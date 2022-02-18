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Нью-Йорк Рейнджерс - Сент-Луис Блюз 03 Марта прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
03 марта 2022, четверг. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс Сент-Луис Блюз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Сент-Луис Блюз, которое состоится 03 Марта 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
КанадаЖерар Галлан
КанадаКрэйг Берюбе
История личных встреч
04.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 3Сент-Луис Блюз
12.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
30.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 2Сент-Луис Блюз
01.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
18.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 3 ОТНью-Йорк Рейнджерс
11.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 3Сент-Луис Блюз
02.11.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 0Сент-Луис Блюз
16.10.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
26.02.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
13.11.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 3Сент-Луис Блюз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5433431310218-1538477,8
2 Каролина Харрикейнз5332410511185-1267974,5
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5226724211182-1467673,1
4 Флорида Пантерз5326723213218-1617570,8
5 Торонто Мэйпл Лифс5329421314197-1527469,8
6 Питтсбург Пингвинз5527425314178-1487467,3
7 Нью-Йорк Рейнджерс5328142315157-1347167,0
8 Сент-Луис Блюз5229122414188-1417067,3
9 Калгари Флэймз5228220614182-1257067,3
10 Бостон Брюинз5427412218161-1466863,0
11 Миннесота Уайлд5123443017191-1626563,7
12 Лос-Анджелес Кингз5424322518159-1536560,2
13 Вашингтон Кэпиталз5523322718176-1566559,1
14 Нэшвилл Предаторз5323522219163-1516460,4
15 Вегас Голден Найтс5424241320175-1576459,3
16 Эдмонтон Ойлерз5425230321179-1716358,3
17 Даллас Старз5219732120151-1516158,7
18 Анахайм Дакс5618444521165-1726154,5
19 Ванкувер Кэнакс5520333323154-1585852,7
20 Виннипег Джетс5421214521163-1665752,8
21 Коламбус Блю Джекетс5419631025179-1965752,8
22 Сан-Хосе Шаркс5416622424143-1685450,0
23 Детройт Ред Уингз5413831524160-1945450,0
24 Нью-Йорк Айлендерс5018115322128-1424848,0
25 Чикаго Блэкхоукс5412432627134-1854642,6
26 Оттава Сенаторз5216211428137-1664341,3
27 Нью-Джерси Дэвилз5414414130167-1974339,8
28 Филадельфия Флайерз5312404627131-1844239,6
29 Баффало Сэйбрз5413121730143-1954037,0
30 Сиэтл Кракен5514111434140-1963733,6
31 Монреаль Канадиенс5410120734127-2063330,6
32 Аризона Койотс5310314035122-1953230,2
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5332410511185-1267974,5
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5226724211182-1467673,1
3 Флорида Пантерз5326723213218-1617570,8
4 Торонто Мэйпл Лифс5329421314197-1527469,8
5 Питтсбург Пингвинз5527425314178-1487467,3
6 Нью-Йорк Рейнджерс5328142315157-1347167,0
7 Бостон Брюинз5427412218161-1466863,0
8 Вашингтон Кэпиталз5523322718176-1566559,1
9 Коламбус Блю Джекетс5419631025179-1965752,8
10 Детройт Ред Уингз5413831524160-1945450,0
11 Нью-Йорк Айлендерс5018115322128-1424848,0
12 Оттава Сенаторз5216211428137-1664341,3
13 Нью-Джерси Дэвилз5414414130167-1974339,8
14 Филадельфия Флайерз5312404627131-1844239,6
15 Баффало Сэйбрз5413121730143-1954037,0
16 Монреаль Канадиенс5410120734127-2063330,6
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5433431310218-1538477,8
2 Сент-Луис Блюз5229122414188-1417067,3
3 Калгари Флэймз5228220614182-1257067,3
4 Миннесота Уайлд5123443017191-1626563,7
5 Лос-Анджелес Кингз5424322518159-1536560,2
6 Нэшвилл Предаторз5323522219163-1516460,4
7 Вегас Голден Найтс5424241320175-1576459,3
8 Эдмонтон Ойлерз5425230321179-1716358,3
9 Даллас Старз5219732120151-1516158,7
10 Анахайм Дакс5618444521165-1726154,5
11 Ванкувер Кэнакс5520333323154-1585852,7
12 Виннипег Джетс5421214521163-1665752,8
13 Сан-Хосе Шаркс5416622424143-1685450,0
14 Чикаго Блэкхоукс5412432627134-1854642,6
15 Сиэтл Кракен5514111434140-1963733,6
16 Аризона Койотс5310314035122-1953230,2
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5332410511185-1267974,5
2 Питтсбург Пингвинз5527425314178-1487467,3
3 Нью-Йорк Рейнджерс5328142315157-1347167,0
4 Вашингтон Кэпиталз5523322718176-1566559,1
5 Коламбус Блю Джекетс5419631025179-1965752,8
6 Нью-Йорк Айлендерс5018115322128-1424848,0
7 Нью-Джерси Дэвилз5414414130167-1974339,8
8 Филадельфия Флайерз5312404627131-1844239,6
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Тампа-Бэй Лайтнинг5226724211182-1467673,1
2 Флорида Пантерз5326723213218-1617570,8
3 Торонто Мэйпл Лифс5329421314197-1527469,8
4 Бостон Брюинз5427412218161-1466863,0
5 Детройт Ред Уингз5413831524160-1945450,0
6 Оттава Сенаторз5216211428137-1664341,3
7 Баффало Сэйбрз5413121730143-1954037,0
8 Монреаль Канадиенс5410120734127-2063330,6
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5433431310218-1538477,8
2 Сент-Луис Блюз5229122414188-1417067,3
3 Миннесота Уайлд5123443017191-1626563,7
4 Нэшвилл Предаторз5323522219163-1516460,4
5 Даллас Старз5219732120151-1516158,7
6 Виннипег Джетс5421214521163-1665752,8
7 Чикаго Блэкхоукс5412432627134-1854642,6
8 Аризона Койотс5310314035122-1953230,2
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5228220614182-1257067,3
2 Лос-Анджелес Кингз5424322518159-1536560,2
3 Вегас Голден Найтс5424241320175-1576459,3
4 Эдмонтон Ойлерз5425230321179-1716358,3
5 Анахайм Дакс5618444521165-1726154,5
6 Ванкувер Кэнакс5520333323154-1585852,7
7 Сан-Хосе Шаркс5416622424143-1685450,0
8 Сиэтл Кракен5514111434140-1963733,6

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