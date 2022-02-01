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Саутгемптон - Вест Хэм Юнайтед 02 Марта прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
02 марта 2022, среда. 22:30 МСК. Кубок Англии, 1/8 финала
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия);
Саутгемптон Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 02 Марта 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
Австрия Ральф Хазенхюттль
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
26.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 19 Вест Хэм Юнайтед2 : 3Саутгемптон
11.09.2021 Англия - Премьер-лига Тур 4 Саутгемптон0 : 0Вест Хэм Юнайтед
23.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 38 Вест Хэм Юнайтед3 : 0Саутгемптон
29.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 16 Саутгемптон0 : 0Вест Хэм Юнайтед
29.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 28 Вест Хэм Юнайтед3 : 1Саутгемптон
14.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 17 Саутгемптон0 : 1Вест Хэм Юнайтед
04.05.2019 Англия - Премьер-лига Тур 37 Вест Хэм Юнайтед3 : 0Саутгемптон
27.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 19 Саутгемптон1 : 2Вест Хэм Юнайтед
31.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 32 Вест Хэм Юнайтед3 : 0Саутгемптон
19.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 2 Саутгемптон3 : 2Вест Хэм Юнайтед
Турнирная таблица
1/32 финала
Метка
Суиндон Таун
Манчестер Сити
1 : 4
Мэнсфилд Таун
Мидлсбро
2 : 3
Бристоль Сити
Фулхэм
0 : 1 ДВ
Хартлпул Юнайтед
Блэкпул
2 : 1
Бёрнли
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
Ковентри Сити
Дерби Каунти
1 : 0
Миллуолл
Кристал Пэлас
1 : 2
Вест Бромвич Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 : 2 ДВ
Барнсли
Барроу
5 : 4 ДВ
Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм Юнайтед
1 : 1 8 : 7
Борхэм Вуд
Уимблдон
2 : 0
Уиган Атлетик
Блэкберн Роверс
3 : 2
Питерборо Юнайтед
Бристоль Роверс
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Кембридж Юнайтед
0 : 1
Лестер Сити
Уотфорд
4 : 1
Киддерминстер Харриерс
Рединг
2 : 1
Порт Вейл
Брентфорд
1 : 4
Челси
Честерфилд
5 : 1
Суонси Сити
Саутгемптон
2 : 3 ДВ
Халл Сити
Эвертон
2 : 3 ДВ
Бирмингем Сити
Плимут Аргайл
0 : 1 ДВ
Йовил Таун
Борнмут
1 : 3
Лутон Таун
Харрогейт Таун
4 : 0
Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лидс Юнайтед
2 : 0
Чарльтон Атлетик
Норвич Сити
0 : 1
Сток Сити
Лейтон Ориент
2 : 0
Ливерпуль
Шрусбери Таун
4 : 1
Кардифф Сити
Престон Норт Энд
2 : 1 ДВ
Тоттенхэм Хотспур
Моркам
3 : 1
Ноттингем Форест
Арсенал
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
1 : 0
1/16 финала
Метка
A15
 Манчестер Юнайтед
Мидлсбро
1 : 1 7 : 8
A09
 Киддерминстер Харриерс
Вест Хэм Юнайтед
1 : 2 ДВ
A07
 Челси
Плимут Аргайл
2 : 1 ДВ
A10
 Манчестер Сити
Фулхэм
4 : 1
A13
 Сток Сити
Уиган Атлетик
2 : 0
A03
 Хаддерсфилд Таун
Барнсли
1 : 0
A01
 Кристал Пэлас
Хартлпул Юнайтед
2 : 0
A16
 Вулверхэмптон
Норвич Сити
0 : 1
A08
 Эвертон
Брентфорд
4 : 1
A06
 Саутгемптон
Ковентри Сити
2 : 1 ДВ
A04
 Питерборо Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
A05
 Кембридж Юнайтед
Лутон Таун
0 : 3
A11
 Тоттенхэм Хотспур
Брайтон энд Хоув Альбион
3 : 1
A12
 Ливерпуль
Кардифф Сити
3 : 1
A14
 Ноттингем Форест
Лестер Сити
4 : 1
A02
 Борнмут
Борхэм Вуд
0 : 1
1/8 финала
Метка
B03
 Питерборо Юнайтед
Манчестер Сити
01.03
B02
 Кристал Пэлас
Сток Сити
01.03
B06
 Мидлсбро
Тоттенхэм Хотспур
01.03
B01
 Лутон Таун
Челси
02.03
B05
 Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
02.03
B04
 Ливерпуль
Норвич Сити
02.03
B08
 Эвертон
Борхэм Вуд
03.03
B07
 Ноттингем Форест
Хаддерсфилд Таун
07.03

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