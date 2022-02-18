Сиэтл Кракен - Нэшвилл Предаторз 03 Марта прямая трансляция
Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
03 марта 2022, четверг. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 03 Марта 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
|Дэйв Хэкстол
|Джон Хайнс
История личных встреч
|26.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|15.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|54
|33
|4
|3
|1
|3
|10
|218-153
|84
|77,8
|2
|Каролина Харрикейнз
|53
|32
|4
|1
|0
|5
|11
|185-126
|79
|74,5
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|52
|26
|7
|2
|4
|2
|11
|182-146
|76
|73,1
|4
|Флорида Пантерз
|53
|26
|7
|2
|3
|2
|13
|218-161
|75
|70,8
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|53
|29
|4
|2
|1
|3
|14
|197-152
|74
|69,8
|6
|Питтсбург Пингвинз
|55
|27
|4
|2
|5
|3
|14
|178-148
|74
|67,3
|7
|Нью-Йорк Рейнджерс
|53
|28
|1
|4
|2
|3
|15
|157-134
|71
|67,0
|8
|Сент-Луис Блюз
|52
|29
|1
|2
|2
|4
|14
|188-141
|70
|67,3
|9
|Калгари Флэймз
|52
|28
|2
|2
|0
|6
|14
|182-125
|70
|67,3
|10
|Бостон Брюинз
|54
|27
|4
|1
|2
|2
|18
|161-146
|68
|63,0
|11
|Миннесота Уайлд
|51
|23
|4
|4
|3
|0
|17
|191-162
|65
|63,7
|12
|Лос-Анджелес Кингз
|54
|24
|3
|2
|2
|5
|18
|159-153
|65
|60,2
|13
|Вашингтон Кэпиталз
|55
|23
|3
|2
|2
|7
|18
|176-156
|65
|59,1
|14
|Нэшвилл Предаторз
|53
|23
|5
|2
|2
|2
|19
|163-151
|64
|60,4
|15
|Вегас Голден Найтс
|54
|24
|2
|4
|1
|3
|20
|175-157
|64
|59,3
|16
|Эдмонтон Ойлерз
|54
|25
|2
|3
|0
|3
|21
|179-171
|63
|58,3
|17
|Даллас Старз
|52
|19
|7
|3
|2
|1
|20
|151-151
|61
|58,7
|18
|Анахайм Дакс
|56
|18
|4
|4
|4
|5
|21
|165-172
|61
|54,5
|19
|Ванкувер Кэнакс
|55
|20
|3
|3
|3
|3
|23
|154-158
|58
|52,7
|20
|Виннипег Джетс
|54
|21
|2
|1
|4
|5
|21
|163-166
|57
|52,8
|21
|Коламбус Блю Джекетс
|54
|19
|6
|3
|1
|0
|25
|179-196
|57
|52,8
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|54
|16
|6
|2
|2
|4
|24
|143-168
|54
|50,0
|23
|Детройт Ред Уингз
|54
|13
|8
|3
|1
|5
|24
|160-194
|54
|50,0
|24
|Нью-Йорк Айлендерс
|50
|18
|1
|1
|5
|3
|22
|128-142
|48
|48,0
|25
|Чикаго Блэкхоукс
|54
|12
|4
|3
|2
|6
|27
|134-185
|46
|42,6
|26
|Оттава Сенаторз
|52
|16
|2
|1
|1
|4
|28
|137-166
|43
|41,3
|27
|Нью-Джерси Дэвилз
|54
|14
|4
|1
|4
|1
|30
|167-197
|43
|39,8
|28
|Филадельфия Флайерз
|53
|12
|4
|0
|4
|6
|27
|131-184
|42
|39,6
|29
|Баффало Сэйбрз
|54
|13
|1
|2
|1
|7
|30
|143-195
|40
|37,0
|30
|Сиэтл Кракен
|55
|14
|1
|1
|1
|4
|34
|140-196
|37
|33,6
|31
|Монреаль Канадиенс
|54
|10
|1
|2
|0
|7
|34
|127-206
|33
|30,6
|32
|Аризона Койотс
|53
|10
|3
|1
|4
|0
|35
|122-195
|32
|30,2
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|53
|32
|4
|1
|0
|5
|11
|185-126
|79
|74,5
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|52
|26
|7
|2
|4
|2
|11
|182-146
|76
|73,1
|3
|Флорида Пантерз
|53
|26
|7
|2
|3
|2
|13
|218-161
|75
|70,8
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|53
|29
|4
|2
|1
|3
|14
|197-152
|74
|69,8
|5
|Питтсбург Пингвинз
|55
|27
|4
|2
|5
|3
|14
|178-148
|74
|67,3
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|53
|28
|1
|4
|2
|3
|15
|157-134
|71
|67,0
|7
|Бостон Брюинз
|54
|27
|4
|1
|2
|2
|18
|161-146
|68
|63,0
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|55
|23
|3
|2
|2
|7
|18
|176-156
|65
|59,1
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|54
|19
|6
|3
|1
|0
|25
|179-196
|57
|52,8
|10
|Детройт Ред Уингз
|54
|13
|8
|3
|1
|5
|24
|160-194
|54
|50,0
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|50
|18
|1
|1
|5
|3
|22
|128-142
|48
|48,0
|12
|Оттава Сенаторз
|52
|16
|2
|1
|1
|4
|28
|137-166
|43
|41,3
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|54
|14
|4
|1
|4
|1
|30
|167-197
|43
|39,8
|14
|Филадельфия Флайерз
|53
|12
|4
|0
|4
|6
|27
|131-184
|42
|39,6
|15
|Баффало Сэйбрз
|54
|13
|1
|2
|1
|7
|30
|143-195
|40
|37,0
|16
|Монреаль Канадиенс
|54
|10
|1
|2
|0
|7
|34
|127-206
|33
|30,6
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|54
|33
|4
|3
|1
|3
|10
|218-153
|84
|77,8
|2
|Сент-Луис Блюз
|52
|29
|1
|2
|2
|4
|14
|188-141
|70
|67,3
|3
|Калгари Флэймз
|52
|28
|2
|2
|0
|6
|14
|182-125
|70
|67,3
|4
|Миннесота Уайлд
|51
|23
|4
|4
|3
|0
|17
|191-162
|65
|63,7
|5
|Лос-Анджелес Кингз
|54
|24
|3
|2
|2
|5
|18
|159-153
|65
|60,2
|6
|Нэшвилл Предаторз
|53
|23
|5
|2
|2
|2
|19
|163-151
|64
|60,4
|7
|Вегас Голден Найтс
|54
|24
|2
|4
|1
|3
|20
|175-157
|64
|59,3
|8
|Эдмонтон Ойлерз
|54
|25
|2
|3
|0
|3
|21
|179-171
|63
|58,3
|9
|Даллас Старз
|52
|19
|7
|3
|2
|1
|20
|151-151
|61
|58,7
|10
|Анахайм Дакс
|56
|18
|4
|4
|4
|5
|21
|165-172
|61
|54,5
|11
|Ванкувер Кэнакс
|55
|20
|3
|3
|3
|3
|23
|154-158
|58
|52,7
|12
|Виннипег Джетс
|54
|21
|2
|1
|4
|5
|21
|163-166
|57
|52,8
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|54
|16
|6
|2
|2
|4
|24
|143-168
|54
|50,0
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|54
|12
|4
|3
|2
|6
|27
|134-185
|46
|42,6
|15
|Сиэтл Кракен
|55
|14
|1
|1
|1
|4
|34
|140-196
|37
|33,6
|16
|Аризона Койотс
|53
|10
|3
|1
|4
|0
|35
|122-195
|32
|30,2
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|53
|32
|4
|1
|0
|5
|11
|185-126
|79
|74,5
|2
|Питтсбург Пингвинз
|55
|27
|4
|2
|5
|3
|14
|178-148
|74
|67,3
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|53
|28
|1
|4
|2
|3
|15
|157-134
|71
|67,0
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|55
|23
|3
|2
|2
|7
|18
|176-156
|65
|59,1
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|54
|19
|6
|3
|1
|0
|25
|179-196
|57
|52,8
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|50
|18
|1
|1
|5
|3
|22
|128-142
|48
|48,0
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|54
|14
|4
|1
|4
|1
|30
|167-197
|43
|39,8
|8
|Филадельфия Флайерз
|53
|12
|4
|0
|4
|6
|27
|131-184
|42
|39,6
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|52
|26
|7
|2
|4
|2
|11
|182-146
|76
|73,1
|2
|Флорида Пантерз
|53
|26
|7
|2
|3
|2
|13
|218-161
|75
|70,8
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|53
|29
|4
|2
|1
|3
|14
|197-152
|74
|69,8
|4
|Бостон Брюинз
|54
|27
|4
|1
|2
|2
|18
|161-146
|68
|63,0
|5
|Детройт Ред Уингз
|54
|13
|8
|3
|1
|5
|24
|160-194
|54
|50,0
|6
|Оттава Сенаторз
|52
|16
|2
|1
|1
|4
|28
|137-166
|43
|41,3
|7
|Баффало Сэйбрз
|54
|13
|1
|2
|1
|7
|30
|143-195
|40
|37,0
|8
|Монреаль Канадиенс
|54
|10
|1
|2
|0
|7
|34
|127-206
|33
|30,6
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|54
|33
|4
|3
|1
|3
|10
|218-153
|84
|77,8
|2
|Сент-Луис Блюз
|52
|29
|1
|2
|2
|4
|14
|188-141
|70
|67,3
|3
|Миннесота Уайлд
|51
|23
|4
|4
|3
|0
|17
|191-162
|65
|63,7
|4
|Нэшвилл Предаторз
|53
|23
|5
|2
|2
|2
|19
|163-151
|64
|60,4
|5
|Даллас Старз
|52
|19
|7
|3
|2
|1
|20
|151-151
|61
|58,7
|6
|Виннипег Джетс
|54
|21
|2
|1
|4
|5
|21
|163-166
|57
|52,8
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|54
|12
|4
|3
|2
|6
|27
|134-185
|46
|42,6
|8
|Аризона Койотс
|53
|10
|3
|1
|4
|0
|35
|122-195
|32
|30,2
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|52
|28
|2
|2
|0
|6
|14
|182-125
|70
|67,3
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|54
|24
|3
|2
|2
|5
|18
|159-153
|65
|60,2
|3
|Вегас Голден Найтс
|54
|24
|2
|4
|1
|3
|20
|175-157
|64
|59,3
|4
|Эдмонтон Ойлерз
|54
|25
|2
|3
|0
|3
|21
|179-171
|63
|58,3
|5
|Анахайм Дакс
|56
|18
|4
|4
|4
|5
|21
|165-172
|61
|54,5
|6
|Ванкувер Кэнакс
|55
|20
|3
|3
|3
|3
|23
|154-158
|58
|52,7
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|54
|16
|6
|2
|2
|4
|24
|143-168
|54
|50,0
|8
|Сиэтл Кракен
|55
|14
|1
|1
|1
|4
|34
|140-196
|37
|33,6