Онлайн трансляции
Среда 02 марта

03:00  ru Филадельфия - Эдмонтон 03:00  ru Коламбус - Нью-Джерси 03:00  ru Тампа-Бэй - Оттава 03:00  ru Вашингтон - Детройт
03:30  ru Детройт - Каролина 03:30  ru Торонто - Бруклин 03:30  ru Бостон - Атланта 04:00  ru Миннесота - Калгари
04:00  ru Виннипег - Монреаль 04:00  ru Миннесота - Голден Стэйт 04:00  ru Хьюстон - Клипперс 05:00  ru Колорадо - Айлендерс
06:00  ru Анахайм - Бостон 06:00  ru Вегас - Сан-Хосе 06:00  ru Лейкерс - Даллас 16:00  ru Алания - Арсенал
17:00  ru Салават Юлаев - Сибирь 18:00  ru Сочи - ЦСКА 19:30  ru СКА - Динамо Мн 19:30  ru Динамо М - Северсталь
19:30  ru Ак Барс - Авангард 20:30  ru Спартак М - Кубань 20:30  ru Ганновер-96 - РБ Лейпциг 20:30  ru Гамбург - Карлсруэ
22:00  ru Гоу Эхед Иглс - ПСВ 22:15  ru Лутон Таун - Челси 22:30  ru Саутгемптон - Вест Хэм 22:45  ru Бохум - Фрайбург
23:00  ru Мальорка - Реал Сосьедад 23:00  ru Фиорентина - Ювентус 23:15  ru Нант - Монако 23:15  ru Ливерпуль - Норвич
23:30  ru Валенсия - Атлетик 23:45  ru Спортинг - Порту
Свернуть список

Коламбус Блю Джекетс - Нью-Джерси Дэвилз 02 Марта прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
02 марта 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс Нью-Джерси Дэвилз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 02 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
30КанадаврЖан-Франсуа Берюбе
90ЛатвияврЭлвис Мерзликин
2СШАзщЭндрю Пик
5СШАзщГэвин Байройтер
44РоссиязщВладислав Гавриков
46ШвейцариязщДин Кукан
53ШвециязщГабриэль Карлссон
32КанадазщДжейк Кристиансен
7СШАнпШон Курали
14ШвециянпГустав Нюквист
16КанаданпМакс Доми
17КанаданпДжастин Дэнфорт
23КанаданпБрендан Гонс
28ДаниянпОливер Бьёркстранд
29ФинляндиянпПатрик Лайне
34КанаданпКоул Силлинджер
38КанаданпБун Дженнер
52ШвециянпЭмиль Бемстрём
93ЧехиянпЯкуб Ворачек
96СШАнпДжек Рослович
32СШАврДжон Гиллис
50КанадаврНико Доус
2КанадазщКолтон Уайт
7КанадазщДаги Хэмилтон
28КанадазщДэймон Сиверсон
33КанадазщРайан Грейвз
71ШвейцариязщЙонас Зигенталер
76КанадазщПи Кей Суббэн
11ШвециянпАндреас Юнссон
13ШвейцариянпНико Хишир
14КанаданпНатан Бастиан
16СШАнпДжимми Веси
17БеларусьнпЕгор Шарангович
18КанаданпДоусон Мерсер
20КанаданпМайкл Маклауд
37ЧехиянпПавел Заха
63ШвециянпЙеспер Братт
70ШвециянпЙеспер Боквист
86СШАнпДжек Хьюз
90СловакиянпТомаш Татар
Главные тренеры
КанадаБрэд Ларсен
КанадаЛинди Рафф
История личных встреч
09.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 3Нью-Джерси Дэвилз
07.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 1Коламбус Блю Джекетс
01.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 4 БКоламбус Блю Джекетс
17.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 3 БКоламбус Блю Джекетс
19.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 0Нью-Джерси Дэвилз
22.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 1Нью-Джерси Дэвилз
06.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 2 БКоламбус Блю Джекетс
16.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 1Нью-Джерси Дэвилз
23.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз0 : 3Коламбус Блю Джекетс
21.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 1Нью-Джерси Дэвилз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5332431310213-1508277,4
2 Каролина Харрикейнз5232410411182-1227875,0
3 Флорида Пантерз5326723213218-1617570,8
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5125724211177-1447472,5
5 Торонто Мэйпл Лифс5329421314197-1527469,8
6 Питтсбург Пингвинз5527425314178-1487467,3
7 Нью-Йорк Рейнджерс5328142315157-1347167,0
8 Сент-Луис Блюз5229122414188-1417067,3
9 Калгари Флэймз5127220614177-1246866,7
10 Бостон Брюинз5327412217158-1426864,2
11 Миннесота Уайлд5023443016190-1576565,0
12 Лос-Анджелес Кингз5424322518159-1536560,2
13 Вашингтон Кэпиталз5523322718176-1566559,1
14 Нэшвилл Предаторз5323522219163-1516460,4
15 Вегас Голден Найтс5323241320172-1566258,5
16 Даллас Старз5219732120151-1516158,7
17 Эдмонтон Ойлерз5324230321176-1716157,5
18 Анахайм Дакс5517444521161-1695953,6
19 Ванкувер Кэнакс5520333323154-1585852,7
20 Виннипег Джетс5320214521155-1625551,9
21 Коламбус Блю Джекетс5318631025175-1935551,9
22 Сан-Хосе Шаркс5316622423142-1655450,9
23 Детройт Ред Уингз5313731524156-1915249,1
24 Нью-Йорк Айлендерс4918115321125-1374849,0
25 Чикаго Блэкхоукс5412432627134-1854642,6
26 Оттава Сенаторз5116211427135-1614342,2
27 Нью-Джерси Дэвилз5314414129164-1934340,6
28 Филадельфия Флайерз5212404626131-1814240,4
29 Баффало Сэйбрз5413121730143-1954037,0
30 Сиэтл Кракен5514111434140-1963733,6
31 Монреаль Канадиенс5310120733123-1983331,1
32 Аризона Койотс5310314035122-1953230,2
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5232410411182-1227875,0
2 Флорида Пантерз5326723213218-1617570,8
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5125724211177-1447472,5
4 Торонто Мэйпл Лифс5329421314197-1527469,8
5 Питтсбург Пингвинз5527425314178-1487467,3
6 Нью-Йорк Рейнджерс5328142315157-1347167,0
7 Бостон Брюинз5327412217158-1426864,2
8 Вашингтон Кэпиталз5523322718176-1566559,1
9 Коламбус Блю Джекетс5318631025175-1935551,9
10 Детройт Ред Уингз5313731524156-1915249,1
11 Нью-Йорк Айлендерс4918115321125-1374849,0
12 Оттава Сенаторз5116211427135-1614342,2
13 Нью-Джерси Дэвилз5314414129164-1934340,6
14 Филадельфия Флайерз5212404626131-1814240,4
15 Баффало Сэйбрз5413121730143-1954037,0
16 Монреаль Канадиенс5310120733123-1983331,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5332431310213-1508277,4
2 Сент-Луис Блюз5229122414188-1417067,3
3 Калгари Флэймз5127220614177-1246866,7
4 Миннесота Уайлд5023443016190-1576565,0
5 Лос-Анджелес Кингз5424322518159-1536560,2
6 Нэшвилл Предаторз5323522219163-1516460,4
7 Вегас Голден Найтс5323241320172-1566258,5
8 Даллас Старз5219732120151-1516158,7
9 Эдмонтон Ойлерз5324230321176-1716157,5
10 Анахайм Дакс5517444521161-1695953,6
11 Ванкувер Кэнакс5520333323154-1585852,7
12 Виннипег Джетс5320214521155-1625551,9
13 Сан-Хосе Шаркс5316622423142-1655450,9
14 Чикаго Блэкхоукс5412432627134-1854642,6
15 Сиэтл Кракен5514111434140-1963733,6
16 Аризона Койотс5310314035122-1953230,2
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5232410411182-1227875,0
2 Питтсбург Пингвинз5527425314178-1487467,3
3 Нью-Йорк Рейнджерс5328142315157-1347167,0
4 Вашингтон Кэпиталз5523322718176-1566559,1
5 Коламбус Блю Джекетс5318631025175-1935551,9
6 Нью-Йорк Айлендерс4918115321125-1374849,0
7 Нью-Джерси Дэвилз5314414129164-1934340,6
8 Филадельфия Флайерз5212404626131-1814240,4
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5326723213218-1617570,8
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5125724211177-1447472,5
3 Торонто Мэйпл Лифс5329421314197-1527469,8
4 Бостон Брюинз5327412217158-1426864,2
5 Детройт Ред Уингз5313731524156-1915249,1
6 Оттава Сенаторз5116211427135-1614342,2
7 Баффало Сэйбрз5413121730143-1954037,0
8 Монреаль Канадиенс5310120733123-1983331,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5332431310213-1508277,4
2 Сент-Луис Блюз5229122414188-1417067,3
3 Миннесота Уайлд5023443016190-1576565,0
4 Нэшвилл Предаторз5323522219163-1516460,4
5 Даллас Старз5219732120151-1516158,7
6 Виннипег Джетс5320214521155-1625551,9
7 Чикаго Блэкхоукс5412432627134-1854642,6
8 Аризона Койотс5310314035122-1953230,2
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5127220614177-1246866,7
2 Лос-Анджелес Кингз5424322518159-1536560,2
3 Вегас Голден Найтс5323241320172-1566258,5
4 Эдмонтон Ойлерз5324230321176-1716157,5
5 Анахайм Дакс5517444521161-1695953,6
6 Ванкувер Кэнакс5520333323154-1585852,7
7 Сан-Хосе Шаркс5316622423142-1655450,9
8 Сиэтл Кракен5514111434140-1963733,6

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close