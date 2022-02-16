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Филадельфия Флайерз - Эдмонтон Ойлерз 02 Марта прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
02 марта 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз Эдмонтон Ойлерз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 02 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
35КанадаврМартин Джонс
79КанадаврКартер Харт
3СШАзщКейт Яндл
6КанадазщТрэвис Санхайм
9РоссиязщИван Проворов
24СШАзщНик Силер
61СШАзщДжастин Браун
70ФинляндиязщРасмус Ристолайнен
11КанаданпТрэвис Конечны
17КанаданпЗак Макьюэн
19КанаданпДерик Брассар
20СШАнпДжерри Мейхью
21КанаданпСкотт Лотон
23ШвециянпОскар Линдблом
25СШАнпДжеймс ван Римсдайк
28КанаданпКлод Жиру
38СШАнпПатрик Браун
76КанаданпИсаак Рэтклифф
86СШАнпДжоэль Фараби
89СШАнпКэм Аткинсон
19ФинляндияврМикко Коскинен
41КанадаврМайк Смит
5КанадазщКоди Сеси
22КанадазщТайсон Бэрри
25КанадазщДарнелл Нурс
75КанадазщЭван Бушар
80ФинляндиязщМаркус Ниемеляйнен
84ШвециязщВильям Лагессон
86ШвециязщФилип Броберг
2КанадазщДанкан Кит
10СШАнпДерек Райан
14КанаданпДевин Шор
16КанаданпТайлер Бенсон
18КанаданпЗак Хайман
29ГерманиянпЛеон Драйзайтль
37СШАнпУоррен Фёгеле
42КанаданпБрендан Перлини
71КанаданпРайан Маклауд
91КанаданпЭвандер Кейн
97КанаданпКоннор Макдэвид
24КанаданпБрэд Мэлоун
Главные тренеры
КанадаМайк Йео (и.о.)
КанадаДжей Вудкрофт
История личных встреч
28.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 5Филадельфия Флайерз
17.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 3Филадельфия Флайерз
02.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз5 : 4 ОТЭдмонтон Ойлерз
15.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 1Филадельфия Флайерз
07.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 4Филадельфия Флайерз
21.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 1Эдмонтон Ойлерз
17.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 3Филадельфия Флайерз
09.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз6 : 5Эдмонтон Ойлерз
04.03.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз0 : 4Эдмонтон Ойлерз
04.11.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 2Филадельфия Флайерз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5332431310213-1508277,4
2 Каролина Харрикейнз5232410411182-1227875,0
3 Флорида Пантерз5326723213218-1617570,8
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5125724211177-1447472,5
5 Торонто Мэйпл Лифс5329421314197-1527469,8
6 Питтсбург Пингвинз5527425314178-1487467,3
7 Нью-Йорк Рейнджерс5328142315157-1347167,0
8 Сент-Луис Блюз5229122414188-1417067,3
9 Калгари Флэймз5127220614177-1246866,7
10 Бостон Брюинз5327412217158-1426864,2
11 Миннесота Уайлд5023443016190-1576565,0
12 Лос-Анджелес Кингз5424322518159-1536560,2
13 Вашингтон Кэпиталз5523322718176-1566559,1
14 Нэшвилл Предаторз5323522219163-1516460,4
15 Вегас Голден Найтс5323241320172-1566258,5
16 Даллас Старз5219732120151-1516158,7
17 Эдмонтон Ойлерз5324230321176-1716157,5
18 Анахайм Дакс5517444521161-1695953,6
19 Ванкувер Кэнакс5520333323154-1585852,7
20 Виннипег Джетс5320214521155-1625551,9
21 Коламбус Блю Джекетс5318631025175-1935551,9
22 Сан-Хосе Шаркс5316622423142-1655450,9
23 Детройт Ред Уингз5313731524156-1915249,1
24 Нью-Йорк Айлендерс4918115321125-1374849,0
25 Чикаго Блэкхоукс5412432627134-1854642,6
26 Оттава Сенаторз5116211427135-1614342,2
27 Нью-Джерси Дэвилз5314414129164-1934340,6
28 Филадельфия Флайерз5212404626131-1814240,4
29 Баффало Сэйбрз5413121730143-1954037,0
30 Сиэтл Кракен5514111434140-1963733,6
31 Монреаль Канадиенс5310120733123-1983331,1
32 Аризона Койотс5310314035122-1953230,2
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5232410411182-1227875,0
2 Флорида Пантерз5326723213218-1617570,8
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5125724211177-1447472,5
4 Торонто Мэйпл Лифс5329421314197-1527469,8
5 Питтсбург Пингвинз5527425314178-1487467,3
6 Нью-Йорк Рейнджерс5328142315157-1347167,0
7 Бостон Брюинз5327412217158-1426864,2
8 Вашингтон Кэпиталз5523322718176-1566559,1
9 Коламбус Блю Джекетс5318631025175-1935551,9
10 Детройт Ред Уингз5313731524156-1915249,1
11 Нью-Йорк Айлендерс4918115321125-1374849,0
12 Оттава Сенаторз5116211427135-1614342,2
13 Нью-Джерси Дэвилз5314414129164-1934340,6
14 Филадельфия Флайерз5212404626131-1814240,4
15 Баффало Сэйбрз5413121730143-1954037,0
16 Монреаль Канадиенс5310120733123-1983331,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5332431310213-1508277,4
2 Сент-Луис Блюз5229122414188-1417067,3
3 Калгари Флэймз5127220614177-1246866,7
4 Миннесота Уайлд5023443016190-1576565,0
5 Лос-Анджелес Кингз5424322518159-1536560,2
6 Нэшвилл Предаторз5323522219163-1516460,4
7 Вегас Голден Найтс5323241320172-1566258,5
8 Даллас Старз5219732120151-1516158,7
9 Эдмонтон Ойлерз5324230321176-1716157,5
10 Анахайм Дакс5517444521161-1695953,6
11 Ванкувер Кэнакс5520333323154-1585852,7
12 Виннипег Джетс5320214521155-1625551,9
13 Сан-Хосе Шаркс5316622423142-1655450,9
14 Чикаго Блэкхоукс5412432627134-1854642,6
15 Сиэтл Кракен5514111434140-1963733,6
16 Аризона Койотс5310314035122-1953230,2
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5232410411182-1227875,0
2 Питтсбург Пингвинз5527425314178-1487467,3
3 Нью-Йорк Рейнджерс5328142315157-1347167,0
4 Вашингтон Кэпиталз5523322718176-1566559,1
5 Коламбус Блю Джекетс5318631025175-1935551,9
6 Нью-Йорк Айлендерс4918115321125-1374849,0
7 Нью-Джерси Дэвилз5314414129164-1934340,6
8 Филадельфия Флайерз5212404626131-1814240,4
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5326723213218-1617570,8
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5125724211177-1447472,5
3 Торонто Мэйпл Лифс5329421314197-1527469,8
4 Бостон Брюинз5327412217158-1426864,2
5 Детройт Ред Уингз5313731524156-1915249,1
6 Оттава Сенаторз5116211427135-1614342,2
7 Баффало Сэйбрз5413121730143-1954037,0
8 Монреаль Канадиенс5310120733123-1983331,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5332431310213-1508277,4
2 Сент-Луис Блюз5229122414188-1417067,3
3 Миннесота Уайлд5023443016190-1576565,0
4 Нэшвилл Предаторз5323522219163-1516460,4
5 Даллас Старз5219732120151-1516158,7
6 Виннипег Джетс5320214521155-1625551,9
7 Чикаго Блэкхоукс5412432627134-1854642,6
8 Аризона Койотс5310314035122-1953230,2
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5127220614177-1246866,7
2 Лос-Анджелес Кингз5424322518159-1536560,2
3 Вегас Голден Найтс5323241320172-1566258,5
4 Эдмонтон Ойлерз5324230321176-1716157,5
5 Анахайм Дакс5517444521161-1695953,6
6 Ванкувер Кэнакс5520333323154-1585852,7
7 Сан-Хосе Шаркс5316622423142-1655450,9
8 Сиэтл Кракен5514111434140-1963733,6

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