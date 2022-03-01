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Четверг 03 марта

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Балтика - Чайка 03 Марта прямая трансляция

Стадион: Калининград (Калининград, Россия), вместимость: 35212
03 марта 2022, четверг. 20:00 МСК. Кубок России, 1/8 финала
Балтика Чайка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Чайка, которое состоится 03 Марта 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Калининград (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
Россия Сергей Николаевич Игнашевич
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
20.03.2021 ФНЛ - Первый дивизион Тур 31 Чайка0 : 1Балтика
23.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион Тур 11 Балтика0 : 1Чайка
03.11.2019 ФНЛ - Первый дивизион Тур 21 Чайка1 : 0Балтика
20.07.2019 ФНЛ - Первый дивизион Тур 3 Балтика0 : 1Чайка
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка
A08
 Динамо М
Нижний Новгород
3 : 0
A06
 Алания
Арсенал
1 : 0
A04
 Сочи
ЦСКА
02.03
A01
 Спартак М
Кубань
02.03
A03
 Локомотив М
Енисей
03.03
A02
 Рубин
Ротор
03.03
A07
 Балтика
Чайка
03.03
A05
 Зенит
КАМАЗ
03.03
1/4 финала
Метка
Динамо М
19.04
Финал
Метка
29.05

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