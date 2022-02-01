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Мальорка - Реал Сосьедад 02 Марта прямая трансляция

Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
02 марта 2022, среда. 23:00 МСК. Испания - Примера, 21-й тур
Главный судья: Марио Мелеро (Малага, Испания);
Мальорка Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Реал Сосьедад, которое состоится 02 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Главные тренеры
Испания Луис Гарсия Пласа
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч
16.10.2021 Испания - Примера Тур 9 Реал Сосьедад1 : 0Мальорка
26.01.2020 Испания - Примера Тур 21 Реал Сосьедад3 : 0Мальорка
25.08.2019 Испания - Примера Тур 2 Мальорка0 : 1Реал Сосьедад
04.02.2013 Испания - Примера Тур 22 Реал Сосьедад3 : 0Мальорка
02.09.2012 Испания - Примера Тур 3 Мальорка1 : 0Реал Сосьедад
26.02.2012 Испания - Примера Тур 25 Реал Сосьедад1 : 0Мальорка
10.01.2012 Кубок Испании 1/8 финала Мальорка6 : 1Реал Сосьедад
04.01.2012 Кубок Испании 1/8 финала Реал Сосьедад2 : 0Мальорка
25.09.2011 Испания - Примера Тур 6 Мальорка2 : 1Реал Сосьедад
21.02.2011 Испания - Примера Тур 24 Реал Сосьедад1 : 0Мальорка
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид26186252-206076,9
2
Лига чемпионов
Севилья26159239-185469,2
3
Лига чемпионов
Бетис26144848-324659,0
4
Лига чемпионов
Барселона25129446-284560,0
5
Лига Европы
Атлетико М26136747-344557,7
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал26119647-254253,8
7 Реал Сосьедад25118625-254154,7
8 Атлетик Б26910729-253747,4
9 Валенсия2689938-423342,3
10 Сельта26881029-283241,0
11 Осасуна26881025-313241,0
12 Райо Вальекано25941228-303141,3
13 Эльче26781128-372937,2
14 Эспаньол26781131-402937,2
15 Хетафе26691126-302734,6
16 Мальорка25681123-392634,7
17 Гранада265101127-402532,1
18
Зона вылета
Кадис263121121-392126,9
19
Зона вылета
Алавес26561521-442126,9
20
Зона вылета
Леванте26391428-511823,1

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