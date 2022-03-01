Локомотив - Енисей 03 Марта прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
03 марта 2022, четверг. 18:15 МСК. Кубок России, 1/8 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Енисей, которое состоится 03 Марта 2022 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Енисей
Красноярск
История личных встреч
|28.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|2 : 1
|31.10.2018
|Кубок России
|1/8 финала
|4 : 1
|28.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|0 : 3
|17.07.2011
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 2
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
A08
| Динамо М
Нижний Новгород
|3 : 0
A06
| Алания
Арсенал
|1 : 0
A04
| Сочи
ЦСКА
|02.03
A01
| Спартак М
Кубань
|02.03
A03
| Локомотив М
Енисей
|03.03
A02
| Рубин
Ротор
|03.03
A07
| Балтика
Чайка
|03.03
A05
| Зенит
КАМАЗ
|03.03
1/4 финала
|Метка
| Динамо М
|19.04
Финал
|Метка
|29.05