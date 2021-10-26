Онлайн трансляции
Среда 02 марта

03:00  ru Филадельфия - Эдмонтон 03:00  ru Коламбус - Нью-Джерси 03:00  ru Тампа-Бэй - Оттава 03:00  ru Вашингтон - Детройт
03:30  ru Детройт - Каролина 03:30  ru Торонто - Бруклин 03:30  ru Бостон - Атланта 04:00  ru Миннесота - Калгари
04:00  ru Виннипег - Монреаль 04:00  ru Миннесота - Голден Стэйт 04:00  ru Хьюстон - Клипперс 05:00  ru Колорадо - Айлендерс
06:00  ru Анахайм - Бостон 06:00  ru Вегас - Сан-Хосе 06:00  ru Лейкерс - Даллас 16:00  ru Алания - Арсенал
17:00  ru Салават Юлаев - Сибирь 18:00  ru Сочи - ЦСКА 19:30  ru СКА - Динамо Мн 19:30  ru Динамо М - Северсталь
19:30  ru Ак Барс - Авангард 20:30  ru Спартак М - Кубань 20:30  ru Ганновер-96 - РБ Лейпциг 20:30  ru Гамбург - Карлсруэ
22:00  ru Гоу Эхед Иглс - ПСВ 22:15  ru Лутон Таун - Челси 22:30  ru Саутгемптон - Вест Хэм 22:45  ru Бохум - Фрайбург
23:00  ru Мальорка - Реал Сосьедад 23:00  ru Фиорентина - Ювентус 23:15  ru Нант - Монако 23:15  ru Ливерпуль - Норвич
23:30  ru Валенсия - Атлетик 23:45  ru Спортинг - Порту
Свернуть список

Гоу Эхед Иглс - ПСВ Эйндховен 02 Марта прямая трансляция

Стадион: Де Аделаарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10000
02 марта 2022, среда. 22:00 МСК. Кубок Нидерландов, 1/2 финала
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс ПСВ Эйндховен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - ПСВ Эйндховен, которое состоится 02 Марта 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Нидерландов, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Де Аделаарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Главные тренеры
Нидерланды Кеес ван Вондерен
Германия Роджер Шмидт
История личных встреч
23.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 ПСВ Эйндховен2 : 0Гоу Эхед Иглс
22.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 Гоу Эхед Иглс1 : 2ПСВ Эйндховен
11.03.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 Гоу Эхед Иглс1 : 3ПСВ Эйндховен
10.12.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 16 ПСВ Эйндховен1 : 0Гоу Эхед Иглс
07.03.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 Гоу Эхед Иглс0 : 3ПСВ Эйндховен
20.12.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 17 ПСВ Эйндховен5 : 0Гоу Эхед Иглс
01.03.2014 Нидерланды - Эредивизия Тур 26 Гоу Эхед Иглс2 : 3ПСВ Эйндховен
17.08.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 3 ПСВ Эйндховен3 : 0Гоу Эхед Иглс
Турнирная таблица
1-й раунд
Метка
СтеДоКо
Утрехт
0 : 5
ПЕК Зволле
Де Графсхап
4 : 1
Спакенбург
Дордрехт
3 : 0
Рода
Ден Босх
2 : 1
АСВХ
Хераклес
1 : 3
АКВ
МВВ Маастрихт
0 : 3
ДВС '33
Эйндховен
2 : 1
Спарта Нейкерк
АДО Ден Хааг
0 : 2
Волендам
Эммен
0 : 3
Козаккен Бойз
Телстар
1 : 2 ДВ
НАК Бреда
ВВВ-Венло
1 : 1 4 : 2
Осс '20
Твенте
0 : 2
Алмере Сити
Гоу Эхед Иглс
0 : 2
Фортуна
Осс
3 : 0
Ахиллес
ГВВ Унитас
4 : 0
Стапхорст
Гемерт
0 : 3
Вестландия
Эксельсиор Масслёйс
2 : 5
Де Трефферс
Рейнсбургсе Бойз
2 : 2 6 : 5
Харкемасе Бойз
ДОВО
2 : 1 ДВ
АДО Ден Хааг
Барендрехт
2 : 3 ДВ
Капелле
НЕК Неймеген
0 : 3
Эйсселмервогелс
Эксельсиор
0 : 3
АФК
Херенвен
1 : 2
ГВВВ
Спарта
0 : 2
Гронинген
Хелмонд Спорт
4 : 0
Аякс Аматоры
Камбюр
0 : 5
Валвейк
Виллем II
3 : 0
2-й раунд
Метка
A08
 АДО Ден Хааг
Гемерт
4 : 2
A14
 ПЕК Зволле
МВВ Маастрихт
4 : 0
A10
 Эммен
Эксельсиор Масслёйс
0 : 1
A13
 НАК Бреда
Утрехт
3 : 2
A06
 Телстар
Спакенбург
5 : 3 ДВ
A11
 Твенте
Фейеноорд
2 : 1 ДВ
A01
 Витесс
Спарта
2 : 1
A12
 АЗ Алкмар
Хераклес
4 : 1
A07
 Харкемасе Бойз
Валвейк
0 : 5
A15
 Эксельсиор
Гронинген
2 : 4 ДВ
A09
 Аякс
Барендрехт
4 : 0
A05
 ПСВ Эйндховен
Фортуна
2 : 0
A04
 Гоу Эхед Иглс
Рода
2 : 0
A16
 Камбюр
НЕК Неймеген
1 : 2
A02
 Ахиллес
ДВС '33
0 : 2
A03
 Херенвен
Де Трефферс
2 : 0
1/8 финала
Метка
B04
 Валвейк
АДО Ден Хааг
4 : 2 ДВ
B01
 Витесс
ДВС '33
2 : 0
B02
 Херенвен
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
B08
 Гронинген
НЕК Неймеген
1 : 2
B07
 НАК Бреда
ПЕК Зволле
2 : 1
B06
 Твенте
АЗ Алкмар
1 : 2
B03
 ПСВ Эйндховен
Телстар
2 : 1
B05
 Аякс
Эксельсиор Масслёйс
9 : 0
1/4 финала
Метка
QF3
 ПСВ Эйндховен
НАК Бреда
4 : 0
QF1
 Валвейк
АЗ Алкмар
0 : 4
QF4
 Аякс
Витесс
5 : 0
QF2
 НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс
0 : 2
1/2 финала
Метка
SF1
 Гоу Эхед Иглс
ПСВ Эйндховен
02.03
SF2
 АЗ Алкмар
Аякс
03.03

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close