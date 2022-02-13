Хьюстон Рокетс - Лос-Анджелес Клипперс прямая трансляция 02.03.2022
Стадион: Тойота-центр (Хьюстон, США), вместимость: 18462
02 марта 2022, среда. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Хьюстон Рокетс - Лос-Анджелес Клипперс, которое состоится 02 Марта 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Тойота-центр (Хьюстон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Стивен Сайлас
|Тайрон Лю
История личных встреч
|28.02.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 99
|18.02.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|142 : 111
|15.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 115
|24.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 109
|10.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 109
|06.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 120
|20.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 122
|23.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 119
|14.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 93
|04.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 135
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|61
|49
|12
|6932-6459
|110
|0,803
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|61
|43
|18
|6759-6320
|104
|0,705
|6,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|63
|43
|20
|7176-6871
|106
|0,683
|7,0
|4
|Майами Хит
|62
|41
|21
|6786-6490
|103
|0,661
|8,5
|5
|Юта Джаз
|60
|38
|22
|6829-6422
|98
|0,633
|10,5
|6
|Чикаго Буллз
|62
|39
|23
|6966-6848
|101
|0,629
|10,5
|7
|Филадельфия Сиксерс
|60
|37
|23
|6494-6357
|97
|0,617
|11,5
|8
|Милуоки Бакс
|62
|37
|25
|7043-6821
|99
|0,597
|12,5
|9
|Кливленд Кавальерс
|61
|36
|25
|6503-6265
|97
|0,590
|13,0
|10
|Даллас Маверикс
|61
|36
|25
|6508-6309
|97
|0,590
|13,0
|11
|Денвер Наггетс
|61
|36
|25
|6740-6564
|97
|0,590
|13,0
|12
|Бостон Селтикс
|63
|36
|27
|6880-6545
|99
|0,571
|14,0
|13
|Торонто Рэпторс
|60
|33
|27
|6520-6442
|93
|0,550
|15,5
|14
|Миннесота Тимбервулвз
|62
|33
|29
|7025-6960
|95
|0,532
|16,5
|15
|Бруклин Нетс
|62
|32
|30
|6865-6921
|94
|0,516
|17,5
|16
|Лос-Анджелес Клипперс
|63
|32
|31
|6722-6769
|95
|0,508
|18,0
|17
|Атланта Хоукс
|60
|29
|31
|6745-6694
|89
|0,483
|19,5
|18
|Шарлотт Хорнетс
|63
|30
|33
|7186-7233
|93
|0,476
|20,0
|19
|Вашингтон Уизардс
|60
|27
|33
|6448-6620
|87
|0,450
|21,5
|20
|Лос-Анджелес Лейкерс
|60
|27
|33
|6630-6746
|87
|0,450
|21,5
|21
|Нью-Орлеан Пеликанс
|61
|25
|36
|6514-6660
|86
|0,410
|24,0
|22
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|61
|25
|36
|6569-6866
|86
|0,410
|24,0
|23
|Нью-Йорк Никс
|61
|25
|36
|6407-6527
|86
|0,410
|24,0
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|62
|24
|38
|6987-6992
|86
|0,387
|25,5
|25
|Сакраменто Кингз
|63
|23
|40
|6943-7245
|86
|0,365
|27,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|63
|21
|42
|6914-7072
|84
|0,333
|29,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|61
|19
|42
|6213-6635
|80
|0,311
|30,0
|28
|Хьюстон Рокетс
|60
|15
|45
|6501-7070
|75
|0,250
|33,5
|29
|Детройт Пистонс
|61
|15
|46
|6285-6873
|76
|0,246
|34,0
|30
|Орландо Мэджик
|62
|15
|47
|6437-6931
|77
|0,242
|34,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|62
|41
|21
|6786-6490
|103
|0,661
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|62
|39
|23
|6966-6848
|101
|0,629
|2,0
|3
|Филадельфия Сиксерс
|60
|37
|23
|6494-6357
|97
|0,617
|3,0
|4
|Милуоки Бакс
|62
|37
|25
|7043-6821
|99
|0,597
|4,0
|5
|Кливленд Кавальерс
|61
|36
|25
|6503-6265
|97
|0,590
|4,5
|6
|Бостон Селтикс
|63
|36
|27
|6880-6545
|99
|0,571
|5,5
|7
|Торонто Рэпторс
|60
|33
|27
|6520-6442
|93
|0,550
|7,0
|8
|Бруклин Нетс
|62
|32
|30
|6865-6921
|94
|0,516
|9,0
|9
|Атланта Хоукс
|60
|29
|31
|6745-6694
|89
|0,483
|11,0
|10
|Шарлотт Хорнетс
|63
|30
|33
|7186-7233
|93
|0,476
|11,5
|11
|Вашингтон Уизардс
|60
|27
|33
|6448-6620
|87
|0,450
|13,0
|12
|Нью-Йорк Никс
|61
|25
|36
|6407-6527
|86
|0,410
|15,5
|13
|Индиана Пэйсерс
|63
|21
|42
|6914-7072
|84
|0,333
|20,5
|14
|Детройт Пистонс
|61
|15
|46
|6285-6873
|76
|0,246
|25,5
|15
|Орландо Мэджик
|62
|15
|47
|6437-6931
|77
|0,242
|26,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|61
|49
|12
|6932-6459
|110
|0,803
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|61
|43
|18
|6759-6320
|104
|0,705
|6,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|63
|43
|20
|7176-6871
|106
|0,683
|7,0
|4
|Юта Джаз
|60
|38
|22
|6829-6422
|98
|0,633
|10,5
|5
|Даллас Маверикс
|61
|36
|25
|6508-6309
|97
|0,590
|13,0
|6
|Денвер Наггетс
|61
|36
|25
|6740-6564
|97
|0,590
|13,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|62
|33
|29
|7025-6960
|95
|0,532
|16,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|63
|32
|31
|6722-6769
|95
|0,508
|18,0
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|60
|27
|33
|6630-6746
|87
|0,450
|21,5
|10
|Нью-Орлеан Пеликанс
|61
|25
|36
|6514-6660
|86
|0,410
|24,0
|11
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|61
|25
|36
|6569-6866
|86
|0,410
|24,0
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|62
|24
|38
|6987-6992
|86
|0,387
|25,5
|13
|Сакраменто Кингз
|63
|23
|40
|6943-7245
|86
|0,365
|27,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|61
|19
|42
|6213-6635
|80
|0,311
|30,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|60
|15
|45
|6501-7070
|75
|0,250
|33,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|60
|37
|23
|6494-6357
|97
|0,617
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|63
|36
|27
|6880-6545
|99
|0,571
|2,5
|3
|Торонто Рэпторс
|60
|33
|27
|6520-6442
|93
|0,550
|4,0
|4
|Бруклин Нетс
|62
|32
|30
|6865-6921
|94
|0,516
|6,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|61
|25
|36
|6407-6527
|86
|0,410
|12,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|62
|39
|23
|6966-6848
|101
|0,629
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|62
|37
|25
|7043-6821
|99
|0,597
|2,0
|3
|Кливленд Кавальерс
|61
|36
|25
|6503-6265
|97
|0,590
|2,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|63
|21
|42
|6914-7072
|84
|0,333
|18,5
|5
|Детройт Пистонс
|61
|15
|46
|6285-6873
|76
|0,246
|23,5
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|62
|41
|21
|6786-6490
|103
|0,661
|0,0
|2
|Атланта Хоукс
|60
|29
|31
|6745-6694
|89
|0,483
|11,0
|3
|Шарлотт Хорнетс
|63
|30
|33
|7186-7233
|93
|0,476
|11,5
|4
|Вашингтон Уизардс
|60
|27
|33
|6448-6620
|87
|0,450
|13,0
|5
|Орландо Мэджик
|62
|15
|47
|6437-6931
|77
|0,242
|26,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|60
|38
|22
|6829-6422
|98
|0,633
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|61
|36
|25
|6740-6564
|97
|0,590
|2,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|62
|33
|29
|7025-6960
|95
|0,532
|6,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|61
|25
|36
|6569-6866
|86
|0,410
|13,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|61
|19
|42
|6213-6635
|80
|0,311
|19,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|61
|49
|12
|6932-6459
|110
|0,803
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|61
|43
|18
|6759-6320
|104
|0,705
|6,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|63
|32
|31
|6722-6769
|95
|0,508
|18,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|60
|27
|33
|6630-6746
|87
|0,450
|21,5
|5
|Сакраменто Кингз
|63
|23
|40
|6943-7245
|86
|0,365
|27,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|63
|43
|20
|7176-6871
|106
|0,683
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|61
|36
|25
|6508-6309
|97
|0,590
|6,0
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|61
|25
|36
|6514-6660
|86
|0,410
|17,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|62
|24
|38
|6987-6992
|86
|0,387
|18,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|60
|15
|45
|6501-7070
|75
|0,250
|26,5