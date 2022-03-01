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23:30  ru Валенсия - Атлетик 23:45  ru Спортинг - Порту
Четверг 03 марта

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03:30  ru Филадельфия - Нью-Йорк 04:00  ru Хьюстон - Юта 04:00  ru Милуоки - Майами 04:00  ru Нью-Орлеан - Сакраменто
04:30  ru Даллас - Лос-Анджелес 05:00  ru Денвер - Оклахома 06:00  ru Сиэтл - Нэшвилл 06:00  ru Финикс - Портленд
17:00  ru Металлург Мг - Барыс 17:00  ru Трактор - Нефтехимик 18:15  ru Локомотив - Енисей 19:00  ru Рубин - Ротор
19:30  ru ЦСКА - Локомотив 20:00  ru Балтика - Чайка 20:15  ru Зенит - КАМАЗ 22:00  ru АЗ Алкмар - Аякс
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Трактор - Нефтехимик 03 Марта прямая трансляция

Стадион: Арена-Трактор имени Валерия Белоусова (Челябинск, Россия), вместимость: 7500
03 марта 2022, четверг. 17:00 МСК. КХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 2-й матч
Трактор Нефтехимик

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Трактор - Нефтехимик, которое состоится 03 Марта 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: КХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Арена-Трактор имени Валерия Белоусова (Челябинск, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Трактор
Челябинск
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
Россия Анвар Рафаилович Гатиятулин
Россия Олег Юрьевич Леонтьев
История личных встреч
01.03.2022 КХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Трактор4 : 3Нефтехимик
12.01.2022 КХЛ - регулярный чемпионат Нефтехимик4 : 2Трактор
19.11.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Трактор0 : 1Нефтехимик
16.09.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Нефтехимик1 : 3Трактор
03.02.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Трактор5 : 3Нефтехимик
24.12.2020 КХЛ - регулярный чемпионат Нефтехимик2 : 3Трактор
29.11.2020 КХЛ - регулярный чемпионат Нефтехимик5 : 3Трактор
18.10.2020 КХЛ - регулярный чемпионат Трактор6 : 3Нефтехимик
13.08.2020 Кубок Республики Башкортостан Кубок Республики Башкортостан Нефтехимик3 : 4 ОТТрактор
16.01.2020 КХЛ - регулярный чемпионат Нефтехимик3 : 4 БТрактор
Турнирная таблица
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFW2
 Йокерит
Спартак
Йокерит
Спартак
- : + Т
Йокерит
Спартак
- : + Т
Спартак
Йокерит
+ : - Т
Спартак
Йокерит
+ : - Т
0
4
0
0
QFW3
 ЦСКА
Локомотив
ЦСКА
Локомотив
4 : 3 ОТ
ЦСКА
Локомотив
03.03
Локомотив
ЦСКА
05.03
Локомотив
ЦСКА
07.03
ЦСКА
Локомотив
09.03
Локомотив
ЦСКА
11.03
ЦСКА
Локомотив
13.03
1
0
4
3
QFW4
 Динамо М
Северсталь
Динамо М
Северсталь
02.03
Динамо М
Северсталь
04.03
Северсталь
Динамо М
06.03
Северсталь
Динамо М
08.03
Динамо М
Северсталь
10.03
Северсталь
Динамо М
12.03
Динамо М
Северсталь
14.03
0
0
0
0
QFW1
 СКА
Динамо Мн
СКА
Динамо Мн
02.03
СКА
Динамо Мн
04.03
Динамо Мн
СКА
06.03
Динамо Мн
СКА
08.03
СКА
Динамо Мн
10.03
Динамо Мн
СКА
12.03
СКА
Динамо Мн
14.03
0
0
0
0
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFE2
 Трактор
Нефтехимик
Трактор
Нефтехимик
4 : 3
Трактор
Нефтехимик
03.03
Нефтехимик
Трактор
05.03
Нефтехимик
Трактор
07.03
Трактор
Нефтехимик
09.03
Нефтехимик
Трактор
11.03
Трактор
Нефтехимик
13.03
1
0
4
3
QFE1
 Металлург Мг
Барыс
Металлург Мг
Барыс
2 : 3
Металлург Мг
Барыс
03.03
Барыс
Металлург Мг
05.03
Барыс
Металлург Мг
07.03
Металлург Мг
Барыс
09.03
Барыс
Металлург Мг
11.03
Металлург Мг
Барыс
13.03
0
1
2
3
QFE3
 Салават Юлаев
Сибирь
Салават Юлаев
Сибирь
2 : 1
Салават Юлаев
Сибирь
04.03
Сибирь
Салават Юлаев
06.03
Сибирь
Салават Юлаев
08.03
Салават Юлаев
Сибирь
10.03
Сибирь
Салават Юлаев
12.03
Салават Юлаев
Сибирь
14.03
1
0
2
1
QFE4
 Ак Барс
Авангард
Ак Барс
Авангард
02.03
Ак Барс
Авангард
04.03
Авангард
Ак Барс
06.03
Авангард
Ак Барс
08.03
Ак Барс
Авангард
10.03
Авангард
Ак Барс
12.03
Ак Барс
Авангард
14.03
0
0
0
0
1/2 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFW1
 
 
16.03
 
 
18.03
 
 
20.03
 
 
22.03
 
 
24.03
 
 
26.03
 
 
28.03
0
0
0
0
SFW2
 
 
17.03
 
 
19.03
 
 
21.03
 
 
23.03
 
 
25.03
 
 
27.03
 
 
29.03
0
0
0
0
1/2 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFE1
 
 
16.03
 
 
18.03
 
 
20.03
 
 
22.03
 
 
24.03
 
 
26.03
 
 
28.03
0
0
0
0
SFE2
 
 
17.03
 
 
19.03
 
 
21.03
 
 
23.03
 
 
25.03
 
 
27.03
 
 
29.03
0
0
0
0
Финал - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FW
 
 
01.04
 
 
03.04
 
 
05.04
 
 
07.04
 
 
09.04
 
 
11.04
 
 
13.04
0
0
0
0
Финал - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FE
 
 
02.04
 
 
04.04
 
 
06.04
 
 
08.04
 
 
10.04
 
 
12.04
 
 
14.04
0
0
0
0
Финал Чемпионата
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
F1
 
 
17.04
 
 
19.04
 
 
21.04
 
 
23.04
 
 
25.04
 
 
27.04
 
 
29.04
0
0
0
0

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