Зенит - КАМАЗ 03 Марта прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
03 марта 2022, четверг. 20:15 МСК. Кубок России, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - КАМАЗ, которое состоится 03 Марта 2022 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Владимир Ярославович Клонцак
История личных встреч
|13.09.1997
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 27
|0 : 1
|17.05.1997
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 10
|0 : 3
|24.07.1996
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 18
|3 : 1
|02.03.1996
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 1
|2 : 1
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
A08
| Динамо М
Нижний Новгород
|3 : 0
A06
| Алания
Арсенал
|1 : 0
A04
| Сочи
ЦСКА
|02.03
A01
| Спартак М
Кубань
|02.03
A03
| Локомотив М
Енисей
|03.03
A02
| Рубин
Ротор
|03.03
A07
| Балтика
Чайка
|03.03
A05
| Зенит
КАМАЗ
|03.03
1/4 финала
|Метка
| Динамо М
|19.04
Финал
|Метка
|29.05