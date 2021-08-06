Ганновер-96 - РБ Лейпциг 02 Марта прямая трансляция
Стадион: HDI-Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49000
02 марта 2022, среда. 20:30 МСК. Кубок Германии, 1/4 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - РБ Лейпциг, которое состоится 02 Марта 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: HDI-Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
РБ Лейпциг
Лейпциг
Главные тренеры
|Доменико Тедеско
История личных встреч
|01.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|0 : 3
|15.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|3 : 2
|31.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|2 : 3
|04.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|2 : 1
Турнирная таблица
1-й раунд
|Метка
| Динамо Др
Падерборн 07
|2 : 1
| Мюнхен-1860
Дармштадт 98
|1 : 1 5 : 4
| Локомотив Лейпциг
Байер
|0 : 3
| Зандхаузен
РБ Лейпциг
|0 : 4
| Грайфсвальдер
Аугсбург
|2 : 4
| Байройт
Арминия
|3 : 6
| Оснабрюк
Вердер
|2 : 0
| Айнтрахт Н
Ганновер-96
|0 : 4
| Вупперталер
Бохум
|1 : 2 ДВ
| Динамо Б
Штутгарт
|0 : 6
| Вайхе Фленсбург
Хольштайн
|2 : 4 ДВ
| Ульм 1846
Нюрнберг
|0 : 1
| Магдебург
Санкт-Паули
|2 : 3
| Бабельсберг
Гройтер Фюрт
|2 : 2 5 : 4
| Веен
Боруссия Д
|0 : 3
| Вальдхоф
Айнтрахт Ф
|2 : 0
| Пройссен Мюнстер
Вольфсбург
|2 : 0 Т
| Ольденбург
Фортуна
|0 : 5
| Рот-Вайсс К
Ян
|0 : 3
| Меппен
Герта
|0 : 1
| Карл Цейсс
Кёльн
|1 : 1 2 : 4
| Эльверсберг
Майнц
|2 : 2 7 : 8
| Филлинген
Шальке-04
|1 : 4
| Тюркгюджю Мюнхен
Унион
|0 : 1
| Вюрцбургер Киккерс
Фрайбург
|0 : 1
| Айнтрахт Б
Гамбург
|1 : 2
| Ганза Р
Хайденхайм
|3 : 2 ДВ
| Ингольштадт 04
Эрцгебирге
|2 : 1
| Виктория 1904
Хоффенхайм
|2 : 3 ДВ
| Шпортфройнде
Карлсруэ
|1 : 4
| Кайзерслаутерн
Боруссия М
|0 : 1
| Бремер
Бавария
|0 : 12
2-й раунд
|Метка
A01
| Хоффенхайм
Хольштайн
|5 : 1
A05
| Мюнхен-1860
Шальке-04
|1 : 0
A13
| Бабельсберг
РБ Лейпциг
|0 : 1
A09
| Пройссен Мюнстер
Герта
|1 : 3
A04
| Боруссия Д
Ингольштадт 04
|2 : 0
A16
| Майнц
Арминия
|3 : 2 ДВ
A12
| Нюрнберг
Гамбург
|1 : 1 2 : 4
A02
| Оснабрюк
Фрайбург
|2 : 2 2 : 3
A06
| Байер
Карлсруэ
|1 : 2
A03
| Динамо Др
Санкт-Паули
|2 : 3 ДВ
A15
| Бохум
Аугсбург
|2 : 2 5 : 4
A10
| Вальдхоф
Унион
|1 : 3 ДВ
A11
| Штутгарт
Кёльн
|0 : 2
A14
| Ян
Ганза Р
|3 : 3 2 : 4
A08
| Боруссия М
Бавария
|5 : 0
A07
| Ганновер-96
Фортуна
|3 : 0
1/8 финала
|Метка
B06
| Кёльн
Гамбург
|1 : 1 3 : 4
B03
| Мюнхен-1860
Карлсруэ
|0 : 1
B08
| Бохум
Майнц
|3 : 1
B02
| Санкт-Паули
Боруссия Д
|2 : 1
B07
| РБ Лейпциг
Ганза Р
|2 : 0
B04
| Ганновер-96
Боруссия М
|3 : 0
B05
| Герта
Унион
|2 : 3
B01
| Хоффенхайм
Фрайбург
|1 : 4
1/4 финала
|Метка
QF1
| Унион
Санкт-Паули
|01.03
QF3
| Ганновер-96
РБ Лейпциг
|02.03
QF2
| Гамбург
Карлсруэ
|02.03
QF4
| Бохум
Фрайбург
|02.03
Финал
|Метка
|21.05