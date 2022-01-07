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Среда 02 марта

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22:00  ru Гоу Эхед Иглс - ПСВ 22:15  ru Лутон Таун - Челси 22:30  ru Саутгемптон - Вест Хэм 22:45  ru Бохум - Фрайбург
23:00  ru Мальорка - Реал Сосьедад 23:00  ru Фиорентина - Ювентус 23:15  ru Нант - Монако 23:15  ru Ливерпуль - Норвич
23:30  ru Валенсия - Атлетик 23:45  ru Спортинг - Порту
Четверг 03 марта

03:00  ru Орландо - Индиана 03:00  ru Кливленд - Шарлотт 03:30  ru Торонто - Баффало 03:30  ru Рейнджерс - Сент-Луис
03:30  ru Филадельфия - Нью-Йорк 04:00  ru Хьюстон - Юта 04:00  ru Милуоки - Майами 04:00  ru Нью-Орлеан - Сакраменто
04:30  ru Даллас - Лос-Анджелес 05:00  ru Денвер - Оклахома 06:00  ru Сиэтл - Нэшвилл 06:00  ru Финикс - Портленд
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23:00  ru Бетис - Райо Вальекано 23:15  ru Эвертон - Борхэм Вуд
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Эвертон - Борхэм Вуд 03 Марта прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
03 марта 2022, четверг. 23:15 МСК. Кубок Англии, 1/8 финала
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Эвертон Борхэм Вуд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Борхэм Вуд, которое состоится 03 Марта 2022 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Борхэм Вуд
Борхэмвуд
Главные тренеры
Испания Рафаэль Бенитес
Англия Фрэнк Лэмпард
Англия Люк Гаррард
Турнирная таблица
1/32 финала
Метка
Суиндон Таун
Манчестер Сити
1 : 4
Мэнсфилд Таун
Мидлсбро
2 : 3
Бристоль Сити
Фулхэм
0 : 1 ДВ
Хартлпул Юнайтед
Блэкпул
2 : 1
Бёрнли
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
Ковентри Сити
Дерби Каунти
1 : 0
Миллуолл
Кристал Пэлас
1 : 2
Вест Бромвич Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 : 2 ДВ
Барнсли
Барроу
5 : 4 ДВ
Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм Юнайтед
1 : 1 8 : 7
Борхэм Вуд
Уимблдон
2 : 0
Уиган Атлетик
Блэкберн Роверс
3 : 2
Питерборо Юнайтед
Бристоль Роверс
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Кембридж Юнайтед
0 : 1
Лестер Сити
Уотфорд
4 : 1
Киддерминстер Харриерс
Рединг
2 : 1
Порт Вейл
Брентфорд
1 : 4
Челси
Честерфилд
5 : 1
Суонси Сити
Саутгемптон
2 : 3 ДВ
Халл Сити
Эвертон
2 : 3 ДВ
Бирмингем Сити
Плимут Аргайл
0 : 1 ДВ
Йовил Таун
Борнмут
1 : 3
Лутон Таун
Харрогейт Таун
4 : 0
Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лидс Юнайтед
2 : 0
Чарльтон Атлетик
Норвич Сити
0 : 1
Сток Сити
Лейтон Ориент
2 : 0
Ливерпуль
Шрусбери Таун
4 : 1
Кардифф Сити
Престон Норт Энд
2 : 1 ДВ
Тоттенхэм Хотспур
Моркам
3 : 1
Ноттингем Форест
Арсенал
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
1 : 0
1/16 финала
Метка
A15
 Манчестер Юнайтед
Мидлсбро
1 : 1 7 : 8
A09
 Киддерминстер Харриерс
Вест Хэм Юнайтед
1 : 2 ДВ
A07
 Челси
Плимут Аргайл
2 : 1 ДВ
A10
 Манчестер Сити
Фулхэм
4 : 1
A13
 Сток Сити
Уиган Атлетик
2 : 0
A03
 Хаддерсфилд Таун
Барнсли
1 : 0
A01
 Кристал Пэлас
Хартлпул Юнайтед
2 : 0
A16
 Вулверхэмптон
Норвич Сити
0 : 1
A08
 Эвертон
Брентфорд
4 : 1
A06
 Саутгемптон
Ковентри Сити
2 : 1 ДВ
A04
 Питерборо Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
A05
 Кембридж Юнайтед
Лутон Таун
0 : 3
A11
 Тоттенхэм Хотспур
Брайтон энд Хоув Альбион
3 : 1
A12
 Ливерпуль
Кардифф Сити
3 : 1
A14
 Ноттингем Форест
Лестер Сити
4 : 1
A02
 Борнмут
Борхэм Вуд
0 : 1
1/8 финала
Метка
B03
 Питерборо Юнайтед
Манчестер Сити
0 : 2
B02
 Кристал Пэлас
Сток Сити
2 : 1
B06
 Мидлсбро
Тоттенхэм Хотспур
1 : 0 ДВ
B01
 Лутон Таун
Челси
02.03
B05
 Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
02.03
B04
 Ливерпуль
Норвич Сити
02.03
B08
 Эвертон
Борхэм Вуд
03.03
B07
 Ноттингем Форест
Хаддерсфилд Таун
07.03

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