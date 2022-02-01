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Ливерпуль - Норвич 02 Марта прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
02 марта 2022, среда. 23:15 МСК. Кубок Англии, 1/8 финала
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия);
Ливерпуль Норвич Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Норвич Сити, которое состоится 02 Марта 2022 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Англия Дин Смит
История личных встреч
19.02.2022 Англия - Премьер-лига Тур 26 Ливерпуль3 : 1Норвич Сити
21.09.2021 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Норвич Сити0 : 3Ливерпуль
14.08.2021 Англия - Премьер-лига Тур 1 Норвич Сити0 : 3Ливерпуль
15.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 26 Норвич Сити0 : 1Ливерпуль
09.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 1 Ливерпуль4 : 1Норвич Сити
23.01.2016 Англия - Премьер-лига Тур 23 Норвич Сити4 : 5Ливерпуль
20.09.2015 Англия - Премьер-лига Тур 6 Ливерпуль1 : 1Норвич Сити
20.04.2014 Англия - Премьер-лига Тур 35 Норвич Сити2 : 3Ливерпуль
04.12.2013 Англия - Премьер-лига Тур 14 Ливерпуль5 : 1Норвич Сити
19.01.2013 Англия - Премьер-лига Тур 23 Ливерпуль5 : 0Норвич Сити
Турнирная таблица
1/32 финала
Метка
Суиндон Таун
Манчестер Сити
1 : 4
Мэнсфилд Таун
Мидлсбро
2 : 3
Бристоль Сити
Фулхэм
0 : 1 ДВ
Хартлпул Юнайтед
Блэкпул
2 : 1
Бёрнли
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
Ковентри Сити
Дерби Каунти
1 : 0
Миллуолл
Кристал Пэлас
1 : 2
Вест Бромвич Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 : 2 ДВ
Барнсли
Барроу
5 : 4 ДВ
Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм Юнайтед
1 : 1 8 : 7
Борхэм Вуд
Уимблдон
2 : 0
Уиган Атлетик
Блэкберн Роверс
3 : 2
Питерборо Юнайтед
Бристоль Роверс
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Кембридж Юнайтед
0 : 1
Лестер Сити
Уотфорд
4 : 1
Киддерминстер Харриерс
Рединг
2 : 1
Порт Вейл
Брентфорд
1 : 4
Челси
Честерфилд
5 : 1
Суонси Сити
Саутгемптон
2 : 3 ДВ
Халл Сити
Эвертон
2 : 3 ДВ
Бирмингем Сити
Плимут Аргайл
0 : 1 ДВ
Йовил Таун
Борнмут
1 : 3
Лутон Таун
Харрогейт Таун
4 : 0
Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лидс Юнайтед
2 : 0
Чарльтон Атлетик
Норвич Сити
0 : 1
Сток Сити
Лейтон Ориент
2 : 0
Ливерпуль
Шрусбери Таун
4 : 1
Кардифф Сити
Престон Норт Энд
2 : 1 ДВ
Тоттенхэм Хотспур
Моркам
3 : 1
Ноттингем Форест
Арсенал
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
1 : 0
1/16 финала
Метка
A15
 Манчестер Юнайтед
Мидлсбро
1 : 1 7 : 8
A09
 Киддерминстер Харриерс
Вест Хэм Юнайтед
1 : 2 ДВ
A07
 Челси
Плимут Аргайл
2 : 1 ДВ
A10
 Манчестер Сити
Фулхэм
4 : 1
A13
 Сток Сити
Уиган Атлетик
2 : 0
A03
 Хаддерсфилд Таун
Барнсли
1 : 0
A01
 Кристал Пэлас
Хартлпул Юнайтед
2 : 0
A16
 Вулверхэмптон
Норвич Сити
0 : 1
A08
 Эвертон
Брентфорд
4 : 1
A06
 Саутгемптон
Ковентри Сити
2 : 1 ДВ
A04
 Питерборо Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
A05
 Кембридж Юнайтед
Лутон Таун
0 : 3
A11
 Тоттенхэм Хотспур
Брайтон энд Хоув Альбион
3 : 1
A12
 Ливерпуль
Кардифф Сити
3 : 1
A14
 Ноттингем Форест
Лестер Сити
4 : 1
A02
 Борнмут
Борхэм Вуд
0 : 1
1/8 финала
Метка
B03
 Питерборо Юнайтед
Манчестер Сити
01.03
B02
 Кристал Пэлас
Сток Сити
01.03
B06
 Мидлсбро
Тоттенхэм Хотспур
01.03
B01
 Лутон Таун
Челси
02.03
B05
 Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
02.03
B04
 Ливерпуль
Норвич Сити
02.03
B08
 Эвертон
Борхэм Вуд
03.03
B07
 Ноттингем Форест
Хаддерсфилд Таун
07.03

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