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Хьюстон Рокетс - Лос-Анджелес Клипперс прямая трансляция 02.03.2022

Стадион: Тойота-центр (Хьюстон, США), вместимость: 18462
02 марта 2022, среда. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Хьюстон Рокетс Лос-Анджелес Клипперс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Хьюстон Рокетс - Лос-Анджелес Клипперс, которое состоится 02 Марта 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Тойота-центр (Хьюстон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Главные тренеры
СШАСтивен Сайлас
СШАТайрон Лю
История личных встреч
28.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс98 : 99Лос-Анджелес Клипперс
18.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс142 : 111Хьюстон Рокетс
15.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс122 : 115Лос-Анджелес Клипперс
24.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс104 : 109Лос-Анджелес Клипперс
10.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс126 : 109Хьюстон Рокетс
06.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс105 : 120Лос-Анджелес Клипперс
20.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс117 : 122Хьюстон Рокетс
23.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс122 : 119Хьюстон Рокетс
14.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс102 : 93Лос-Анджелес Клипперс
04.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс103 : 135Хьюстон Рокетс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6149126932-64591100,8030,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6143186759-63201040,7056,0
3 Мемфис Гриззлиз6343207176-68711060,6837,0
4 Майами Хит6241216786-64901030,6618,5
5 Юта Джаз6038226829-6422980,63310,5
6 Чикаго Буллз6239236966-68481010,62910,5
7 Филадельфия Сиксерс6037236494-6357970,61711,5
8 Милуоки Бакс6237257043-6821990,59712,5
9 Кливленд Кавальерс6136256503-6265970,59013,0
10 Даллас Маверикс6136256508-6309970,59013,0
11 Денвер Наггетс6136256740-6564970,59013,0
12 Бостон Селтикс6336276880-6545990,57114,0
13 Торонто Рэпторс6033276520-6442930,55015,5
14 Миннесота Тимбервулвз6233297025-6960950,53216,5
15 Бруклин Нетс6232306865-6921940,51617,5
16 Лос-Анджелес Клипперс6332316722-6769950,50818,0
17 Атланта Хоукс6029316745-6694890,48319,5
18 Шарлотт Хорнетс6330337186-7233930,47620,0
19 Вашингтон Уизардс6027336448-6620870,45021,5
20 Лос-Анджелес Лейкерс6027336630-6746870,45021,5
21 Нью-Орлеан Пеликанс6125366514-6660860,41024,0
22 Портленд Трэйл Блэйзерс6125366569-6866860,41024,0
23 Нью-Йорк Никс6125366407-6527860,41024,0
24 Сан-Антонио Спёрс6224386987-6992860,38725,5
25 Сакраменто Кингз6323406943-7245860,36527,0
26 Индиана Пэйсерс6321426914-7072840,33329,0
27 Оклахома-Сити Тандер6119426213-6635800,31130,0
28 Хьюстон Рокетс6015456501-7070750,25033,5
29 Детройт Пистонс6115466285-6873760,24634,0
30 Орландо Мэджик6215476437-6931770,24234,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6241216786-64901030,6610,0
2 Чикаго Буллз6239236966-68481010,6292,0
3 Филадельфия Сиксерс6037236494-6357970,6173,0
4 Милуоки Бакс6237257043-6821990,5974,0
5 Кливленд Кавальерс6136256503-6265970,5904,5
6 Бостон Селтикс6336276880-6545990,5715,5
7 Торонто Рэпторс6033276520-6442930,5507,0
8 Бруклин Нетс6232306865-6921940,5169,0
9 Атланта Хоукс6029316745-6694890,48311,0
10 Шарлотт Хорнетс6330337186-7233930,47611,5
11 Вашингтон Уизардс6027336448-6620870,45013,0
12 Нью-Йорк Никс6125366407-6527860,41015,5
13 Индиана Пэйсерс6321426914-7072840,33320,5
14 Детройт Пистонс6115466285-6873760,24625,5
15 Орландо Мэджик6215476437-6931770,24226,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6149126932-64591100,8030,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6143186759-63201040,7056,0
3 Мемфис Гриззлиз6343207176-68711060,6837,0
4 Юта Джаз6038226829-6422980,63310,5
5 Даллас Маверикс6136256508-6309970,59013,0
6 Денвер Наггетс6136256740-6564970,59013,0
7 Миннесота Тимбервулвз6233297025-6960950,53216,5
8 Лос-Анджелес Клипперс6332316722-6769950,50818,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс6027336630-6746870,45021,5
10 Нью-Орлеан Пеликанс6125366514-6660860,41024,0
11 Портленд Трэйл Блэйзерс6125366569-6866860,41024,0
12 Сан-Антонио Спёрс6224386987-6992860,38725,5
13 Сакраменто Кингз6323406943-7245860,36527,0
14 Оклахома-Сити Тандер6119426213-6635800,31130,0
15 Хьюстон Рокетс6015456501-7070750,25033,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс6037236494-6357970,6170,0
2 Бостон Селтикс6336276880-6545990,5712,5
3 Торонто Рэпторс6033276520-6442930,5504,0
4 Бруклин Нетс6232306865-6921940,5166,0
5 Нью-Йорк Никс6125366407-6527860,41012,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз6239236966-68481010,6290,0
2 Милуоки Бакс6237257043-6821990,5972,0
3 Кливленд Кавальерс6136256503-6265970,5902,5
4 Индиана Пэйсерс6321426914-7072840,33318,5
5 Детройт Пистонс6115466285-6873760,24623,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6241216786-64901030,6610,0
2 Атланта Хоукс6029316745-6694890,48311,0
3 Шарлотт Хорнетс6330337186-7233930,47611,5
4 Вашингтон Уизардс6027336448-6620870,45013,0
5 Орландо Мэджик6215476437-6931770,24226,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз6038226829-6422980,6330,0
2 Денвер Наггетс6136256740-6564970,5902,5
3 Миннесота Тимбервулвз6233297025-6960950,5326,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс6125366569-6866860,41013,5
5 Оклахома-Сити Тандер6119426213-6635800,31119,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6149126932-64591100,8030,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6143186759-63201040,7056,0
3 Лос-Анджелес Клипперс6332316722-6769950,50818,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс6027336630-6746870,45021,5
5 Сакраменто Кингз6323406943-7245860,36527,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз6343207176-68711060,6830,0
2 Даллас Маверикс6136256508-6309970,5906,0
3 Нью-Орлеан Пеликанс6125366514-6660860,41017,0
4 Сан-Антонио Спёрс6224386987-6992860,38718,5
5 Хьюстон Рокетс6015456501-7070750,25026,5

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