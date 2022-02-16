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Колорадо Эвеланш - Нью-Йорк Айлендерс 02 Марта прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
02 марта 2022, среда. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш Нью-Йорк Айлендерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 02 Марта 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
КанадаДжаред Беднар
КанадаБарри Тротц
История личных встреч
20.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 1Нью-Йорк Айлендерс
07.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 0Колорадо Эвеланш
09.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 3 ОТКолорадо Эвеланш
18.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш1 : 4Нью-Йорк Айлендерс
01.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 1Нью-Йорк Айлендерс
06.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс6 : 4Колорадо Эвеланш
13.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 1Колорадо Эвеланш
07.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 1 ОТНью-Йорк Айлендерс
18.12.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 1Нью-Йорк Айлендерс
01.12.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 3Колорадо Эвеланш
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5332431310213-1508277,4
2 Каролина Харрикейнз5232410411182-1227875,0
3 Флорида Пантерз5326723213218-1617570,8
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5125724211177-1447472,5
5 Торонто Мэйпл Лифс5329421314197-1527469,8
6 Питтсбург Пингвинз5527425314178-1487467,3
7 Нью-Йорк Рейнджерс5328142315157-1347167,0
8 Сент-Луис Блюз5229122414188-1417067,3
9 Калгари Флэймз5127220614177-1246866,7
10 Бостон Брюинз5327412217158-1426864,2
11 Миннесота Уайлд5023443016190-1576565,0
12 Лос-Анджелес Кингз5424322518159-1536560,2
13 Вашингтон Кэпиталз5523322718176-1566559,1
14 Нэшвилл Предаторз5323522219163-1516460,4
15 Вегас Голден Найтс5323241320172-1566258,5
16 Даллас Старз5219732120151-1516158,7
17 Эдмонтон Ойлерз5324230321176-1716157,5
18 Анахайм Дакс5517444521161-1695953,6
19 Ванкувер Кэнакс5520333323154-1585852,7
20 Виннипег Джетс5320214521155-1625551,9
21 Коламбус Блю Джекетс5318631025175-1935551,9
22 Сан-Хосе Шаркс5316622423142-1655450,9
23 Детройт Ред Уингз5313731524156-1915249,1
24 Нью-Йорк Айлендерс4918115321125-1374849,0
25 Чикаго Блэкхоукс5412432627134-1854642,6
26 Оттава Сенаторз5116211427135-1614342,2
27 Нью-Джерси Дэвилз5314414129164-1934340,6
28 Филадельфия Флайерз5212404626131-1814240,4
29 Баффало Сэйбрз5413121730143-1954037,0
30 Сиэтл Кракен5514111434140-1963733,6
31 Монреаль Канадиенс5310120733123-1983331,1
32 Аризона Койотс5310314035122-1953230,2
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5232410411182-1227875,0
2 Флорида Пантерз5326723213218-1617570,8
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5125724211177-1447472,5
4 Торонто Мэйпл Лифс5329421314197-1527469,8
5 Питтсбург Пингвинз5527425314178-1487467,3
6 Нью-Йорк Рейнджерс5328142315157-1347167,0
7 Бостон Брюинз5327412217158-1426864,2
8 Вашингтон Кэпиталз5523322718176-1566559,1
9 Коламбус Блю Джекетс5318631025175-1935551,9
10 Детройт Ред Уингз5313731524156-1915249,1
11 Нью-Йорк Айлендерс4918115321125-1374849,0
12 Оттава Сенаторз5116211427135-1614342,2
13 Нью-Джерси Дэвилз5314414129164-1934340,6
14 Филадельфия Флайерз5212404626131-1814240,4
15 Баффало Сэйбрз5413121730143-1954037,0
16 Монреаль Канадиенс5310120733123-1983331,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5332431310213-1508277,4
2 Сент-Луис Блюз5229122414188-1417067,3
3 Калгари Флэймз5127220614177-1246866,7
4 Миннесота Уайлд5023443016190-1576565,0
5 Лос-Анджелес Кингз5424322518159-1536560,2
6 Нэшвилл Предаторз5323522219163-1516460,4
7 Вегас Голден Найтс5323241320172-1566258,5
8 Даллас Старз5219732120151-1516158,7
9 Эдмонтон Ойлерз5324230321176-1716157,5
10 Анахайм Дакс5517444521161-1695953,6
11 Ванкувер Кэнакс5520333323154-1585852,7
12 Виннипег Джетс5320214521155-1625551,9
13 Сан-Хосе Шаркс5316622423142-1655450,9
14 Чикаго Блэкхоукс5412432627134-1854642,6
15 Сиэтл Кракен5514111434140-1963733,6
16 Аризона Койотс5310314035122-1953230,2
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5232410411182-1227875,0
2 Питтсбург Пингвинз5527425314178-1487467,3
3 Нью-Йорк Рейнджерс5328142315157-1347167,0
4 Вашингтон Кэпиталз5523322718176-1566559,1
5 Коламбус Блю Джекетс5318631025175-1935551,9
6 Нью-Йорк Айлендерс4918115321125-1374849,0
7 Нью-Джерси Дэвилз5314414129164-1934340,6
8 Филадельфия Флайерз5212404626131-1814240,4
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5326723213218-1617570,8
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5125724211177-1447472,5
3 Торонто Мэйпл Лифс5329421314197-1527469,8
4 Бостон Брюинз5327412217158-1426864,2
5 Детройт Ред Уингз5313731524156-1915249,1
6 Оттава Сенаторз5116211427135-1614342,2
7 Баффало Сэйбрз5413121730143-1954037,0
8 Монреаль Канадиенс5310120733123-1983331,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5332431310213-1508277,4
2 Сент-Луис Блюз5229122414188-1417067,3
3 Миннесота Уайлд5023443016190-1576565,0
4 Нэшвилл Предаторз5323522219163-1516460,4
5 Даллас Старз5219732120151-1516158,7
6 Виннипег Джетс5320214521155-1625551,9
7 Чикаго Блэкхоукс5412432627134-1854642,6
8 Аризона Койотс5310314035122-1953230,2
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5127220614177-1246866,7
2 Лос-Анджелес Кингз5424322518159-1536560,2
3 Вегас Голден Найтс5323241320172-1566258,5
4 Эдмонтон Ойлерз5324230321176-1716157,5
5 Анахайм Дакс5517444521161-1695953,6
6 Ванкувер Кэнакс5520333323154-1585852,7
7 Сан-Хосе Шаркс5316622423142-1655450,9
8 Сиэтл Кракен5514111434140-1963733,6

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