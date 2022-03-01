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Салават Юлаев - Сибирь 02 Марта прямая трансляция

Стадион: Уфа-Арена (Уфа, Россия), вместимость: 8070
02 марта 2022, среда. 17:00 МСК. КХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 1-й матч
Салават Юлаев Сибирь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Салават Юлаев - Сибирь, которое состоится 02 Марта 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: КХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Уфа-Арена (Уфа, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Салават Юлаев
Уфа
Сибирь
Новосибирская область
Главные тренеры
Финляндия Томи Лямся
Россия Андрей Алексеевич Мартемьянов
История личных встреч
27.12.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Сибирь3 : 2 ОТСалават Юлаев
01.10.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Салават Юлаев1 : 3Сибирь
12.01.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Сибирь1 : 3Салават Юлаев
26.12.2020 КХЛ - регулярный чемпионат Сибирь1 : 3Салават Юлаев
13.12.2020 КХЛ - регулярный чемпионат Салават Юлаев3 : 1Сибирь
08.10.2020 КХЛ - регулярный чемпионат Салават Юлаев4 : 3 БСибирь
17.12.2019 КХЛ - регулярный чемпионат Салават Юлаев2 : 3Сибирь
07.09.2019 КХЛ - регулярный чемпионат Сибирь1 : 3Салават Юлаев
13.01.2019 КХЛ - регулярный чемпионат Сибирь4 : 2Салават Юлаев
26.12.2018 КХЛ - регулярный чемпионат Салават Юлаев1 : 2Сибирь
Турнирная таблица
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFW2
 Йокерит
Спартак
Йокерит
Спартак
- : + Т
Йокерит
Спартак
- : + Т
Спартак
Йокерит
+ : - Т
Спартак
Йокерит
+ : - Т
0
4
0
0
QFW3
 ЦСКА
Локомотив
ЦСКА
Локомотив
01.03
ЦСКА
Локомотив
03.03
Локомотив
ЦСКА
05.03
Локомотив
ЦСКА
07.03
ЦСКА
Локомотив
09.03
Локомотив
ЦСКА
11.03
ЦСКА
Локомотив
13.03
0
0
0
0
QFW4
 Динамо М
Северсталь
Динамо М
Северсталь
02.03
Динамо М
Северсталь
04.03
Северсталь
Динамо М
06.03
Северсталь
Динамо М
08.03
Динамо М
Северсталь
10.03
Северсталь
Динамо М
12.03
Динамо М
Северсталь
14.03
0
0
0
0
QFW1
 СКА
Динамо Мн
СКА
Динамо Мн
02.03
СКА
Динамо Мн
04.03
Динамо Мн
СКА
06.03
Динамо Мн
СКА
08.03
СКА
Динамо Мн
10.03
Динамо Мн
СКА
12.03
СКА
Динамо Мн
14.03
0
0
0
0
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFE2
 Трактор
Нефтехимик
Трактор
Нефтехимик
4 : 3
Трактор
Нефтехимик
03.03
Нефтехимик
Трактор
05.03
Нефтехимик
Трактор
07.03
Трактор
Нефтехимик
09.03
Нефтехимик
Трактор
11.03
Трактор
Нефтехимик
13.03
1
0
4
3
QFE1
 Металлург Мг
Барыс
Металлург Мг
Барыс
2 : 3
Металлург Мг
Барыс
03.03
Барыс
Металлург Мг
05.03
Барыс
Металлург Мг
07.03
Металлург Мг
Барыс
09.03
Барыс
Металлург Мг
11.03
Металлург Мг
Барыс
13.03
0
1
2
3
QFE3
 Салават Юлаев
Сибирь
Салават Юлаев
Сибирь
02.03
Салават Юлаев
Сибирь
04.03
Сибирь
Салават Юлаев
06.03
Сибирь
Салават Юлаев
08.03
Салават Юлаев
Сибирь
10.03
Сибирь
Салават Юлаев
12.03
Салават Юлаев
Сибирь
14.03
0
0
0
0
QFE4
 Ак Барс
Авангард
Ак Барс
Авангард
02.03
Ак Барс
Авангард
04.03
Авангард
Ак Барс
06.03
Авангард
Ак Барс
08.03
Ак Барс
Авангард
10.03
Авангард
Ак Барс
12.03
Ак Барс
Авангард
14.03
0
0
0
0
1/2 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFW1
 
 
16.03
 
 
18.03
 
 
20.03
 
 
22.03
 
 
24.03
 
 
26.03
 
 
28.03
0
0
0
0
SFW2
 
 
17.03
 
 
19.03
 
 
21.03
 
 
23.03
 
 
25.03
 
 
27.03
 
 
29.03
0
0
0
0
1/2 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFE1
 
 
16.03
 
 
18.03
 
 
20.03
 
 
22.03
 
 
24.03
 
 
26.03
 
 
28.03
0
0
0
0
SFE2
 
 
17.03
 
 
19.03
 
 
21.03
 
 
23.03
 
 
25.03
 
 
27.03
 
 
29.03
0
0
0
0
Финал - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FW
 
 
01.04
 
 
03.04
 
 
05.04
 
 
07.04
 
 
09.04
 
 
11.04
 
 
13.04
0
0
0
0
Финал - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FE
 
 
02.04
 
 
04.04
 
 
06.04
 
 
08.04
 
 
10.04
 
 
12.04
 
 
14.04
0
0
0
0
Финал Чемпионата
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
F1
 
 
17.04
 
 
19.04
 
 
21.04
 
 
23.04
 
 
25.04
 
 
27.04
 
 
29.04
0
0
0
0

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