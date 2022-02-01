Саутгемптон - Вест Хэм Юнайтед 02 Марта прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
02 марта 2022, среда. 22:30 МСК. Кубок Англии, 1/8 финала
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 02 Марта 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
|Ральф Хазенхюттль
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|26.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|2 : 3
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|0 : 0
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|3 : 0
|29.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|0 : 0
|29.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|3 : 1
|14.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|0 : 1
|04.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|3 : 0
|27.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|1 : 2
|31.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|3 : 0
|19.08.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|3 : 2
Турнирная таблица
1/32 финала
|Метка
| Суиндон Таун
Манчестер Сити
|1 : 4
| Мэнсфилд Таун
Мидлсбро
|2 : 3
| Бристоль Сити
Фулхэм
|0 : 1 ДВ
| Хартлпул Юнайтед
Блэкпул
|2 : 1
| Бёрнли
Хаддерсфилд Таун
|1 : 2
| Ковентри Сити
Дерби Каунти
|1 : 0
| Миллуолл
Кристал Пэлас
|1 : 2
| Вест Бромвич Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
|1 : 2 ДВ
| Барнсли
Барроу
|5 : 4 ДВ
| Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм Юнайтед
|1 : 1 8 : 7
| Борхэм Вуд
Уимблдон
|2 : 0
| Уиган Атлетик
Блэкберн Роверс
|3 : 2
| Питерборо Юнайтед
Бристоль Роверс
|2 : 1
| Ньюкасл Юнайтед
Кембридж Юнайтед
|0 : 1
| Лестер Сити
Уотфорд
|4 : 1
| Киддерминстер Харриерс
Рединг
|2 : 1
| Порт Вейл
Брентфорд
|1 : 4
| Челси
Честерфилд
|5 : 1
| Суонси Сити
Саутгемптон
|2 : 3 ДВ
| Халл Сити
Эвертон
|2 : 3 ДВ
| Бирмингем Сити
Плимут Аргайл
|0 : 1 ДВ
| Йовил Таун
Борнмут
|1 : 3
| Лутон Таун
Харрогейт Таун
|4 : 0
| Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед
|3 : 0
| Вест Хэм Юнайтед
Лидс Юнайтед
|2 : 0
| Чарльтон Атлетик
Норвич Сити
|0 : 1
| Сток Сити
Лейтон Ориент
|2 : 0
| Ливерпуль
Шрусбери Таун
|4 : 1
| Кардифф Сити
Престон Норт Энд
|2 : 1 ДВ
| Тоттенхэм Хотспур
Моркам
|3 : 1
| Ноттингем Форест
Арсенал
|1 : 0
| Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
|1 : 0
1/16 финала
|Метка
A15
| Манчестер Юнайтед
Мидлсбро
|1 : 1 7 : 8
A09
| Киддерминстер Харриерс
Вест Хэм Юнайтед
|1 : 2 ДВ
A07
| Челси
Плимут Аргайл
|2 : 1 ДВ
A10
| Манчестер Сити
Фулхэм
|4 : 1
A13
| Сток Сити
Уиган Атлетик
|2 : 0
A03
| Хаддерсфилд Таун
Барнсли
|1 : 0
A01
| Кристал Пэлас
Хартлпул Юнайтед
|2 : 0
A16
| Вулверхэмптон
Норвич Сити
|0 : 1
A08
| Эвертон
Брентфорд
|4 : 1
A06
| Саутгемптон
Ковентри Сити
|2 : 1 ДВ
A04
| Питерборо Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
|2 : 0
A05
| Кембридж Юнайтед
Лутон Таун
|0 : 3
A11
| Тоттенхэм Хотспур
Брайтон энд Хоув Альбион
|3 : 1
A12
| Ливерпуль
Кардифф Сити
|3 : 1
A14
| Ноттингем Форест
Лестер Сити
|4 : 1
A02
| Борнмут
Борхэм Вуд
|0 : 1
1/8 финала
|Метка
B03
| Питерборо Юнайтед
Манчестер Сити
|01.03
B02
| Кристал Пэлас
Сток Сити
|01.03
B06
| Мидлсбро
Тоттенхэм Хотспур
|01.03
B01
| Лутон Таун
Челси
|02.03
B05
| Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
|02.03
B04
| Ливерпуль
Норвич Сити
|02.03
B08
| Эвертон
Борхэм Вуд
|03.03
B07
| Ноттингем Форест
Хаддерсфилд Таун
|07.03