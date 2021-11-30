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Валенсия - Атлетик 02 Марта прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
02 марта 2022, среда. 23:30 МСК. Кубок Испании, 1/2 финала. 2-й матч
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Валенсия Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Атлетик Б, которое состоится 02 Марта 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
10.02.2022 Кубок Испании 1/2 финала Атлетик Б1 : 1Валенсия
25.09.2021 Испания - Примера Тур 7 Валенсия1 : 1Атлетик Б
07.02.2021 Испания - Примера Тур 22 Атлетик Б1 : 1Валенсия
12.12.2020 Испания - Примера Тур 13 Валенсия2 : 2Атлетик Б
01.07.2020 Испания - Примера Тур 33 Валенсия0 : 2Атлетик Б
28.09.2019 Испания - Примера Тур 7 Атлетик Б0 : 1Валенсия
03.03.2019 Испания - Примера Тур 26 Валенсия2 : 0Атлетик Б
27.10.2018 Испания - Примера Тур 10 Атлетик Б0 : 0Валенсия
28.02.2018 Испания - Примера Тур 26 Атлетик Б1 : 1Валенсия
01.10.2017 Испания - Примера Тур 7 Валенсия3 : 2Атлетик Б
Турнирная таблица
1-й раунд
Метка
Кайон
Уэска
0 : 2
Марчамало
Вальядолид
0 : 1
Наксари
ФК Андорра
0 : 1
Лагуна
Гранада
0 : 7
Унами
Алавес
0 : 3
Виктория
Вильярреал
0 : 8
Теруэль
Алькоркон
0 : 1
Сеарес
Спортинг Хихон
0 : 1
Расинг Риоха
Картахена
0 : 2
Атлетико Санлукеньо
Сабадель
2 : 0
Бадахос
Алькояно
0 : 3
Мольерусса
Хетафе
1 : 5
Эбро
Сельта
0 : 5
Агилас
Альмерия
1 : 1 3 : 5
Альбасете
Расинг Ф
2 : 1 ДВ
Монтижу
Бургос
0 : 1
Менсахеро
Сарагоса
0 : 1
Бергантиньос
Туделано
2 : 0
Соларес
Эспаньол
2 : 3
Кордова
Севилья
0 : 1 ДВ
Бреа
Ивиса
0 : 2
Химнастика Сеговиана
Мальорка
0 : 2 ДВ
Альхесирас
Унионистас де Саламанка
1 : 2
Андрайч
Овьедо
2 : 1
Атлетико Манча-Реаль
Интернасиональ
2 : 1
Альсира
Фуэнлабрада
0 : 1
УКАМ Мурсия
Депортиво
3 : 4 ДВ
Сан Хуан
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес
1 : 2
Талавера-де-ла-Рейна
Корнелья
2 : 0
Эстремадура
Самора
1 : 4
Арентейро
СД Логроньес
2 : 1
Касереньо
Понферрадина
1 : 2
Сан-Фернандо
Культураль Леонеса
2 : 3
Калаорра
Атлетико Балеарес
1 : 1 4 : 5
Эуропа
Аморебьета
0 : 1
Линарес
Химнастик
0 : 0 6 : 5
КФИ Аликанте
Бетис
0 : 4
Панадерия Пулидо
Реал Сосьедад
0 : 4
Сан Роке де Лепе
Мирандес
0 : 3
Велес-Малага
Лас-Пальмас
2 : 3
Герника
Эйбар
1 : 2
Гихуэло
Райо Вальекано
1 : 1 3 : 4
Уракан Мелилья
Леванте
0 : 8
Сан-Агустин
Осасуна
0 : 4
Утрильяс
Валенсия
0 : 3
Пенья Спорт
Малага
0 : 3
Льянера
УД Логроньес
2 : 1
Лехона
Эльче
0 : 2
Кальво Сотело
Жирона
1 : 5
Кристо Атлетико
Реал Унион
2 : 0
Атлетико Пульпиленьо
Кастельон
0 : 1
Унион Адарве
Луго
2 : 2 3 : 4
Эльденсе
Райо Махадаонда
0 : 1
Ксерес Депортиво
Леганес
1 : 2
Вилья де Фортуна
Кадис
0 : 7
Ибиса Ислас Питиусас
Тенерифе
1 : 2 ДВ
2-й раунд
Метка
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес
Фуэнлабрада
0 : 0 4 : 5
ФК Андорра
Сельта
1 : 2 ДВ
Уэска
Жирона
0 : 1
Райо Махадаонда
Малага
1 : 0
Сарагоса
Бургос
2 : 0
Линарес
Алавес
2 : 1
Кристо Атлетико
Эспаньол
1 : 2
Алькояно
Леванте
3 : 3 3 : 1
Бергантиньос
Райо Вальекано
1 : 3
Самора
Реал Сосьедад
0 : 3
Андрайч
Севилья
1 : 1 5 : 6
Культураль Леонеса
Леганес
2 : 3 ДВ
Вальядолид
Лас-Пальмас
3 : 1
Спортинг Хихон
Алькоркон
2 : 1 ДВ
Кастельон
Картахена
1 : 2
Понферрадина
Ивиса
2 : 1 ДВ
Унионистас де Саламанка
Эльче
0 : 1
Атлетико Санлукеньо
Вильярреал
1 : 7
Тенерифе
Эйбар
1 : 2
Арентейро
Валенсия
1 : 3 ДВ
Льянера
Мальорка
0 : 6
Талавера-де-ла-Рейна
Бетис
2 : 4 ДВ
Аморебьета
Альмерия
1 : 2
Луго
Мирандес
1 : 2
Альбасете
Кадис
0 : 1
Атлетико Балеарес
Хетафе
5 : 0
Депортиво
Осасуна
1 : 2
Атлетико Манча-Реаль
Гранада
1 : 0
1/16 финала
Метка
A16
 Понферрадина
Эспаньол
1 : 1 1 : 3
A15
 Эйбар
Мальорка
1 : 2
A02
 Картахена
Валенсия
1 : 2
A09
 Леганес
Реал Сосьедад
2 : 3
A14
 Линарес
Барселона
1 : 2
A04
 Мирандес
Райо Вальекано
0 : 1
A11
 Вальядолид
Бетис
0 : 3
A01
 Атлетико Балеарес
Сельта
2 : 1
A08
 Алькояно
Реал Мадрид
1 : 3
A03
 Жирона
Осасуна
1 : 0
A06
 Фуэнлабрада
Кадис
0 : 1
A12
 Сарагоса
Севилья
0 : 2
A05
 Спортинг Хихон
Вильярреал
2 : 1
A07
 Альмерия
Эльче
1 : 2
A13
 Атлетико Манча-Реаль
Атлетик Б
0 : 2
A10
 Райо Махадаонда
Атлетико М
0 : 5
1/8 финала
Метка
B08
 Мальорка
Эспаньол
2 : 1
B03
 Спортинг Хихон
Кадис
0 : 0 2 : 4
B02
 Жирона
Райо Вальекано
1 : 2
B01
 Атлетико Балеарес
Валенсия
0 : 1
B06
 Бетис
Севилья
2 : 1
B05
 Реал Сосьедад
Атлетико М
2 : 0
B04
 Эльче
Реал Мадрид
1 : 2 ДВ
B07
 Атлетик Б
Барселона
3 : 2 ДВ
1/4 финала
Метка
QF4
 Райо Вальекано
Мальорка
1 : 0
QF3
 Валенсия
Кадис
2 : 1
QF2
 Реал Сосьедад
Бетис
0 : 4
QF1
 Атлетик Б
Реал Мадрид
1 : 0
1/2 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
SF2
 Райо Вальекано
Бетис
Райо Вальекано
Бетис
1 : 2
Бетис
Райо Вальекано
03.03
0
1
1
2
SF1
 Атлетик Б
Валенсия
Атлетик Б
Валенсия
1 : 1
Валенсия
Атлетик Б
02.03
0
0
1
1
Финал
Метка
F1
23.04

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