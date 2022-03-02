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Нант - Монако 02 Марта прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
02 марта 2022, среда. 23:15 МСК. Кубок Франции, 1/2 финала
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Нант Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Монако, которое состоится 02 Марта 2022 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Монако
Монако
Главные тренеры
Франция Антуан Комбуаре
Бельгия Филипп Клеман
История личных встреч
09.01.2022 Франция - Лига 1 Тур 20 Нант0 : 0Монако
06.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 1 Монако1 : 1Нант
31.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 22 Нант1 : 2Монако
13.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 3 Монако2 : 1Нант
25.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 11 Нант0 : 1Монако
16.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 25 Монако1 : 0Нант
11.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 1 Нант1 : 3Монако
07.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 32 Монако2 : 1Нант
29.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 15 Нант1 : 0Монако
05.03.2017 Франция - Лига 1 Тур 28 Монако4 : 0Нант
Турнирная таблица
1/32 финала
Метка
Валансьен
Страсбург
0 : 1
Париж
Лион
17.12
Труа
Нанси
1 : 1 2 : 4
Сарр-Юнион
Версаль
0 : 1
Паназоль
Витре
1 : 1 3 : 4
Тулуза
Ним
4 : 1
О Лион
Бастия
1 : 3
Юра Суд
Сен-Дени
5 : 2
Кретей
Венисьё
3 : 0
Генгам
Амьен
2 : 3
Чемин бас Давиньон
Клермон
0 : 4
Сошо
Нант
0 : 0 4 : 5
Кевийи-Руэн
Лаваль
1 : 1 4 : 2
Канн
Дижон
1 : 1 3 : 2
Таон
Бове
3 : 3 4 : 2
Лилль
Осер
3 : 1
Ренн
Лорьян
1 : 0
Марсель
Канне Рошвилль
4 : 1
Стад Пуатьевен
Ланс
0 : 1
Бержерак
Метц
0 : 0 5 : 4
Ред Стар
Монако
0 : 2
Лион-Дюшер
Сент-Этьен
0 : 1
Андрезьё
Монпелье
0 : 1
Реймс Сент-Анне
Реймс
0 : 1
Линас-Монлери
Анже
2 : 0
Васкеаль
Ванн
0 : 4
Динан-Леон
Брест
0 : 0 12 : 13
Бордо
Ле-Жюмо
10 : 0
Монтобан
Ла Рош
1 : 2
Шовиньи
Шартр
2 : 1
Шоле
Ницца
0 : 1
Феньи Ольнуа
ПСЖ
0 : 3
1/16 финала
Метка
A08
 Ницца
01.01
A15
 Нант
Витре
2 : 0
A01
 Версаль
Ла Рош
4 : 0
A02
 Канн
Тулуза
0 : 1
A16
 Брест
Бордо
3 : 0
A06
 Монпелье
Страсбург
1 : 0
A03
 Бержерак
Кретей
0 : 0 5 : 4
A14
 Бастия
Клермон
2 : 0
A09
 Нанси
Ренн
1 : 1 4 : 3
A12
 Кевийи-Руэн
Монако
1 : 3
A13
 Таон
Реймс
0 : 1
A04
 Юра Суд
Сент-Этьен
1 : 4
A10
 Линас-Монлери
Амьен
3 : 3 3 : 4
A05
 Шовиньи
Марсель
0 : 3
A07
 Ванн
ПСЖ
0 : 4
A11
 Ланс
Лилль
2 : 2 4 : 3
1/8 финала
Метка
B08
 Нант
Брест
2 : 0
B05
 Нанси
Амьен
0 : 2
B01
 Тулуза
Версаль
0 : 1
B07
 Реймс
Бастия
1 : 1 3 : 5
B03
 Марсель
Монпелье
1 : 1 5 : 4
B02
 Бержерак
Сент-Этьен
1 : 0
B06
 Ланс
Монако
2 : 4
B04
 ПСЖ
Ницца
0 : 0 5 : 6
1/4 финала
Метка
QF4
 Монако
Амьен
2 : 0
QF2
 Бержерак
Версаль
1 : 1 4 : 5
QF1
 Ницца
Марсель
4 : 1
QF3
 Нант
Бастия
2 : 0
1/2 финала
Метка
SF1
 Ницца
Версаль
01.03
SF2
 Нант
Монако
02.03

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