетс
|61
|32
|29
|6768-6788
|93
|0,525
|5,5
|5
|Нью-Йорк Никс
|61
|25
|36
|6407-6527
|86
|0,410
|12,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|61
|39
|22
|6867-6736
|100
|0,639
|0,0
|2
|Кливленд Кавальерс
|60
|36
|24
|6381-6138
|96
|0,600
|2,5
|3
|Милуоки Бакс
|61
|36
|25
|6913-6715
|97
|0,590
|3,0
|4
|Индиана Пэйсерс
|62
|21
|41
|6811-6953
|83
|0,339
|18,5
|5
|Детройт Пистонс
|61
|15
|46
|6285-6873
|76
|0,246
|24,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|61
|40
|21
|6674-6391
|101
|0,656
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|62
|30
|32
|7080-7103
|92
|0,484
|10,5
|3
|Атланта Хоукс
|60
|29
|31
|6745-6694
|89
|0,483
|10,5
|4
|Вашингтон Уизардс
|60
|27
|33
|6448-6620
|87
|0,450
|12,5
|5
|Орландо Мэджик
|61
|14
|47
|6318-6828
|75
|0,230
|26,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|60
|38
|22
|6829-6422
|98
|0,633
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|61
|36
|25
|6740-6564
|97
|0,590
|2,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|61
|32
|29
|6898-6838
|93
|0,525
|6,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|61
|25
|36
|6569-6866
|86
|0,410
|13,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|60
|19
|41
|6103-6504
|79
|0,317
|19,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|61
|49
|12
|6932-6459
|110
|0,803
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|61
|43
|18
|6759-6320
|104
|0,705
|6,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|63
|32
|31
|6722-6769
|95
|0,508
|18,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|60
|27
|33
|6630-6746
|87
|0,450
|21,5
|5
|Сакраменто Кингз
|62
|22
|40
|6812-7135
|84
|0,355
|27,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|62
|42
|20
|7058-6766
|104
|0,677
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|61
|36
|25
|6508-6309
|97
|0,590
|5,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|61
|25
|36
|6514-6660
|86
|0,410
|16,5
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|61
|24
|37
|6882-6874
|85
|0,393
|17,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|60
|15
|45
|6501-7070
|75
|0,250
|26,0