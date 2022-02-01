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Лос-Анджелес Лейкерс - Даллас Маверикс прямая трансляция 02.03.2022

Стадион: Крипто.ком Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 19506
02 марта 2022, среда. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Лейкерс Даллас Маверикс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Лейкерс - Даллас Маверикс, которое состоится 02 Марта 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс
Даллас
Очки
0 США раз Расселл Уэстбрук
12
1 США фор Тревор Ариза
0
2 США защ Уэйн Эллингтон
0
3 США фор Энтони Дэвис
0
5 США защ Тэйлен Хортон-Такер
8
6 США лёг Леброн Джеймс
24
7 США лёг Кармело Энтони
20
9 США защ Кент Бэйзмор
6
10 США цен Деандре Джордан
0
11 США защ Малик Монк
17
12 США защ Кендрик Нанн
0
14 США фор Стэнли Джонсон
11
14 США защ Ди Джей Огастин
0
15 США защ Остин Ривз
2
20 США защ Эйвери Брэдли
0
32 Судан фор Веньен Габриэль
0
39 США цен Дуайт Ховард
2
40 США защ Мейсон Джонс
0
45 Франция фор Секу Думбуйа
0
Очки
0 США защ Стерлинг Браун
0
1 США лёг Тео Пинсон
0
3 США защ Трэй Бёрк
0
7 Канада фор Дуайт Пауэлл
12
8 Австралия защ Джош Грин
6
10 США лёг Дориан Финни-Смит
16
11 США Moses Wright
0
11 США защ Тим Хардуэй-младший
0
13 США защ Джейлен Брансон
22
21 Франция защ Франк Нтиликина
0
25 США лёг Реджи Баллок
7
26 США раз Спенсер Динвидди
14
32 США фор Маркис Крисс
0
42 Германия фор Максимилиан Клебер
6
44 Латвия лёг Давис Бертанс
0
51 Сербия цен Бобан Марьянович
0
77 Словения защ Лука Дончич
24
Главные тренеры
США Фрэнк Вогель
США Джейсон Кидд
История личных встреч
16.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс104 : 107 ОТЛос-Анджелес Лейкерс
25.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс108 : 93Лос-Анджелес Лейкерс
23.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс115 : 110Лос-Анджелес Лейкерс
26.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс138 : 115Даллас Маверикс
11.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс114 : 129Лос-Анджелес Лейкерс
30.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс108 : 95Даллас Маверикс
02.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс100 : 114Даллас Маверикс
02.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс110 : 119Лос-Анджелес Лейкерс
08.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс97 : 107Лос-Анджелес Лейкерс
01.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс114 : 103Даллас Маверикс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6149126932-64591100,8030,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6243196873-64491050,6946,5
3 Мемфис Гриззлиз6343207176-68711060,6837,0
4 Майами Хит6241216786-64901030,6618,5
5 Юта Джаз6038226829-6422980,63310,5
6 Чикаго Буллз6239236966-68481010,62910,5
7 Филадельфия Сиксерс6037236494-6357970,61711,5
8 Милуоки Бакс6237257043-6821990,59712,5
9 Кливленд Кавальерс6136256503-6265970,59013,0
10 Даллас Маверикс6136256508-6309970,59013,0
11 Денвер Наггетс6136256740-6564970,59013,0
12 Бостон Селтикс6437276987-66431010,57813,5
13 Торонто Рэпторс6134276629-6550950,55715,0
14 Миннесота Тимбервулвз6334297154-7074970,54016,0
15 Лос-Анджелес Клипперс6433316835-6869970,51617,5
16 Бруклин Нетс6332316973-7030950,50818,0
17 Шарлотт Хорнетс6330337186-7233930,47620,0
18 Атланта Хоукс6129326843-6801900,47520,0
19 Вашингтон Уизардс6128336564-6733890,45921,0
20 Лос-Анджелес Лейкерс6027336630-6746870,45021,5
21 Нью-Орлеан Пеликанс6125366514-6660860,41024,0
22 Портленд Трэйл Блэйзерс6125366569-6866860,41024,0
23 Нью-Йорк Никс6125366407-6527860,41024,0
24 Сан-Антонио Спёрс6224386987-6992860,38725,5
25 Сакраменто Кингз6323406943-7245860,36527,0
26 Индиана Пэйсерс6321426914-7072840,33329,0
27 Оклахома-Сити Тандер6119426213-6635800,31130,0
28 Хьюстон Рокетс6115466601-7183760,24634,0
29 Детройт Пистонс6215476398-6989770,24234,5
30 Орландо Мэджик6215476437-6931770,24234,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6241216786-64901030,6610,0
2 Чикаго Буллз6239236966-68481010,6292,0
3 Филадельфия Сиксерс6037236494-6357970,6173,0
4 Милуоки Бакс6237257043-6821990,5974,0
5 Кливленд Кавальерс6136256503-6265970,5904,5
6 Бостон Селтикс6437276987-66431010,5785,0
7 Торонто Рэпторс6134276629-6550950,5576,5
8 Бруклин Нетс6332316973-7030950,5089,5
9 Шарлотт Хорнетс6330337186-7233930,47611,5
10 Атланта Хоукс6129326843-6801900,47511,5
11 Вашингтон Уизардс6128336564-6733890,45912,5
12 Нью-Йорк Никс6125366407-6527860,41015,5
13 Индиана Пэйсерс6321426914-7072840,33320,5
14 Детройт Пистонс6215476398-6989770,24226,0
15 Орландо Мэджик6215476437-6931770,24226,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6149126932-64591100,8030,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6243196873-64491050,6946,5
3 Мемфис Гриззлиз6343207176-68711060,6837,0
4 Юта Джаз6038226829-6422980,63310,5
5 Даллас Маверикс6136256508-6309970,59013,0
6 Денвер Наггетс6136256740-6564970,59013,0
7 Миннесота Тимбервулвз6334297154-7074970,54016,0
8 Лос-Анджелес Клипперс6433316835-6869970,51617,5
9 Лос-Анджелес Лейкерс6027336630-6746870,45021,5
10 Нью-Орлеан Пеликанс6125366514-6660860,41024,0
11 Портленд Трэйл Блэйзерс6125366569-6866860,41024,0
12 Сан-Антонио Спёрс6224386987-6992860,38725,5
13 Сакраменто Кингз6323406943-7245860,36527,0
14 Оклахома-Сити Тандер6119426213-6635800,31130,0
15 Хьюстон Рокетс6115466601-7183760,24634,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс6037236494-6357970,6170,0
2 Бостон Селтикс6437276987-66431010,5782,0
3 Торонто Рэпторс6134276629-6550950,5573,5
4 Бруклин Нетс6332316973-7030950,5086,5
5 Нью-Йорк Никс6125366407-6527860,41012,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз6239236966-68481010,6290,0
2 Милуоки Бакс6237257043-6821990,5972,0
3 Кливленд Кавальерс6136256503-6265970,5902,5
4 Индиана Пэйсерс6321426914-7072840,33318,5
5 Детройт Пистонс6215476398-6989770,24224,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6241216786-64901030,6610,0
2 Шарлотт Хорнетс6330337186-7233930,47611,5
3 Атланта Хоукс6129326843-6801900,47511,5
4 Вашингтон Уизардс6128336564-6733890,45912,5
5 Орландо Мэджик6215476437-6931770,24226,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз6038226829-6422980,6330,0
2 Денвер Наггетс6136256740-6564970,5902,5
3 Миннесота Тимбервулвз6334297154-7074970,5405,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс6125366569-6866860,41013,5
5 Оклахома-Сити Тандер6119426213-6635800,31119,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6149126932-64591100,8030,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6243196873-64491050,6946,5
3 Лос-Анджелес Клипперс6433316835-6869970,51617,5
4 Лос-Анджелес Лейкерс6027336630-6746870,45021,5
5 Сакраменто Кингз6323406943-7245860,36527,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз6343207176-68711060,6830,0
2 Даллас Маверикс6136256508-6309970,5906,0
3 Нью-Орлеан Пеликанс6125366514-6660860,41017,0
4 Сан-Антонио Спёрс6224386987-6992860,38718,5
5 Хьюстон Рокетс6115466601-7183760,24627,0

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