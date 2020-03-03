АЗ Алкмар - Аякс 03 Марта прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
03 марта 2022, четверг. 22:00 МСК. Кубок Нидерландов, 1/2 финала
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Аякс, которое состоится 03 Марта 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Нидерландов, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Аякс
Амстердам
Главные тренеры
|Паскаль Янсен
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|12.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 16
|1 : 2
|25.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 30
|2 : 0
|31.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 20
|0 : 3
|20.01.2021
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|0 : 1
|01.03.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 25
|0 : 2
|15.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 17
|1 : 0
|17.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|1 : 0
|07.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 8
|5 : 0
|29.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 33
|3 : 0
|17.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 17
|1 : 2
Турнирная таблица
1-й раунд
|Метка
| СтеДоКо
Утрехт
|0 : 5
| ПЕК Зволле
Де Графсхап
|4 : 1
| Спакенбург
Дордрехт
|3 : 0
| Рода
Ден Босх
|2 : 1
| АСВХ
Хераклес
|1 : 3
| АКВ
МВВ Маастрихт
|0 : 3
| ДВС '33
Эйндховен
|2 : 1
| Спарта Нейкерк
АДО Ден Хааг
|0 : 2
| Волендам
Эммен
|0 : 3
| Козаккен Бойз
Телстар
|1 : 2 ДВ
| НАК Бреда
ВВВ-Венло
|1 : 1 4 : 2
| Осс '20
Твенте
|0 : 2
| Алмере Сити
Гоу Эхед Иглс
|0 : 2
| Фортуна
Осс
|3 : 0
| Ахиллес
ГВВ Унитас
|4 : 0
| Стапхорст
Гемерт
|0 : 3
| Вестландия
Эксельсиор Масслёйс
|2 : 5
| Де Трефферс
Рейнсбургсе Бойз
|2 : 2 6 : 5
| Харкемасе Бойз
ДОВО
|2 : 1 ДВ
| АДО Ден Хааг
Барендрехт
|2 : 3 ДВ
| Капелле
НЕК Неймеген
|0 : 3
| Эйсселмервогелс
Эксельсиор
|0 : 3
| АФК
Херенвен
|1 : 2
| ГВВВ
Спарта
|0 : 2
| Гронинген
Хелмонд Спорт
|4 : 0
| Аякс Аматоры
Камбюр
|0 : 5
| Валвейк
Виллем II
|3 : 0
2-й раунд
|Метка
A08
| АДО Ден Хааг
Гемерт
|4 : 2
A14
| ПЕК Зволле
МВВ Маастрихт
|4 : 0
A10
| Эммен
Эксельсиор Масслёйс
|0 : 1
A13
| НАК Бреда
Утрехт
|3 : 2
A06
| Телстар
Спакенбург
|5 : 3 ДВ
A11
| Твенте
Фейеноорд
|2 : 1 ДВ
A01
| Витесс
Спарта
|2 : 1
A12
| АЗ Алкмар
Хераклес
|4 : 1
A07
| Харкемасе Бойз
Валвейк
|0 : 5
A15
| Эксельсиор
Гронинген
|2 : 4 ДВ
A09
| Аякс
Барендрехт
|4 : 0
A05
| ПСВ Эйндховен
Фортуна
|2 : 0
A04
| Гоу Эхед Иглс
Рода
|2 : 0
A16
| Камбюр
НЕК Неймеген
|1 : 2
A02
| Ахиллес
ДВС '33
|0 : 2
A03
| Херенвен
Де Трефферс
|2 : 0
1/8 финала
|Метка
B04
| Валвейк
АДО Ден Хааг
|4 : 2 ДВ
B01
| Витесс
ДВС '33
|2 : 0
B02
| Херенвен
Гоу Эхед Иглс
|0 : 1
B08
| Гронинген
НЕК Неймеген
|1 : 2
B07
| НАК Бреда
ПЕК Зволле
|2 : 1
B06
| Твенте
АЗ Алкмар
|1 : 2
B03
| ПСВ Эйндховен
Телстар
|2 : 1
B05
| Аякс
Эксельсиор Масслёйс
|9 : 0
1/4 финала
|Метка
QF3
| ПСВ Эйндховен
НАК Бреда
|4 : 0
QF1
| Валвейк
АЗ Алкмар
|0 : 4
QF4
| Аякс
Витесс
|5 : 0
QF2
| НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс
|0 : 2
1/2 финала
|Метка
SF1
| Гоу Эхед Иглс
ПСВ Эйндховен
|02.03
SF2
| АЗ Алкмар
Аякс
|03.03