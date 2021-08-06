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Ганновер-96 - РБ Лейпциг 02 Марта прямая трансляция

Стадион: HDI-Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49000
02 марта 2022, среда. 20:30 МСК. Кубок Германии, 1/4 финала
Ганновер-96 РБ Лейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - РБ Лейпциг, которое состоится 02 Марта 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: HDI-Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
РБ Лейпциг
Лейпциг
Главные тренеры
Германия Доменико Тедеско
История личных встреч
01.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 20 Ганновер-960 : 3РБ Лейпциг
15.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 3 РБ Лейпциг3 : 2Ганновер-96
31.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 28 Ганновер-962 : 3РБ Лейпциг
04.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 11 РБ Лейпциг2 : 1Ганновер-96
Турнирная таблица
1-й раунд
Метка
Динамо Др
Падерборн 07
2 : 1
Мюнхен-1860
Дармштадт 98
1 : 1 5 : 4
Локомотив Лейпциг
Байер
0 : 3
Зандхаузен
РБ Лейпциг
0 : 4
Грайфсвальдер
Аугсбург
2 : 4
Байройт
Арминия
3 : 6
Оснабрюк
Вердер
2 : 0
Айнтрахт Н
Ганновер-96
0 : 4
Вупперталер
Бохум
1 : 2 ДВ
Динамо Б
Штутгарт
0 : 6
Вайхе Фленсбург
Хольштайн
2 : 4 ДВ
Ульм 1846
Нюрнберг
0 : 1
Магдебург
Санкт-Паули
2 : 3
Бабельсберг
Гройтер Фюрт
2 : 2 5 : 4
Веен
Боруссия Д
0 : 3
Вальдхоф
Айнтрахт Ф
2 : 0
Пройссен Мюнстер
Вольфсбург
2 : 0 Т
Ольденбург
Фортуна
0 : 5
Рот-Вайсс К
Ян
0 : 3
Меппен
Герта
0 : 1
Карл Цейсс
Кёльн
1 : 1 2 : 4
Эльверсберг
Майнц
2 : 2 7 : 8
Филлинген
Шальке-04
1 : 4
Тюркгюджю Мюнхен
Унион
0 : 1
Вюрцбургер Киккерс
Фрайбург
0 : 1
Айнтрахт Б
Гамбург
1 : 2
Ганза Р
Хайденхайм
3 : 2 ДВ
Ингольштадт 04
Эрцгебирге
2 : 1
Виктория 1904
Хоффенхайм
2 : 3 ДВ
Шпортфройнде
Карлсруэ
1 : 4
Кайзерслаутерн
Боруссия М
0 : 1
Бремер
Бавария
0 : 12
2-й раунд
Метка
A01
 Хоффенхайм
Хольштайн
5 : 1
A05
 Мюнхен-1860
Шальке-04
1 : 0
A13
 Бабельсберг
РБ Лейпциг
0 : 1
A09
 Пройссен Мюнстер
Герта
1 : 3
A04
 Боруссия Д
Ингольштадт 04
2 : 0
A16
 Майнц
Арминия
3 : 2 ДВ
A12
 Нюрнберг
Гамбург
1 : 1 2 : 4
A02
 Оснабрюк
Фрайбург
2 : 2 2 : 3
A06
 Байер
Карлсруэ
1 : 2
A03
 Динамо Др
Санкт-Паули
2 : 3 ДВ
A15
 Бохум
Аугсбург
2 : 2 5 : 4
A10
 Вальдхоф
Унион
1 : 3 ДВ
A11
 Штутгарт
Кёльн
0 : 2
A14
 Ян
Ганза Р
3 : 3 2 : 4
A08
 Боруссия М
Бавария
5 : 0
A07
 Ганновер-96
Фортуна
3 : 0
1/8 финала
Метка
B06
 Кёльн
Гамбург
1 : 1 3 : 4
B03
 Мюнхен-1860
Карлсруэ
0 : 1
B08
 Бохум
Майнц
3 : 1
B02
 Санкт-Паули
Боруссия Д
2 : 1
B07
 РБ Лейпциг
Ганза Р
2 : 0
B04
 Ганновер-96
Боруссия М
3 : 0
B05
 Герта
Унион
2 : 3
B01
 Хоффенхайм
Фрайбург
1 : 4
1/4 финала
Метка
QF1
 Унион
Санкт-Паули
01.03
QF3
 Ганновер-96
РБ Лейпциг
02.03
QF2
 Гамбург
Карлсруэ
02.03
QF4
 Бохум
Фрайбург
02.03
Финал
Метка
21.05

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