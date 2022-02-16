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Детройт Ред Уингз - Каролина Харрикейнз 02 Марта прямая трансляция

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 20000
02 марта 2022, среда. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз Каролина Харрикейнз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Каролина Харрикейнз, которое состоится 02 Марта 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Каролина Харрикейнз
Роли
29ГерманияврТомас Грайсс
39СШАврАлекс Неделькович
2СШАзщНик Ледди
17ЧехиязщФилип Гронек
18КанадазщМарк Стаал
28ШвециязщГустав Линдстрём
53ГерманиязщМориц Зайдер
65СШАзщДэнни Декайзер
11ЧехиянпФилип Задина
14КанаданпРобби Фаббри
23ШвециянпЛукас Рэймонд
24ШвейцариянпПиус Зутер
27КанаданпМайкл Расмуссен
37КанаданпКартер Рауни
59КанаданпТайлер Бертуцци
71СШАнпДилан Ларкин
73СШАнпАдам Эрни
89КанаданпСэм Ганье
90КанаданпДжо Велено
92РоссиянпВладислав Наместников
31ДанияврФредерик Андерсен
32ФинляндияврАнтти Раанта
22СШАзщБретт Песке
25КанадазщИтан Бир
28СШАзщИэн Коул
64СШАзщДжейлен Чатфилд
74СШАзщДжейккоб Славин
76СШАзщБрэди Шей
11КанаданпДжордан Стаал
16СШАнпВинсент Трочек
20ФинляндиянпСебастьян Ахо
21ШвейцариянпНино Нидеррайтер
24КанаданпСет Джарвис
37РоссиянпАндрей Свечников
48КанаданпДжордан Мартинук
71ШвециянпЙеспер Фаст
78КанаданпСтивен Лоренц
82ФинляндиянпЕспери Котканиеми
86ФинляндиянпТеуво Терявяйнен
88ЧехиянпМартин Нечас
Главные тренеры
СШАДжефф Блэшилл
КанадаРод Бриндамор
История личных встреч
17.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 3Детройт Ред Уингз
30.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 1Детройт Ред Уингз
13.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 3Детройт Ред Уингз
11.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 5 БДетройт Ред Уингз
17.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 2Каролина Харрикейнз
15.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 2Каролина Харрикейнз
05.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз5 : 2Детройт Ред Уингз
17.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 2Каролина Харрикейнз
15.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз0 : 3Каролина Харрикейнз
11.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 5Каролина Харрикейнз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5332431310213-1508277,4
2 Каролина Харрикейнз5232410411182-1227875,0
3 Флорида Пантерз5326723213218-1617570,8
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5125724211177-1447472,5
5 Торонто Мэйпл Лифс5329421314197-1527469,8
6 Питтсбург Пингвинз5527425314178-1487467,3
7 Нью-Йорк Рейнджерс5328142315157-1347167,0
8 Сент-Луис Блюз5229122414188-1417067,3
9 Калгари Флэймз5127220614177-1246866,7
10 Бостон Брюинз5327412217158-1426864,2
11 Миннесота Уайлд5023443016190-1576565,0
12 Лос-Анджелес Кингз5424322518159-1536560,2
13 Вашингтон Кэпиталз5523322718176-1566559,1
14 Нэшвилл Предаторз5323522219163-1516460,4
15 Вегас Голден Найтс5323241320172-1566258,5
16 Даллас Старз5219732120151-1516158,7
17 Эдмонтон Ойлерз5324230321176-1716157,5
18 Анахайм Дакс5517444521161-1695953,6
19 Ванкувер Кэнакс5520333323154-1585852,7
20 Виннипег Джетс5320214521155-1625551,9
21 Коламбус Блю Джекетс5318631025175-1935551,9
22 Сан-Хосе Шаркс5316622423142-1655450,9
23 Детройт Ред Уингз5313731524156-1915249,1
24 Нью-Йорк Айлендерс4918115321125-1374849,0
25 Чикаго Блэкхоукс5412432627134-1854642,6
26 Оттава Сенаторз5116211427135-1614342,2
27 Нью-Джерси Дэвилз5314414129164-1934340,6
28 Филадельфия Флайерз5212404626131-1814240,4
29 Баффало Сэйбрз5413121730143-1954037,0
30 Сиэтл Кракен5514111434140-1963733,6
31 Монреаль Канадиенс5310120733123-1983331,1
32 Аризона Койотс5310314035122-1953230,2
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5232410411182-1227875,0
2 Флорида Пантерз5326723213218-1617570,8
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5125724211177-1447472,5
4 Торонто Мэйпл Лифс5329421314197-1527469,8
5 Питтсбург Пингвинз5527425314178-1487467,3
6 Нью-Йорк Рейнджерс5328142315157-1347167,0
7 Бостон Брюинз5327412217158-1426864,2
8 Вашингтон Кэпиталз5523322718176-1566559,1
9 Коламбус Блю Джекетс5318631025175-1935551,9
10 Детройт Ред Уингз5313731524156-1915249,1
11 Нью-Йорк Айлендерс4918115321125-1374849,0
12 Оттава Сенаторз5116211427135-1614342,2
13 Нью-Джерси Дэвилз5314414129164-1934340,6
14 Филадельфия Флайерз5212404626131-1814240,4
15 Баффало Сэйбрз5413121730143-1954037,0
16 Монреаль Канадиенс5310120733123-1983331,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5332431310213-1508277,4
2 Сент-Луис Блюз5229122414188-1417067,3
3 Калгари Флэймз5127220614177-1246866,7
4 Миннесота Уайлд5023443016190-1576565,0
5 Лос-Анджелес Кингз5424322518159-1536560,2
6 Нэшвилл Предаторз5323522219163-1516460,4
7 Вегас Голден Найтс5323241320172-1566258,5
8 Даллас Старз5219732120151-1516158,7
9 Эдмонтон Ойлерз5324230321176-1716157,5
10 Анахайм Дакс5517444521161-1695953,6
11 Ванкувер Кэнакс5520333323154-1585852,7
12 Виннипег Джетс5320214521155-1625551,9
13 Сан-Хосе Шаркс5316622423142-1655450,9
14 Чикаго Блэкхоукс5412432627134-1854642,6
15 Сиэтл Кракен5514111434140-1963733,6
16 Аризона Койотс5310314035122-1953230,2
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5232410411182-1227875,0
2 Питтсбург Пингвинз5527425314178-1487467,3
3 Нью-Йорк Рейнджерс5328142315157-1347167,0
4 Вашингтон Кэпиталз5523322718176-1566559,1
5 Коламбус Блю Джекетс5318631025175-1935551,9
6 Нью-Йорк Айлендерс4918115321125-1374849,0
7 Нью-Джерси Дэвилз5314414129164-1934340,6
8 Филадельфия Флайерз5212404626131-1814240,4
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5326723213218-1617570,8
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5125724211177-1447472,5
3 Торонто Мэйпл Лифс5329421314197-1527469,8
4 Бостон Брюинз5327412217158-1426864,2
5 Детройт Ред Уингз5313731524156-1915249,1
6 Оттава Сенаторз5116211427135-1614342,2
7 Баффало Сэйбрз5413121730143-1954037,0
8 Монреаль Канадиенс5310120733123-1983331,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5332431310213-1508277,4
2 Сент-Луис Блюз5229122414188-1417067,3
3 Миннесота Уайлд5023443016190-1576565,0
4 Нэшвилл Предаторз5323522219163-1516460,4
5 Даллас Старз5219732120151-1516158,7
6 Виннипег Джетс5320214521155-1625551,9
7 Чикаго Блэкхоукс5412432627134-1854642,6
8 Аризона Койотс5310314035122-1953230,2
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5127220614177-1246866,7
2 Лос-Анджелес Кингз5424322518159-1536560,2
3 Вегас Голден Найтс5323241320172-1566258,5
4 Эдмонтон Ойлерз5324230321176-1716157,5
5 Анахайм Дакс5517444521161-1695953,6
6 Ванкувер Кэнакс5520333323154-1585852,7
7 Сан-Хосе Шаркс5316622423142-1655450,9
8 Сиэтл Кракен5514111434140-1963733,6

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