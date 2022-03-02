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Сочи - ЦСКА 02 Марта прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
02 марта 2022, среда. 18:00 МСК. Кубок России, 1/8 финала
Сочи ЦСКА

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - ЦСКА, которое состоится 02 Марта 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Владимир Валентинович Федотов
Россия Алексей Владимирович Березуцкий
История личных встреч
06.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Сочи4 : 1ЦСКА
18.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Сочи2 : 1ЦСКА
22.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 15 ЦСКА1 : 1Сочи
10.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Сочи2 : 3ЦСКА
11.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 5 ЦСКА0 : 0Сочи
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка
A08
 Динамо М
Нижний Новгород
01.03
A06
 Алания
Арсенал
02.03
A04
 Сочи
ЦСКА
02.03
A01
 Спартак М
Кубань
02.03
A03
 Локомотив М
Енисей
03.03
A02
 Рубин
Ротор
03.03
A07
 Балтика
Чайка
03.03
A05
 Зенит
КАМАЗ
03.03
Финал
Метка
29.05

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