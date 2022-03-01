Балтика - Чайка 03 Марта прямая трансляция
Стадион: Калининград (Калининград, Россия), вместимость: 35212
03 марта 2022, четверг. 20:00 МСК. Кубок России, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Чайка, которое состоится 03 Марта 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Калининград (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Игнашевич
|Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
|20.03.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 31
|0 : 1
|23.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 11
|0 : 1
|03.11.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 21
|1 : 0
|20.07.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 3
|0 : 1
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
A08
| Динамо М
Нижний Новгород
|3 : 0
A06
| Алания
Арсенал
|1 : 0
A04
| Сочи
ЦСКА
|02.03
A01
| Спартак М
Кубань
|02.03
A03
| Локомотив М
Енисей
|03.03
A02
| Рубин
Ротор
|03.03
A07
| Балтика
Чайка
|03.03
A05
| Зенит
КАМАЗ
|03.03
1/4 финала
|Метка
| Динамо М
|19.04
Финал
|Метка
|29.05