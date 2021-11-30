Бетис - Райо Вальекано 03 Марта прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
03 марта 2022, четверг. 23:00 МСК. Кубок Испании, 1/2 финала. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Райо Вальекано, которое состоится 03 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Райо Вальекано
Мадрид
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Андони Ираола
История личных встреч
|09.02.2022
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 2
|09.01.2022
|Испания - Примера
|Тур 20
|1 : 1
|24.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 10
|3 : 2
|23.01.2020
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 2 4 : 2
|31.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 1
|09.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 15
|2 : 0
|27.02.2016
|Испания - Примера
|Тур 26
|2 : 2
|04.10.2015
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 2
|20.04.2014
|Испания - Примера
|Тур 34
|3 : 1
|01.12.2013
|Испания - Примера
|Тур 15
|2 : 2
Турнирная таблица
1-й раунд
|Метка
| Кайон
Уэска
|0 : 2
| Марчамало
Вальядолид
|0 : 1
| Наксари
ФК Андорра
|0 : 1
| Лагуна
Гранада
|0 : 7
| Унами
Алавес
|0 : 3
| Виктория
Вильярреал
|0 : 8
| Теруэль
Алькоркон
|0 : 1
| Сеарес
Спортинг Хихон
|0 : 1
| Расинг Риоха
Картахена
|0 : 2
| Атлетико Санлукеньо
Сабадель
|2 : 0
| Бадахос
Алькояно
|0 : 3
| Мольерусса
Хетафе
|1 : 5
| Эбро
Сельта
|0 : 5
| Агилас
Альмерия
|1 : 1 3 : 5
| Альбасете
Расинг Ф
|2 : 1 ДВ
| Монтижу
Бургос
|0 : 1
| Менсахеро
Сарагоса
|0 : 1
| Бергантиньос
Туделано
|2 : 0
| Соларес
Эспаньол
|2 : 3
| Кордова
Севилья
|0 : 1 ДВ
| Бреа
Ивиса
|0 : 2
| Химнастика Сеговиана
Мальорка
|0 : 2 ДВ
| Альхесирас
Унионистас де Саламанка
|1 : 2
| Андрайч
Овьедо
|2 : 1
| Атлетико Манча-Реаль
Интернасиональ
|2 : 1
| Альсира
Фуэнлабрада
|0 : 1
| УКАМ Мурсия
Депортиво
|3 : 4 ДВ
| Сан Хуан
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес
|1 : 2
| Талавера-де-ла-Рейна
Корнелья
|2 : 0
| Эстремадура
Самора
|1 : 4
| Арентейро
СД Логроньес
|2 : 1
| Касереньо
Понферрадина
|1 : 2
| Сан-Фернандо
Культураль Леонеса
|2 : 3
| Калаорра
Атлетико Балеарес
|1 : 1 4 : 5
| Эуропа
Аморебьета
|0 : 1
| Линарес
Химнастик
|0 : 0 6 : 5
| КФИ Аликанте
Бетис
|0 : 4
| Панадерия Пулидо
Реал Сосьедад
|0 : 4
| Сан Роке де Лепе
Мирандес
|0 : 3
| Велес-Малага
Лас-Пальмас
|2 : 3
| Герника
Эйбар
|1 : 2
| Гихуэло
Райо Вальекано
|1 : 1 3 : 4
| Уракан Мелилья
Леванте
|0 : 8
| Сан-Агустин
Осасуна
|0 : 4
| Утрильяс
Валенсия
|0 : 3
| Пенья Спорт
Малага
|0 : 3
| Льянера
УД Логроньес
|2 : 1
| Лехона
Эльче
|0 : 2
| Кальво Сотело
Жирона
|1 : 5
| Кристо Атлетико
Реал Унион
|2 : 0
| Атлетико Пульпиленьо
Кастельон
|0 : 1
| Унион Адарве
Луго
|2 : 2 3 : 4
| Эльденсе
Райо Махадаонда
|0 : 1
| Ксерес Депортиво
Леганес
|1 : 2
| Вилья де Фортуна
Кадис
|0 : 7
| Ибиса Ислас Питиусас
Тенерифе
|1 : 2 ДВ
2-й раунд
|Метка
| Сан-Себастиан-де-лос-Рейес
Фуэнлабрада
|0 : 0 4 : 5
| ФК Андорра
Сельта
|1 : 2 ДВ
| Уэска
Жирона
|0 : 1
| Райо Махадаонда
Малага
|1 : 0
| Сарагоса
Бургос
|2 : 0
| Линарес
Алавес
|2 : 1
| Кристо Атлетико
Эспаньол
|1 : 2
| Алькояно
Леванте
|3 : 3 3 : 1
| Бергантиньос
Райо Вальекано
|1 : 3
| Самора
Реал Сосьедад
|0 : 3
| Андрайч
Севилья
|1 : 1 5 : 6
| Культураль Леонеса
Леганес
|2 : 3 ДВ
| Вальядолид
Лас-Пальмас
|3 : 1
| Спортинг Хихон
Алькоркон
|2 : 1 ДВ
| Кастельон
Картахена
|1 : 2
| Понферрадина
Ивиса
|2 : 1 ДВ
| Унионистас де Саламанка
Эльче
|0 : 1
| Атлетико Санлукеньо
Вильярреал
|1 : 7
| Тенерифе
Эйбар
|1 : 2
| Арентейро
Валенсия
|1 : 3 ДВ
| Льянера
Мальорка
|0 : 6
| Талавера-де-ла-Рейна
Бетис
|2 : 4 ДВ
| Аморебьета
Альмерия
|1 : 2
| Луго
Мирандес
|1 : 2
| Альбасете
Кадис
|0 : 1
| Атлетико Балеарес
Хетафе
|5 : 0
| Депортиво
Осасуна
|1 : 2
| Атлетико Манча-Реаль
Гранада
|1 : 0
1/16 финала
|Метка
A16
| Понферрадина
Эспаньол
|1 : 1 1 : 3
A15
| Эйбар
Мальорка
|1 : 2
A02
| Картахена
Валенсия
|1 : 2
A09
| Леганес
Реал Сосьедад
|2 : 3
A14
| Линарес
Барселона
|1 : 2
A04
| Мирандес
Райо Вальекано
|0 : 1
A11
| Вальядолид
Бетис
|0 : 3
A01
| Атлетико Балеарес
Сельта
|2 : 1
A08
| Алькояно
Реал Мадрид
|1 : 3
A03
| Жирона
Осасуна
|1 : 0
A06
| Фуэнлабрада
Кадис
|0 : 1
A12
| Сарагоса
Севилья
|0 : 2
A05
| Спортинг Хихон
Вильярреал
|2 : 1
A07
| Альмерия
Эльче
|1 : 2
A13
| Атлетико Манча-Реаль
Атлетик Б
|0 : 2
A10
| Райо Махадаонда
Атлетико М
|0 : 5
1/8 финала
|Метка
B08
| Мальорка
Эспаньол
|2 : 1
B03
| Спортинг Хихон
Кадис
|0 : 0 2 : 4
B02
| Жирона
Райо Вальекано
|1 : 2
B01
| Атлетико Балеарес
Валенсия
|0 : 1
B06
| Бетис
Севилья
|2 : 1
B05
| Реал Сосьедад
Атлетико М
|2 : 0
B04
| Эльче
Реал Мадрид
|1 : 2 ДВ
B07
| Атлетик Б
Барселона
|3 : 2 ДВ
1/4 финала
|Метка
QF4
| Райо Вальекано
Мальорка
|1 : 0
QF3
| Валенсия
Кадис
|2 : 1
QF2
| Реал Сосьедад
Бетис
|0 : 4
QF1
| Атлетик Б
Реал Мадрид
|1 : 0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF2
| Райо Вальекано
Бетис
Райо Вальекано1 : 2
Бетис
Бетис03.03
Райо Вальекано
0
1
1
2
SF1
| Атлетик Б
Валенсия
Атлетик Б1 : 1
Валенсия
Валенсия02.03
Атлетик Б
0
0
1
1
Финал
|Метка
F1
|23.04