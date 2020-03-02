Алания - Арсенал 02 Марта прямая трансляция
Стадион: имени Султана Билимханова (Грозный, Россия), вместимость: 10600
02 марта 2022, среда. 16:00 МСК. Кубок России, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Арсенал, которое состоится 02 Марта 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: имени Султана Билимханова (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алания
Владикавказ
Арсенал
Тула
Главные тренеры
|Спартак Артурович Гогниев
|Миодраг Божович
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
A08
| Динамо М
Нижний Новгород
|01.03
A06
| Алания
Арсенал
|02.03
A04
| Сочи
ЦСКА
|02.03
A01
| Спартак М
Кубань
|02.03
A03
| Локомотив М
Енисей
|03.03
A02
| Рубин
Ротор
|03.03
A07
| Балтика
Чайка
|03.03
A05
| Зенит
КАМАЗ
|03.03
Финал
|Метка
|29.05