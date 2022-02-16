Вегас Голден Найтс - Сан-Хосе Шаркс 02 Марта прямая трансляция
Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
02 марта 2022, среда. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 02 Марта 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Боб Бугнер
История личных встреч
|21.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|10.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 0 Б
|27.09.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4 Б
|13.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 6
|22.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|20.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|18.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|16.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|07.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|06.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|53
|32
|4
|3
|1
|3
|10
|213-150
|82
|77,4
|2
|Каролина Харрикейнз
|52
|32
|4
|1
|0
|4
|11
|182-122
|78
|75,0
|3
|Флорида Пантерз
|53
|26
|7
|2
|3
|2
|13
|218-161
|75
|70,8
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|51
|25
|7
|2
|4
|2
|11
|177-144
|74
|72,5
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|53
|29
|4
|2
|1
|3
|14
|197-152
|74
|69,8
|6
|Питтсбург Пингвинз
|55
|27
|4
|2
|5
|3
|14
|178-148
|74
|67,3
|7
|Нью-Йорк Рейнджерс
|53
|28
|1
|4
|2
|3
|15
|157-134
|71
|67,0
|8
|Сент-Луис Блюз
|52
|29
|1
|2
|2
|4
|14
|188-141
|70
|67,3
|9
|Калгари Флэймз
|51
|27
|2
|2
|0
|6
|14
|177-124
|68
|66,7
|10
|Бостон Брюинз
|53
|27
|4
|1
|2
|2
|17
|158-142
|68
|64,2
|11
|Миннесота Уайлд
|50
|23
|4
|4
|3
|0
|16
|190-157
|65
|65,0
|12
|Лос-Анджелес Кингз
|54
|24
|3
|2
|2
|5
|18
|159-153
|65
|60,2
|13
|Вашингтон Кэпиталз
|55
|23
|3
|2
|2
|7
|18
|176-156
|65
|59,1
|14
|Нэшвилл Предаторз
|53
|23
|5
|2
|2
|2
|19
|163-151
|64
|60,4
|15
|Вегас Голден Найтс
|53
|23
|2
|4
|1
|3
|20
|172-156
|62
|58,5
|16
|Даллас Старз
|52
|19
|7
|3
|2
|1
|20
|151-151
|61
|58,7
|17
|Эдмонтон Ойлерз
|53
|24
|2
|3
|0
|3
|21
|176-171
|61
|57,5
|18
|Анахайм Дакс
|55
|17
|4
|4
|4
|5
|21
|161-169
|59
|53,6
|19
|Ванкувер Кэнакс
|55
|20
|3
|3
|3
|3
|23
|154-158
|58
|52,7
|20
|Виннипег Джетс
|53
|20
|2
|1
|4
|5
|21
|155-162
|55
|51,9
|21
|Коламбус Блю Джекетс
|53
|18
|6
|3
|1
|0
|25
|175-193
|55
|51,9
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|53
|16
|6
|2
|2
|4
|23
|142-165
|54
|50,9
|23
|Детройт Ред Уингз
|53
|13
|7
|3
|1
|5
|24
|156-191
|52
|49,1
|24
|Нью-Йорк Айлендерс
|49
|18
|1
|1
|5
|3
|21
|125-137
|48
|49,0
|25
|Чикаго Блэкхоукс
|54
|12
|4
|3
|2
|6
|27
|134-185
|46
|42,6
|26
|Оттава Сенаторз
|51
|16
|2
|1
|1
|4
|27
|135-161
|43
|42,2
|27
|Нью-Джерси Дэвилз
|53
|14
|4
|1
|4
|1
|29
|164-193
|43
|40,6
|28
|Филадельфия Флайерз
|52
|12
|4
|0
|4
|6
|26
|131-181
|42
|40,4
|29
|Баффало Сэйбрз
|54
|13
|1
|2
|1
|7
|30
|143-195
|40
|37,0
|30
|Сиэтл Кракен
|55
|14
|1
|1
|1
|4
|34
|140-196
|37
|33,6
|31
|Монреаль Канадиенс
|53
|10
|1
|2
|0
|7
|33
|123-198
|33
|31,1
|32
|Аризона Койотс
|53
|10
|3
|1
|4
|0
|35
|122-195
|32
|30,2
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|52
|32
|4
|1
|0
|4
|11
|182-122
|78
|75,0
|2
|Флорида Пантерз
|53
|26
|7
|2
|3
|2
|13
|218-161
|75
|70,8
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|51
|25
|7
|2
|4
|2
|11
|177-144
|74
|72,5
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|53
|29
|4
|2
|1
|3
|14
|197-152
|74
|69,8
|5
|Питтсбург Пингвинз
|55
|27
|4
|2
|5
|3
|14
|178-148
|74
|67,3
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|53
|28
|1
|4
|2
|3
|15
|157-134
|71
|67,0
|7
|Бостон Брюинз
|53
|27
|4
|1
|2
|2
|17
|158-142
|68
|64,2
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|55
|23
|3
|2
|2
|7
|18
|176-156
|65
|59,1
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|53
|18
|6
|3
|1
|0
|25
|175-193
|55
|51,9
|10
|Детройт Ред Уингз
|53
|13
|7
|3
|1
|5
|24
|156-191
|52
|49,1
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|49
|18
|1
|1
|5
|3
|21
|125-137
|48
|49,0
|12
|Оттава Сенаторз
|51
|16
|2
|1
|1
|4
|27
|135-161
|43
|42,2
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|53
|14
|4
|1
|4
|1
|29
|164-193
|43
|40,6
|14
|Филадельфия Флайерз
|52
|12
|4
|0
|4
|6
|26
|131-181
|42
|40,4
|15
|Баффало Сэйбрз
|54
|13
|1
|2
|1
|7
|30
|143-195
|40
|37,0
|16
|Монреаль Канадиенс
|53
|10
|1
|2
|0
|7
|33
|123-198
|33
|31,1
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|53
|32
|4
|3
|1
|3
|10
|213-150
|82
|77,4
|2
|Сент-Луис Блюз
|52
|29
|1
|2
|2
|4
|14
|188-141
|70
|67,3
|3
|Калгари Флэймз
|51
|27
|2
|2
|0
|6
|14
|177-124
|68
|66,7
|4
|Миннесота Уайлд
|50
|23
|4
|4
|3
|0
|16
|190-157
|65
|65,0
|5
|Лос-Анджелес Кингз
|54
|24
|3
|2
|2
|5
|18
|159-153
|65
|60,2
|6
|Нэшвилл Предаторз
|53
|23
|5
|2
|2
|2
|19
|163-151
|64
|60,4
|7
|Вегас Голден Найтс
|53
|23
|2
|4
|1
|3
|20
|172-156
|62
|58,5
|8
|Даллас Старз
|52
|19
|7
|3
|2
|1
|20
|151-151
|61
|58,7
|9
|Эдмонтон Ойлерз
|53
|24
|2
|3
|0
|3
|21
|176-171
|61
|57,5
|10
|Анахайм Дакс
|55
|17
|4
|4
|4
|5
|21
|161-169
|59
|53,6
|11
|Ванкувер Кэнакс
|55
|20
|3
|3
|3
|3
|23
|154-158
|58
|52,7
|12
|Виннипег Джетс
|53
|20
|2
|1
|4
|5
|21
|155-162
|55
|51,9
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|53
|16
|6
|2
|2
|4
|23
|142-165
|54
|50,9
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|54
|12
|4
|3
|2
|6
|27
|134-185
|46
|42,6
|15
|Сиэтл Кракен
|55
|14
|1
|1
|1
|4
|34
|140-196
|37
|33,6
|16
|Аризона Койотс
|53
|10
|3
|1
|4
|0
|35
|122-195
|32
|30,2
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|52
|32
|4
|1
|0
|4
|11
|182-122
|78
|75,0
|2
|Питтсбург Пингвинз
|55
|27
|4
|2
|5
|3
|14
|178-148
|74
|67,3
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|53
|28
|1
|4
|2
|3
|15
|157-134
|71
|67,0
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|55
|23
|3
|2
|2
|7
|18
|176-156
|65
|59,1
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|53
|18
|6
|3
|1
|0
|25
|175-193
|55
|51,9
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|49
|18
|1
|1
|5
|3
|21
|125-137
|48
|49,0
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|53
|14
|4
|1
|4
|1
|29
|164-193
|43
|40,6
|8
|Филадельфия Флайерз
|52
|12
|4
|0
|4
|6
|26
|131-181
|42
|40,4
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|53
|26
|7
|2
|3
|2
|13
|218-161
|75
|70,8
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|51
|25
|7
|2
|4
|2
|11
|177-144
|74
|72,5
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|53
|29
|4
|2
|1
|3
|14
|197-152
|74
|69,8
|4
|Бостон Брюинз
|53
|27
|4
|1
|2
|2
|17
|158-142
|68
|64,2
|5
|Детройт Ред Уингз
|53
|13
|7
|3
|1
|5
|24
|156-191
|52
|49,1
|6
|Оттава Сенаторз
|51
|16
|2
|1
|1
|4
|27
|135-161
|43
|42,2
|7
|Баффало Сэйбрз
|54
|13
|1
|2
|1
|7
|30
|143-195
|40
|37,0
|8
|Монреаль Канадиенс
|53
|10
|1
|2
|0
|7
|33
|123-198
|33
|31,1
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|53
|32
|4
|3
|1
|3
|10
|213-150
|82
|77,4
|2
|Сент-Луис Блюз
|52
|29
|1
|2
|2
|4
|14
|188-141
|70
|67,3
|3
|Миннесота Уайлд
|50
|23
|4
|4
|3
|0
|16
|190-157
|65
|65,0
|4
|Нэшвилл Предаторз
|53
|23
|5
|2
|2
|2
|19
|163-151
|64
|60,4
|5
|Даллас Старз
|52
|19
|7
|3
|2
|1
|20
|151-151
|61
|58,7
|6
|Виннипег Джетс
|53
|20
|2
|1
|4
|5
|21
|155-162
|55
|51,9
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|54
|12
|4
|3
|2
|6
|27
|134-185
|46
|42,6
|8
|Аризона Койотс
|53
|10
|3
|1
|4
|0
|35
|122-195
|32
|30,2
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|51
|27
|2
|2
|0
|6
|14
|177-124
|68
|66,7
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|54
|24
|3
|2
|2
|5
|18
|159-153
|65
|60,2
|3
|Вегас Голден Найтс
|53
|23
|2
|4
|1
|3
|20
|172-156
|62
|58,5
|4
|Эдмонтон Ойлерз
|53
|24
|2
|3
|0
|3
|21
|176-171
|61
|57,5
|5
|Анахайм Дакс
|55
|17
|4
|4
|4
|5
|21
|161-169
|59
|53,6
|6
|Ванкувер Кэнакс
|55
|20
|3
|3
|3
|3
|23
|154-158
|58
|52,7
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|53
|16
|6
|2
|2
|4
|23
|142-165
|54
|50,9
|8
|Сиэтл Кракен
|55
|14
|1
|1
|1
|4
|34
|140-196
|37
|33,6