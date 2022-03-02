Сочи - ЦСКА 02 Марта прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
02 марта 2022, среда. 18:00 МСК. Кубок России, 1/8 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - ЦСКА, которое состоится 02 Марта 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Алексей Владимирович Березуцкий
История личных встреч
|06.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|4 : 1
|18.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|2 : 1
|22.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|1 : 1
|10.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|2 : 3
|11.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|0 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
A08
| Динамо М
Нижний Новгород
|01.03
A06
| Алания
Арсенал
|02.03
A04
| Сочи
ЦСКА
|02.03
A01
| Спартак М
Кубань
|02.03
A03
| Локомотив М
Енисей
|03.03
A02
| Рубин
Ротор
|03.03
A07
| Балтика
Чайка
|03.03
A05
| Зенит
КАМАЗ
|03.03
Финал
|Метка
|29.05